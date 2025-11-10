Nosková: Věděla jsem, že mě tým bude potřebovat. Třináctku beru jako šťastné číslo
"Je to Billie Jean King Cup. Tomu se neříká lehce 'ne'," uvedla Nosková. "Věděla jsem, že mě tým bude potřebovat. Vzhledem k plánům je těžké vědět, jak bude člověk kde dlouho hrát. Ale k tomuto datu to už bylo dané dopředu, takže jsem tu víceméně automaticky," pokračovala.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy dorazila do Varaždínu, kde Češky narazí v tříčlenné skupině od pátku do neděle na Kolumbii a domácí Chorvatky, autem. "Celé jsem to odřídila. Trenér byl jen spolujezdec. Ještě se mi moc nestalo, že bych jela na turnaj svým autem. Byl to zážitek," prohlásila s úsměvem Nosková.
Závěr sezony ji zastihl v dobré formě. Během asijské šňůry se dostala dvakrát do finále turnaje WTA. V Pekingu nestačila na Američanku Amandu Anisimovovou, v Tokiu prohrála boj o titul se Švýcarkou Belindou Bencicovou.
"Formu člověk nenaplánuje. Ráda bych takhle hrála celý rok, ale to je nemožné. Měla jsem těžší i lehčí zápasy a podařilo se mi to skloubit dohromady. Zůstala jsem hlavou na turnajích. V Asii může hodně lidí hlavou nebo fyzicky odpadnout. Hodně holek mi to i skrečovalo, takže je vidět, že ten konec byl náročný," řekla Nosková.
Díky podařenému závěru se dostala na 13. místo světového žebříčku. "Já to tak nevnímám. Psychicky mi ale dodá sebevědomí, že jsem poslední zápasy hrála dobře a povedl se mi nějaký výsledek. Pověrčivá nejsem. Třináctku beru spíše jako šťastné číslo," podotkla Nosková.
Posun pořadím vpřed považuje za úspěch i proto, že si žádné cíle před sezonou nedávala. "To nedělám, takže to může být vždy jen pozitivní. Nemám to tak, že bych si stanovila čísla, kde chci být. Je to o tom, jak hraju, jak se povedou turnaje, a pak se to uvidí v tom pořadí," řekla česká tenistka.
Po návratu z Asie se léčila s nachlazením, nyní už je ale v pořádku. "Myslím, že jsem o hodně lepší. Už je to dva týdny a každým dnem se zlepšuju. Fyzicky jsem v pohodě a věřím, že to tak zůstane," uvedla Nosková.
Poté, co se řada českých hráček kvůli zdravotním potížím z baráže omluvila, bude Nosková plnit roli nejzkušenější hráčky. V týmu s ní budou ještě Dominika Šalková (21 let), Lucie Havlíčková (20), Nikola Bartůňková (19) a Vendula Valdmannová (17). Připomnělo jí to i dubnovou kvalifikaci v Ostravě, kde k podobné situaci řekla, že si připadá jako hrdá maminka. "Je to trochu úsměvné. Teď jsou tady ještě mladší holky, takže uvidíme," řekla Nosková.
Ve Varaždínu zatím absolvovala první tréninky. S halou i zázemím byla spokojená. "Hotel je blízko a fajn. Je kvalitní a dostačující. Hala je velká a povrch rychlejší. Odskakuje to, jak by mělo. Podmínky jsou optimální pro všechny," doplnila Nosková.
