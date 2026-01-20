Ósakaová se vyhnula šokující porážce. Na Australian Open zaujala extravagantním outfitem
Ósakaová – Ružičová 6:3, 3:6, 6:4
O pozdvižení se Ósakaová postarala hned při nástupu na kurt. Do závěrečného zápasu úterního programu v Rod Laver Areně totiž vstoupila zahalená v závoji a také s deštníkem a kloboukem. Právě tehdy zaujala nejvíc, protože předvedená hra už taková sláva nebyla.
Japonská favoritka proti outsiderce Ružičové trefila 34 vítězných úderů včetně 11 es, nicméně také vyrobila 44 nevynucených chyb. Vzhledem k tomuto negativnímu poměru není překvapením, že potřebovala proti neustále se zlepšující Chorvatce všechny tři sety.
Šokující prohře se ale nakonec vyhnula, i když moc nechybělo. Ósakaová v rozhodujícím setu promarnila vedení 2:0 a za stavu 3:4 prohrávala o brejk. Bývalá světová jednička ale včas zabrala, Ružičová naopak znervózněla a Japonce se povedl suverénní obrat.
Ósakaová se předloni vrátila po mateřské pauze a v loňském roce se vyšplhala zpět do TOP 20 žebříčku. Není však tajemstvím, že už není tak obávanou soupeřkou a kvalitní hráčkou jako před porodem. O triumfu na Australian Open, kde získala polovinu ze svých čtyř grandslamových titulů, však může snít dál.
"Společnost Nike mě nechala si tento outfit navrhnout. Je inspirován medúzou. Jsem velmi vděčná, že mohu dělat věci, které miluji. Je vážně krásný. Na klobouku i deštníku je motýl. Souvisí to s mým triumfem na Australian Open 2021, což už je pěkně dávno," popsala Ósakaová svou volbu outfitu pro nástup na kurt.
Ačkoli Australian Open už dvakrát vyhrála, ve druhém týdnu úvodního grandslamu sezony byla celkem jen třikrát a naposledy po cestě za titulem před pěti lety. V úsilí o postup mezi nejlepší šestnáctku letošní edice bude pokračovat soubojem s loučící se veteránkou Soranou Cirsteaovou.
Doufám že jí Cirstea v příštím kole vypráská z kurtu ...
