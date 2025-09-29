Nosková postupuje po skreči světové devítky. V osmifinále doplnila Muchovou a Bouzkovou
Nosková – Zheng 6:4, 3:6, 3:0 / skreč
Šance obou aktérek byly před zápasem naprosto vyrovnané. Nosková sice prohrála oba předchozí souboje v roce 2021 na domácí akci ITF i loni v Římě, ovšem poprvé nastoupila proti Zheng mimo antuku a největší domácí hvězda absolvovala v Pekingu svůj první turnaj od porážky s Kateřinou Siniakovou v úvodním kole Wimbledonu a po operaci lokte.
Dle očekávání se Nosková i Zheng snažily okamžitě převzít výměnu do svých rukou a dostat soupeřku pod tlak. K vidění tak byly hlavně vynucené a nevynucené chyby. V přestřelkách od základní čáry i na returnu byla o něco jistější Nosková. Vedení 3:1 sice ztratila, nicméně náskok brejku po dělovém returnu, který Číňanka nedokázala vrátit, obnovila.
Další komplikace na vlastním servisu Češka nepřipustila a po 48 minutách úvodní dějství ovládla. Největší rozdíl byl v bodech získaných po druhém podání, Nosková vyhrála osm ze 13 a Zheng jen šest ze sedmnácti.
Hned na začátku následujícího setu mohla Nosková soupeřku zlomit. V úvodních dvou gamech na returnu ale nezužitkovala vedení 30:0 a místo toho se v šesté hře vlastními chybami a dvojchybou na brejkbol připravila o servis.
První setbol měla Zheng už při skóre 5:2 na returnu, nicméně česká hráčka ho i s pomocí forhendu umístěného na základní čáru odvrátila. Číňanka si však náskok pohlídala, set snadno dopodávala a vynutila si pokračování. Světová devítka v této sadě mnohem lépe servírovala a Noskovou k žádné brejkbolové příležitosti nepustila.
Rozhodující set mnohem lépe rozehrála Nosková. Česká tenistka téměř vůbec nechybovala a zhruba za deset minut měla v zádech luxusní náskok 3:0. Zheng si během přestávky vyžádala návštěvu fyzioterapeuta, který jí prohmatal operovaný pravý loket. Po krátké konzultaci se největší domácí hvězda rozhodla utkání skrečovat.
Nosková tak vylepšila svou letošní solidní bilanci s hráčkami TOP 10 žebříčku na 4:4, celkově to má s nimi 10:16. Na China Open startuje teprve podruhé v kariéře. Předloni nemohla nastoupit k utkání druhého kola a loňskou asijskou tour kompletně vynechala.
Ve zbytku sezony tak neobhajuje žádné body, jelikož po skončení loňského US Open odehrála už jen finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. V následujících týdnech by tak mohla zabojovat o debut v TOP 20 pořadí.
V osmifinále probíhající tisícovky v Pekingu jsou také Muchová a Bouzková. Noskovou ve středečním duelu čeká Anastasija Potapovová, přemožitelka Siniakové z úvodního kola. S Ruskou prohrála na letošním French Open a vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
