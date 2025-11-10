Nosková: Věděla jsem, že mě tým bude potřebovat. Třináctku beru jako šťastné číslo

VČERA, 20:35
Lindu Noskovou povzbudily před baráží Poháru Billie Jean Kingové výkony ze závěru sezony. Po turnajích v Asii a posunu na 13. místo světového žebříčku ji trápilo nachlazení, ale do dějiště turnaje ve Varaždínu přicestovala fit. Ve dvaceti letech bude plnit roli české jedničky a ve videohovoru s novináři ji pobavilo, že patří v týmu kapitána Petra Pály znovu k nejstarším.
Linda Nosková při tréninku před baráží v Chorvatsku (© ČTK / Lebeda Pavel)

"Je to Billie Jean King Cup. Tomu se neříká lehce 'ne'," uvedla Nosková. "Věděla jsem, že mě tým bude potřebovat. Vzhledem k plánům je těžké vědět, jak bude člověk kde dlouho hrát. Ale k tomuto datu to už bylo dané dopředu, takže jsem tu víceméně automaticky," pokračovala.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy dorazila do Varaždínu, kde Češky narazí v tříčlenné skupině od pátku do neděle na Kolumbii a domácí Chorvatky, autem. "Celé jsem to odřídila. Trenér byl jen spolujezdec. Ještě se mi moc nestalo, že bych jela na turnaj svým autem. Byl to zážitek," prohlásila s úsměvem Nosková.

Závěr sezony ji zastihl v dobré formě. Během asijské šňůry se dostala dvakrát do finále turnaje WTA. V Pekingu nestačila na Američanku Amandu Anisimovovou, v Tokiu prohrála boj o titul se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

"Formu člověk nenaplánuje. Ráda bych takhle hrála celý rok, ale to je nemožné. Měla jsem těžší i lehčí zápasy a podařilo se mi to skloubit dohromady. Zůstala jsem hlavou na turnajích. V Asii může hodně lidí hlavou nebo fyzicky odpadnout. Hodně holek mi to i skrečovalo, takže je vidět, že ten konec byl náročný," řekla Nosková.

Díky podařenému závěru se dostala na 13. místo světového žebříčku. "Já to tak nevnímám. Psychicky mi ale dodá sebevědomí, že jsem poslední zápasy hrála dobře a povedl se mi nějaký výsledek. Pověrčivá nejsem. Třináctku beru spíše jako šťastné číslo," podotkla Nosková.

Posun pořadím vpřed považuje za úspěch i proto, že si žádné cíle před sezonou nedávala. "To nedělám, takže to může být vždy jen pozitivní. Nemám to tak, že bych si stanovila čísla, kde chci být. Je to o tom, jak hraju, jak se povedou turnaje, a pak se to uvidí v tom pořadí," řekla česká tenistka.

Po návratu z Asie se léčila s nachlazením, nyní už je ale v pořádku. "Myslím, že jsem o hodně lepší. Už je to dva týdny a každým dnem se zlepšuju. Fyzicky jsem v pohodě a věřím, že to tak zůstane," uvedla Nosková.

Poté, co se řada českých hráček kvůli zdravotním potížím z baráže omluvila, bude Nosková plnit roli nejzkušenější hráčky. V týmu s ní budou ještě Dominika Šalková (21 let), Lucie Havlíčková (20), Nikola Bartůňková (19) a Vendula Valdmannová (17). Připomnělo jí to i dubnovou kvalifikaci v Ostravě, kde k podobné situaci řekla, že si připadá jako hrdá maminka. "Je to trochu úsměvné. Teď jsou tady ještě mladší holky, takže uvidíme," řekla Nosková.

Ve Varaždínu zatím absolvovala první tréninky. S halou i zázemím byla spokojená. "Hotel je blízko a fajn. Je kvalitní a dostačující. Hala je velká a povrch rychlejší. Odskakuje to, jak by mělo. Podmínky jsou optimální pro všechny," doplnila Nosková.

Ondřej Jirásek, ČTK
Komentáře

19
Přidat komentář
subaru
10.11.2025 23:20
Za Kaderky by se to nestalo.
Reagovat
tommr
10.11.2025 22:26
Ten náš tým vypadá jako by se chystal hrát juniorskej BJK Cup. Bez Terezy Valentový jsou naše šance výrazně nižší. Všechno bude stát na Lindě Noskový, která bude muset udělat v obou utkáních dva body protože na ostatní není zatím takovej spoleh. Pálovi to tentokrát vůbec nezávidím ...
Kolumbii bychom ještě měli porazit i tak protože jsem někde čet že budou taky hrát v oslabený sestavě bez Arango ...
Chorvatsko ale určitě nastoupí v nejsilnější sestavě protože hrajou doma ...
Reagovat
Jan
11.11.2025 00:04
Lepí se na náš tým smůla. "Primadony" Krejčíková, Muchová, Vondroušová už nechtějí /nemůžou reprezentovat a i v těch juniorech řádí zranění. Je dost pravděpodobné, že nepostoupí. Tak asi příští rok budou hrát zase baráž, nic víc. Od té doby, co změnili FC na BJKC nám to nejde.
Reagovat
tommr
11.11.2025 00:40
pokud jsem to dobře pochopil tak baráž o udržení se v elitní skupině budou hrát právě teď. Když ze skupiny nepostoupí tak by měly spadnout o úroveň níž ...
Reagovat
Kandinsky1
10.11.2025 20:57
Na té fotce má nějaké obří stehno
Reagovat
jih
10.11.2025 20:59
Že jo! Budu slintat celý týden.
Reagovat
com
10.11.2025 21:00
To sou kejty, to sou šunčičky.
Reagovat
GaelM
10.11.2025 22:24
Reagovat
The_Punisher
10.11.2025 22:28
Reagovat
frenkie57
10.11.2025 22:55
To je elephantismus, sloní noha.
Reagovat
jackiec
10.11.2025 20:48
No takový spoleh na ni zas není v tom bjkc
Reagovat
jackiec
10.11.2025 20:48
Mantra
10.11.2025 20:46
Je to milá holkam tahleta Linda.
Reagovat
jih
10.11.2025 20:57
Lindasmile je prostě jednička.
Reagovat
Liverpool22
10.11.2025 21:07
smile LINDA smile
Reagovat
com
10.11.2025 21:13
smilesmilesmile
Reagovat
Liverpool22
10.11.2025 21:18
smile L smile
smile I smile
smile N smile
smile D smile
smile A smile
Reagovat
HAJ
10.11.2025 21:32
Tak LINDO zaber
Reagovat
The_Punisher
10.11.2025 22:29
Reagovat

