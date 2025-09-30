Nosková je poslední českou nadějí. Zvládne odvetu za Paříž a roli favoritky v osmifinále?

VČERA, 22:00
Previews 21
Do osmifinále letošního ročníku prestižní tisícovky v Pekingu se probojovaly tři české tenistky a po vypadnutí Karolíny Muchové a Marie Bouzkové je Linda Nosková (20) poslední naší nadějí. Český prapor by mohla dotáhnout minimálně ještě do dalšího kola, jelikož v osmifinálové fázi bude plnit roli favoritky proti Anastasiji Potapovové (24). Pokud uspěje, oplatí ruské hráčce těsnou porážku z nedávného French Open.
Profily hráčů
Nosková Linda
Potapova Anastasia
Linda Nosková se pokusí potvrdit roli favoritky (© Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 1. 10.

Češi v akci
Nosková (26-ČR) - Potapovová (-) | Lotus (08:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Nosková je poslední českou nadějí

Loňská finalistka Karolína Muchová ani Marie Bouzková osmifinálový duel nezvládly a Linda Nosková už nese český prapor v Pekingu sama. Na tisícovce v čínském hlavním městě startuje teprve podruhé v kariéře a předloni nenastoupila k utkání druhého kola. Letos je ovšem díky jasné výhře nad Xiyu Wang a po skreči největší domácí hvězdy a světové devítky Qinwen Zheng mezi nejlepší šestnáctkou. A své zdejší maximum by měla ještě vylepšit. Do osmifinále s Anastasijí Potapovovou totiž půjde jako favoritka.

Potapovová v posledních dnech zaznamenala svou první vítěznou sérii od konce dubna, kdy prošla do osmifinále na jiné tisícovce na antuce v Madridu. Pokud Nosková splní roli favoritky, zapíše své druhé kariérní čtvrtfinále na podnicích WTA 1000 (letošní Dubaj). Na soupeřky figurující mimo TOP 50 žebříčku v poslední době umí a vyhrála s nimi 15 z posledních 17 soubojů. S Potapovovou má vyrovnanou bilanci 1:1. Na začátku předloňské sezony na betonu v australském Adelaide dominovala a letos na antukovém French Open naopak prohrála poměrem 5:7 v rozhodujícím setu, přestože v něm vedla 5:2.

Více informací

Ve středu se zkompletuje čtvrtfinálové obsazení. O místo mezi nejlepší osmičkou budou bojovat také Iga Šwiateková proti Emmě Navarrové, Mirra Andrejevová se Sonay Kartalovou a Jessica Pegulaová v souboji s Martou Kosťukovou. Previews k těmto zápasům najdete zde.

Mužská pětistovka nabídne už utkání o titul. Obstarají ho Jannik Sinner s Learnerem Tienem. Preview najdete zde.

 

Středeční program

CAPITAL GROUP DIAMOND (od 05:30 SELČ)
1. Chačanov/Rubljov (-) - Heliövaara/Patten (3-Fin./Brit.)
2. Sinner (1-It.) - Tien (USA) / nejdříve v 08:00 SELČ
3. Šwiateková (1-Pol.) - Navarrová (16-USA) / nejdříve ve 13:00 SELČ
4. Kosťuková (23-Ukr.) - Pegulaová (5-USA)


LOTUS (od 08:30 SELČ)
1. Nosková (26-ČR) - Potapovová (-)
2. M. Andrejevová (4-) - Kartalová (Brit.)
3. Honová/Muchová (Austr./ČR) - Muhammadová/Schuursová (6-USA/Niz.)

Přehled turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

21
Přidat komentář
JLi
30.09.2025 22:58
Krásné sny comíčku.
Reagovat
JLi
30.09.2025 22:57
Noó, růžová blondýnka by mohla mít názor
Reagovat
com
30.09.2025 22:05
dneska je nadpis takovej neutralni, nejde poznat jestli ji autor věří, či nikoli
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.09.2025 22:08
Dneska taky koukáš na Óčko?
Reagovat
com
30.09.2025 22:10
jasny Dneska se chce seznamit bisexualka, takze dle jejich slov sou ve studiu čtyři klacci a jedna vagína smile
Reagovat
Ondřej.Jirásek
30.09.2025 22:11
Reagovat
com
30.09.2025 22:16
smile reklama.. Tak šup, na kolik % Lindička zitra vyhraje/prohraje?
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.09.2025 22:22
Můžu dát můj názor???
Reagovat
com
30.09.2025 22:24
ty muzes vsechno smile
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.09.2025 22:24
smile 70% pro Lindu
Reagovat
Ondřej.Jirásek
30.09.2025 22:23
dávám Lindě 70%.
Reagovat
com
30.09.2025 22:24
Ja ji teda verim vic, takovejch 85 smile
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.09.2025 22:25
Hm, telepatie
Reagovat
com
30.09.2025 22:28
a to si kdysi mel mysleni jako ja.. A ted ses synchronizoval s Ondrou
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.09.2025 22:35
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.09.2025 22:13
Tvle Tak asi příjemnou zábavu ;-))
Reagovat
JLi
30.09.2025 22:35
Bez dvou koz?
Reagovat
com
30.09.2025 22:48
taky tam sou Ale prej bisexualka.. Ma na vyber ze 4 chlapu a 1 zenske a na rande si vybrala tu zenskou
Reagovat
JLi
30.09.2025 22:52
Nejlepší je to hromadně????
Reagovat
JLi
30.09.2025 22:53
Teda místo otazníků měl být
Reagovat
com
30.09.2025 22:54
na to by nam odpovedela Blondie

Ja si ted necham zdat jak Karolina vyhrava grandslam smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist