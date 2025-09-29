Nosková postupuje po skreči světové devítky. V osmifinále doplnila Muchovou a Bouzkovou

WTA PEKING - Linda Nosková (20) doplnila v osmifinále prestižní tisícovky v Pekingu krajanky Karolínu Muchovou a Marii Bouzkovou. V souboji se světovou devítkou a největší domácí hvězdou Qinwen Zheng (22) vedla 6:4, 3:6 a 3:0. Při tomto skóre se loňská semifinalistka rozhodla v zápase nepokračovat a vsetínské rodačce vzdala.
Linda Nosková postoupila v Pekingu do osmifinále (© FRED LEE / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Nosková – Zheng 6:4, 3:6, 3:0 / skreč

Šance obou aktérek byly před zápasem naprosto vyrovnané. Nosková sice prohrála oba předchozí souboje v roce 2021 na domácí akci ITF i loni v Římě, ovšem poprvé nastoupila proti Zheng mimo antuku a největší domácí hvězda absolvovala v Pekingu svůj první turnaj od porážky s Kateřinou Siniakovou v úvodním kole Wimbledonu a po operaci lokte.

Dle očekávání se Nosková i Zheng snažily okamžitě převzít výměnu do svých rukou a dostat soupeřku pod tlak. K vidění tak byly hlavně vynucené a nevynucené chyby. V přestřelkách od základní čáry i na returnu byla o něco jistější Nosková. Vedení 3:1 sice ztratila, nicméně náskok brejku po dělovém returnu, který Číňanka nedokázala vrátit, obnovila.

Další komplikace na vlastním servisu Češka nepřipustila a po 48 minutách úvodní dějství ovládla. Největší rozdíl byl v bodech získaných po druhém podání, Nosková vyhrála osm ze 13 a Zheng jen šest ze sedmnácti.

Hned na začátku následujícího setu mohla Nosková soupeřku zlomit. V úvodních dvou gamech na returnu ale nezužitkovala vedení 30:0 a místo toho se v šesté hře vlastními chybami a dvojchybou na brejkbol připravila o servis.

První setbol měla Zheng už při skóre 5:2 na returnu, nicméně česká hráčka ho i s pomocí forhendu umístěného na základní čáru odvrátila. Číňanka si však náskok pohlídala, set snadno dopodávala a vynutila si pokračování. Světová devítka v této sadě mnohem lépe servírovala a Noskovou k žádné brejkbolové příležitosti nepustila.

Rozhodující set mnohem lépe rozehrála Nosková. Česká tenistka téměř vůbec nechybovala a zhruba za deset minut měla v zádech luxusní náskok 3:0. Zheng si během přestávky vyžádala návštěvu fyzioterapeuta, který jí prohmatal operovaný pravý loket. Po krátké konzultaci se největší domácí hvězda rozhodla utkání skrečovat.

Nosková tak vylepšila svou letošní solidní bilanci s hráčkami TOP 10 žebříčku na 4:4, celkově to má s nimi 10:16. Na China Open startuje teprve podruhé v kariéře. Předloni nemohla nastoupit k utkání druhého kola a loňskou asijskou tour kompletně vynechala.

Ve zbytku sezony tak neobhajuje žádné body, jelikož po skončení loňského US Open odehrála už jen finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. V následujících týdnech by tak mohla zabojovat o debut v TOP 20 pořadí.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V osmifinále probíhající tisícovky v Pekingu jsou také Muchová a Bouzková. Noskovou ve středečním duelu čeká Anastasija Potapovová, přemožitelka Siniakové z úvodního kola. S Ruskou prohrála na letošním French Open a vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Kandinsky1
29.09.2025 16:06
Takže nejdřív po skreči končí Krejčíková, pak po skreči soupeřky postupuje Muchová, Menšík skrečuje a Nosková po skreči soupeřky postupuje.
Kdo je náš další nešťastník na řadě, kterého skreč nemine ?
com
29.09.2025 16:12
po skreči Krejčíkové končí i Siniaková smilesmile
PTP
29.09.2025 16:14
Tipuji Svrčinu
Mantra
29.09.2025 15:47
Viděla, že na to nemá, tak vzdala. Takový nešvar.
Dobře Linda
com
29.09.2025 15:51
to je jak Camilka proti Swiatkove Vedela, ze na pšoni nema a nechtela ji podporovat v kanárkovém rekordu, tak ji radsi vzdala smile
frenkie57
29.09.2025 14:57
A hele, další skreč, tenhle turnaj je nějakej prokletej. Naštěstí to odnesla Čeng. Tímto Linda doplnila dvojici našich holek v OF. Dobré to je.
Trojchyba_Mat
29.09.2025 15:04
Potapova je celkem přívětivý los... Snad se bude dařit dál
The_Punisher
29.09.2025 15:04
Víc než přívětivý
frenkie57
29.09.2025 15:08
Ale zrovna tady heaje Potápka dost slušně, Katku vyřídila celkem přesvědčivě , Mboko a Sonmez také, takže bych jí nepodceňoval.
The_Punisher
29.09.2025 15:11
To asi určo, mně šlo spíše o to srovnání s jiným zbylými hráčkami v pavouku ...
Trojchyba_Mat
29.09.2025 15:12
Linda ji potopí a bude smile
frenkie57
29.09.2025 15:15
Jenže potápka se umí potápět, ledaže by jí chvíli podusila pod hladinou.
Trojchyba_Mat
29.09.2025 15:17
frenkie57
29.09.2025 15:16
Mohla vyfasovat i těžší kalibry, to je fakt.
Trojchyba_Mat
29.09.2025 15:06
Jo on vzdal i Musetti... Jsem si ani nevšiml
frenkie57
29.09.2025 15:17
Slečince ten beton prostě nevoní...
pantera1
29.09.2025 16:17
Odjel v růžovým Fiátku na letiště.
pantera1
29.09.2025 16:16
Se všichni cpou v Čiči baru a pak skrečujou . Tentokrát padají jak mouchy, to je slušná úroda . Asie není pro padavky .
frenkie57
29.09.2025 16:27
Asi zkažený mňoukanátky...
pantera1
29.09.2025 16:28
Nosík s Muškou se jim vyhly .
frenkie57
29.09.2025 14:54
Do zavěrečné sady vstoupila Linda velmi dobře, podání se zlepšilo, ale je to jenom jeden brejk, je třeba bojovat dále, vyhráno ještě není.
HAJ
29.09.2025 14:55
Číňanka to odpískala.
frenkie57
29.09.2025 14:58
Co se jí přihodilo asi nevíš, co?
tommr
29.09.2025 15:16
vypadalo to že se jí ozval ten operovanej loket ...
frenkie57
29.09.2025 15:22
Jestli holka ten návrat neuspěchala. Chápu, že se chtěla ukázat před domácím publikem, ale...
frenkie57
29.09.2025 14:40
Ve druhém setu byla Číňanka jasně lepší, když hlavní rozdílové faktory byly podání a return.
Mantra
29.09.2025 14:24
Nedělej Lindici a vyhraj to.
frenkie57
29.09.2025 14:02
Linda bez větších potíží dopodávala první set. Nosík hraje celkem dobře, ale chtělo by to zlepšit procenta na servisu a vyvarovat se dvojchyb. Snad to půjde i ve druhém setu.
tommr
29.09.2025 14:20
druhej set je zatím vyrovnanej a rozhodne ho asi první brejk ...
frenkie57
29.09.2025 14:31
A ten přišel v šesté hře, Číňanka ho potvdila a set je , zdá se, ztracen.
tommr
29.09.2025 14:40
jj Linda po tom brejku úplně odpadla ...
