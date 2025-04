Odříct reprezentaci je vždy těžké, ale nemohla jsem týmu pomoct, ví Muchová

Českou jedničku Karolínu Muchovou (28) mrzí neúčast v domácí kvalifikaci o postup na finálový turnaj o Pohár Billie Jean Kingové, kterou odřekla kvůli zranění. Věří, že jí aktuální rekonvalescence a pauza pomůže k tomu, aby se připravila na antukovou část sezony včetně Roland Garros. V rozhovoru s novináři také řekla, že ještě nehraje v takové formě, v jaké zakončila minulou sezonu.

"Nejsem úplně stoprocentně ready, proto jsem bohužel týmu nemohla pomoct. Je vždycky těžké odříct reprezentování České republiky. Ale bohužel je to tak a věřím, že i tahle pauza mi pomůže k tomu, abych byla ready na antukové turnaje v Madridu, v Římě a v Paříži," uvedla osmadvacetiletá Muchová.



Reprezentaci zvažovala do poslední chvíle. "Byli jsme v úzkém kontaktu s (kapitánem) Petrem (Pálou). Myslím si, že to byl konec minulého týdne, kdy padlo to, že nejsem úplně stoprocentně ready a nebudu moct týmu pomoct," řekla dvanáctá hráčka světa.

Češky dnes v Ostravě vyzvou Brazílii a v sobotu Španělsko. Kromě Muchové chybějí i Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková, Karolína Plíšková či Barbora Krejčíková. Jedničkou tak bude Linda Nosková. Ve hře byl i návrat Lucie Šafářové.



"Tým je hodně mladý, tak mě to ani tolik nepřekvapilo, protože si myslím, že by ani nevadilo, kdyby tam byl někdo takový, ke komu holky trošku vzhlížejí a držel by takovou tu týmovost. Ale myslím si, že to je právě krásné na českém tenisu, že i když nehrají ty hráčky úplně na vrcholu, nebo taková ta starší garda, když už to tak řeknu, mezi kterou se teda řadím, tak se může hrábnout do dalších několika holek, které jsou kvalitní. Věřím, že to holky zvládnou i bez nás," řekla Muchová.

Spoluhráčkám bude na dálku fandit. "Myslím si, že mají šanci to zvládnout. I když chybí první pětka, tak je tam furt několik dalších holek, které podávají dobré výkony a mají dobrou sezonu, takže určitě to můžou urvat i bez nás," prohlásila semifinalistka Australian Open i US Open.

Hlavním cílem do další části sezony bude co nejlepší příprava na French Open, kde se předloni probojovala do finále. "Cíli a vrcholy tenisové sezony jsou grandslamy, teďka ten nejbližší je v Paříži a potom, i když je to daleko, je to Wimbledon a US Open. To jsou vždycky ty vrcholy. Takže určitě na ty se co nejvíc chci dát do kupy, soustředit se a zkusit tam zahrát co nejlíp," podotkla olomoucká rodačka.



Přiznala, že nikdy se sebou není úplně spokojená. "Myslím si, že je to takový pomalejší začátek sezony. Neřekla bych, že ještě úplně hraju v top formě, třeba jak jsem zakončila minulý rok, ale výsledky i tak nejsou špatné. Ale jak jsem zmínila, jsem na sebe přísná, takže se snažíme teď pracovat na určitých věcech, zlepšeních, abych se dostala do herní pohody. Snad výsledky budou ještě trošičku lepší," řekla Muchová.