Očekávání se potvrdilo. Venus Williamsová v 45 letech dostala divokou kartu i na US Open

DNES, 18:30
Americká tenistka Venus Williamsová (45) si na US Open zahraje i dvouhru. Pořadatelé dnes oznámili, že vítězce sedmi grandslamů udělili divokou kartu. Podle federace ITF bude bývalá světová jednička na turnaji nejstarší hráčkou od Renee Richardsové, které bylo v roce 1981 dokonce 47 let.
Venus Williamsová se k tenisu vrátila minulý měsíc po víc než roční pauze a ve Washingtonu v prvním kole porazila o 22 let mladší krajanku Peyton Stearnsovou. Vítězství se dočkala téměř po dvou letech a stala se nejstarší vítězkou zápasu na okruhu WTA od roku 2004. Následující dvě utkání včetně úvodního duelu v Cincinnati ovšem prohrála.

Williamsová se ve dvouhře na US Open poprvé představila v roce 1997, od té doby si připsala 24 účastí. V letech 2000 a 2001 zde triumfovala, při posledních třech startech vypadla v prvním kole a loni chyběla. Vedle singlu se starší sestra vítězky 23 grandslamů Sereny Willamsové představí na kurtech ve Flushing Meadows i ve smíšené čtyřhře, kde nastoupí po boku svého krajana Reillyho Opelky.

Další divoké karty v ženské soutěži dostaly domácí hráčky a také dvě tenistky ze zemí, které taktéž pořádají grandslamové turnaje. Rovnou do hlavní soutěže se podívá Francouzka Caroline Garciaové, která už dříve odhalila plány o ukončení kariéry a v New Yorku si s největší pravděpodobností zahraje naposledy. Volnou vstupenku obdržela také Australanka Talia Gibsonová, která je aktuálně na 107. místě žebříčku, které je jejím kariérním maximem.

Petra Kvitová bude startovat na chráněný žebříček a ve Flushing Meadows odehraje poslední turnaj své úspěšné kariéry. Dvojnásobnou wimbledonskou vítězku v hlavní soutěži posledního letošního grandslamu doplní minimálně ještě šest Češek a dalších šest zabojuje v kvalifikaci.

Na US Open pojede 18 Čechů. Valentová musí do kvalifikace, Kvitová řekne definitivní sbohem

ČTK, Jakub Hájek
Komentáře

6
Přidat komentář
muster
13.08.2025 18:49
nezbyl Kvitové ještě další start v rámci PR to už nechá propadnout
Reagovat
muster
13.08.2025 18:47
Show must go on
Reagovat
Serpens
13.08.2025 18:46
Trapas a ostuda.
Reagovat
PTP
13.08.2025 18:40
Von někdo čekal něco jinýho?
Reagovat
seeker
13.08.2025 18:39
money talks
Reagovat
hanz
13.08.2025 18:39
Ideální do konstanty... podobně jako Kvítí... u Williamsky se ještě divím, že jí není trapně za mladé, co kvůli ní nedostanou šanci...
Reagovat

