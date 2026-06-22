Nosková je v TOP 10! Na novém maximu jsou i šampionka Bouzková, Bartůňková a Viďmanová
Nosková si po zisku titulu v generálce na Wimbledon polepšila o tři místa a na desáté příčce vystřídala na pozici české jedničky Karolínu Muchovou. Vsetínská rodačka v neděli ovládla pětistovku v Berlíně, když ve finále přemohla v třísetové bitvě světovou čtyřku Američanku Jessicu Pegulaovou a získala druhý kariérní titul.
"Byl to krásný týden. Užila jsem si to od začátku do konce. S tímhle koncem jsem úplně nepočítala," řekla jednadvacetiletá tenistka, která plnila v německé metropoli roli nasazené osmičky. Cestou za trofejí ztratila jediný set právě ve finále, s předchozími čtyřmi soupeřkami si poradila snadno.
Druhá česká šampionka turnaje z minulého týdne Bouzková, která ovládla akci WTA 250 na trávě v britském Nottinghamu poskočila o pět pozic. Aktuálně 22. hráčka řebříčku měla podobnou cestu turnajem jako Nosková. V úvodních čtyřech duelech neztratila ani set a zvládla i dvě české derby, když v prvním kole přehrála Terezu Valentovou a v boji o finále vyřadila Karolínu Plíškovou. V souboji o titul poté uspěla v třísetovém zápase proti Američance Emmě Navarrové.
Osobní maxima si v žebříčku vylepšily i další české tenistky. Bartůňková, jež v Berlíně trápila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, vyletěla o 16 míst, nově jí patří 46. pozice a poprvé je v TOP 50. Poprvé se do elitní stovky dostala Darja Viďmanová, jež je po triumfu na turnaji nižší kategorie v portugalském městě Figueira Da Foz na 90. pozici.
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