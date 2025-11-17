Nová španělská jednička Munar: Zlepšil jsem se ve všem, jsem jiný tenista
V rozhovoru pro Claye a RG Media, ještě před Alcarazovým odstoupením, Munar uvedl, že Davis Cup pro něj vždy znamenal absolutní vrchol kariéry. "Znamená to všechno. Je to soutěž, kterou jsem jako mladý hráč sledoval nejvíc," řekl.
"Měl jsem štěstí, že jsem během své kariéry potkal mnoho lidí, kteří právě v Davis Cupu získali velké úspěchy. A alespoň částečně jsem se toho zúčastnil. Nejdříve jako sparingpartner, v roce 2017 jsem už byl jako mladík součástí týmu. Být v národním týmu byl po mnoho let můj cíl. Už jen to, že jsem tady, mě naplňuje nepopsatelným nadšením. Těším se na to, co přijde dál," říkal Španěl.
Munar nebude na turnaji nejvýše postaveným hráčem, ale rozhodně patří k těm sebevědomějším. Současné 36. místo je jeho kariérním maximem, přičemž sezonu 2024 zakončil jako 62. hráč světa.
Letošní končící sezona tak patří mezi jeho životní: 30 výher, 25 porážek, premiérový postup do druhého týdne grandslamu na US Open a také čtvrtfinálové účasti na turnajích Masters v Římě a Šanghaji. Podle Munara je jeho pozvánka do Davis Cupu přirozeným vyústěním úspěšné sezony.
"Byl to pro mě výjimečný rok, spíše kvůli tenisu než kvůli číslům nebo vítězstvím," uvedl. "Myslím, že jsem se zlepšil prakticky ve všech aspektech hry a jsem lepší hráč než dřív. Ten skok byl trochu radikální, ale pracoval jsem na tom mnoho let. Davis Cup je odměnou za fantastickou sezonu – nejen pro mě, ale i pro všechny, kteří se mnou pracovali. Všichni jsou nadšení, že mě tady vidí. Chci začít a užít si to naplno," pokračuje Munar.
Ve španělském týmu doplní Munara Pedro Martínez, Pablo Carreňo Busta a deblový specialista Marcel Granollers.
Pokud Munar nastoupí, měl by se utkat s českou jedničkou, světovou sedmnáctkou Jiřím Lehečkou. Vítěz čtvrtfinále Španělska s Českem narazí v sobotním semifinále na Německo nebo Argentinu.
