Nosková je v TOP 10! Na novém maximu jsou i šampionka Bouzková, Bartůňková a Viďmanová

DNES, 11:30
Aktuality 12
Linda Nosková se po nedělním triumfu na turnaji v Berlíně posunula na desáté místo ve světovém žebříčku a poprvé v kariéře je tak členkou TOP 10. Osobní maximum si vylepšily také tři další české tenistky. Vítězka z Nottinghamu Marie Bouzková je v pořadí WTA nově na 22. pozici a Nikola Bartůňková vyletěla o 16 míst a je v elitní padesátce. Mezi stovkou nejlepších debutuje Darja Viďmanová.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Nosková Linda
Bartůňková Nikola
Linda Nosková je poprvé mezi deseti nejlepšími hráčkami světa (@ AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Nosková si po zisku titulu v generálce na Wimbledon polepšila o tři místa a na desáté příčce vystřídala na pozici české jedničky Karolínu Muchovou. Vsetínská rodačka v neděli ovládla pětistovku v Berlíně, když ve finále přemohla v třísetové bitvě světovou čtyřku Američanku Jessicu Pegulaovou a získala druhý kariérní titul.

"Byl to krásný týden. Užila jsem si to od začátku do konce. S tímhle koncem jsem úplně nepočítala," řekla jednadvacetiletá tenistka, která plnila v německé metropoli roli nasazené osmičky. Cestou za trofejí ztratila jediný set právě ve finále, s předchozími čtyřmi soupeřkami si poradila snadno.

Druhá česká šampionka turnaje z minulého týdne Bouzková, která ovládla akci WTA 250 na trávě v britském Nottinghamu poskočila o pět pozic. Aktuálně 22. hráčka řebříčku měla podobnou cestu turnajem jako Nosková. V úvodních čtyřech duelech neztratila ani set a zvládla i dvě české derby, když v prvním kole přehrála Terezu Valentovou a v boji o finále vyřadila Karolínu Plíškovou. V souboji o titul poté uspěla v třísetovém zápase proti Američance Emmě Navarrové.

Osobní maxima si v žebříčku vylepšily i další české tenistky. Bartůňková, jež v Berlíně trápila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, vyletěla o 16 míst, nově jí patří 46. pozice a poprvé je v TOP 50. Poprvé se do elitní stovky dostala Darja Viďmanová, jež je po triumfu na turnaji nižší kategorie v portugalském městě Figueira Da Foz na 90. pozici.

Jakub Hájek, ČTK
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Komentáře

12
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pantera1
22.06.2026 13:10
Nosík si dala i vítězného deblíka a má z Berlína dablíka smile. Super forma na W, ať vydrží
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HAJ
22.06.2026 13:13
Jo, Nosík prožila famózní týden
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LiJ
22.06.2026 13:15
Bez ztráty setu až na jeden ve finále singlu, famózní
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Kapitan_Teplak
22.06.2026 12:19
7 našich v top50, to už se někdy podařilo ?
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Kapitan_Teplak
22.06.2026 12:16
V takovém článku bych očekával informace o dosavadních maximech.
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tommr
22.06.2026 11:57
Posuny v žebříčku českých hráček odpovídají tomu že minulý týden vyhrály celkem tři turnaje ... smile
Nejpozoruhodnější je samozřejmě debut Lindy Noskové v top-10 která se tím stala i novou českou jedničkou. Linda bude mít ovšem s udržením se v top-10 velké problémy protože jí teď čekají 3 velké obhajoby v krátkém sledu: semifinále v Bad Homburg (195 bodů), osmifinále ve Wimbledonu (240 bodů) a finále v Praze (163 bodů) ...
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aligo
22.06.2026 12:02
Ano to je pravda, nicméně, pokud udrží svou hru z Berlína, tak se tam zase rychle vrátí. Klidně hned po Wimbledonu Linda to dá!
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falcon_heavy
22.06.2026 11:47
Linda se sice protentokrát zřejmě v top 10 dlouho neohřeje, nicméně podle mě je jen otázkou času, kdy se v ní usadí natrvalo.
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EdinaElwes
22.06.2026 11:50
Žádné přívlastky tu nejsou na místě. Je v top 10. Tečka. Nezkalená přítomnost.
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HAJ
22.06.2026 11:40
Linda si zahraje i finále debla o druhý titul v Berlíně.
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EdinaElwes
22.06.2026 12:26
se
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HAJ
22.06.2026 13:07
Pro Lindu super týden. Spolu s Alexandrovou i titul v deblu.
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