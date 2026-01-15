Nosková může vyhrávat grandslamy. Má zbraně i proti těm nejlepším, věří legenda
Wilander má na kontě sedm grandslamových titulů a nespočet zkušeností. Navíc už několik let působí jako tenisový expert, zejména na televizní stanici Eurosport. Podle něj by Nosková klidně mohla zaútočit na vynikající grandslamový výsledek už na blížícím se Australian Open.
"Má neuvěřitelné údery. Skvělý forhend, skvělý bekhend a zdá se silná i mentálně. Když hraje dobře, vypadá to, že se ničeho nebojí. Takže nevidím žádný důvod, proč by neměla bojovat o grandslamové tituly," chválil Wilander aktuální českou jedničku na videokonferenci s vybranými médii, mezi nimiž byl i iDNES.cz.
Nosková oslavila loni v listopadu teprve 21. narozeniny a už má na kontě dva velmi povedené grandslamové výsledky. Na ten zatím nejlepší dosáhla právě na Australian Open, když předloni v Melbourne šokovala vítězstvím nad Igou Šwiatekovou a postoupila až do čtvrtfinále. Do druhého týdne se podívala ještě loni ve Wimbledonu.
Podle Wilandera může porazit kohokoli na tour. "Linda je sice někdy trochu nekonzistentní - právě kvůli svému stylu - ale díky tomu, jak hraje, má takové zbraně, že může porazit i ty nejlepší hráčky na světě," myslí si bývalý švédský tenista.
Zatímco v ženské části turnaje vidí prostor pro překvapení, v mužské dvouhře jsou pro něj jasnými kandidáty na titul dominující Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. Ženský okruh je bohatší na překvapivé vítězky grandslamů a třeba loni právě na Australian Open senzačně kralovala Madison Keysová.
Nosková bude na Australian Open plnit roli nasazené třináctky. Úvodní kolo proti Darje Semenisté by měla zvládnout s přehledem a její první nasazenou soupeřkou by mohla být grandslamová šampionka Jelena Ostapenková.
Los Australian Open
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře