Nosková je poslední českou nadějí. Zvládne odvetu za Paříž a roli favoritky v osmifinále?
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 1. 10.
Češi v akci
Nosková (26-ČR) - Potapovová (-) | Lotus (08:30 SELČ)
Nosková je poslední českou nadějí
Loňská finalistka Karolína Muchová ani Marie Bouzková osmifinálový duel nezvládly a Linda Nosková už nese český prapor v Pekingu sama. Na tisícovce v čínském hlavním městě startuje teprve podruhé v kariéře a předloni nenastoupila k utkání druhého kola. Letos je ovšem díky jasné výhře nad Xiyu Wang a po skreči největší domácí hvězdy a světové devítky Qinwen Zheng mezi nejlepší šestnáctkou. A své zdejší maximum by měla ještě vylepšit. Do osmifinále s Anastasijí Potapovovou totiž půjde jako favoritka.
Potapovová v posledních dnech zaznamenala svou první vítěznou sérii od konce dubna, kdy prošla do osmifinále na jiné tisícovce na antuce v Madridu. Pokud Nosková splní roli favoritky, zapíše své druhé kariérní čtvrtfinále na podnicích WTA 1000 (letošní Dubaj). Na soupeřky figurující mimo TOP 50 žebříčku v poslední době umí a vyhrála s nimi 15 z posledních 17 soubojů. S Potapovovou má vyrovnanou bilanci 1:1. Na začátku předloňské sezony na betonu v australském Adelaide dominovala a letos na antukovém French Open naopak prohrála poměrem 5:7 v rozhodujícím setu, přestože v něm vedla 5:2.
Středeční program
CAPITAL GROUP DIAMOND (od 05:30 SELČ)
1. Chačanov/Rubljov (-) - Heliövaara/Patten (3-Fin./Brit.)
2. Sinner (1-It.) - Tien (USA) / nejdříve v 08:00 SELČ
3. Šwiateková (1-Pol.) - Navarrová (16-USA) / nejdříve ve 13:00 SELČ
4. Kosťuková (23-Ukr.) - Pegulaová (5-USA)
LOTUS (od 08:30 SELČ)
1. Nosková (26-ČR) - Potapovová (-)
2. M. Andrejevová (4-) - Kartalová (Brit.)
3. Honová/Muchová (Austr./ČR) - Muhammadová/Schuursová (6-USA/Niz.)
