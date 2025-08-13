Očekávání se potvrdilo. Venus Williamsová v 45 letech dostala divokou kartu i na US Open
Venus Williamsová se k tenisu vrátila minulý měsíc po víc než roční pauze a ve Washingtonu v prvním kole porazila o 22 let mladší krajanku Peyton Stearnsovou. Vítězství se dočkala téměř po dvou letech a stala se nejstarší vítězkou zápasu na okruhu WTA od roku 2004. Následující dvě utkání včetně úvodního duelu v Cincinnati ovšem prohrála.
Williamsová se ve dvouhře na US Open poprvé představila v roce 1997, od té doby si připsala 24 účastí. V letech 2000 a 2001 zde triumfovala, při posledních třech startech vypadla v prvním kole a loni chyběla. Vedle singlu se starší sestra vítězky 23 grandslamů Sereny Willamsové představí na kurtech ve Flushing Meadows i ve smíšené čtyřhře, kde nastoupí po boku svého krajana Reillyho Opelky.
Další divoké karty v ženské soutěži dostaly domácí hráčky a také dvě tenistky ze zemí, které taktéž pořádají grandslamové turnaje. Rovnou do hlavní soutěže se podívá Francouzka Caroline Garciaové, která už dříve odhalila plány o ukončení kariéry a v New Yorku si s největší pravděpodobností zahraje naposledy. Volnou vstupenku obdržela také Australanka Talia Gibsonová, která je aktuálně na 107. místě žebříčku, které je jejím kariérním maximem.
Petra Kvitová bude startovat na chráněný žebříček a ve Flushing Meadows odehraje poslední turnaj své úspěšné kariéry. Dvojnásobnou wimbledonskou vítězku v hlavní soutěži posledního letošního grandslamu doplní minimálně ještě šest Češek a dalších šest zabojuje v kvalifikaci.
Na US Open pojede 18 Čechů. Valentová musí do kvalifikace, Kvitová řekne definitivní sbohem
