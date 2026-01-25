Osmnáctiletý zázrak okouzlil Melbourne. Radí mi ten nejlepší z nejlepších, přiznává Jovicová
Že Jovicová patří k největším nadějím bílého sportu, se ví už dlouho. Svůj talent však tenistka se srbskými kořeny naplno ukazuje právě na prvním grandslamovém turnaji roku.
Potenciálu mladé tenistky si všiml i legendární Novak Djokovič, který Jovicové s její hrou také pomáhá. "Dal mi několik cenných rad ohledně mé hry. A já se jimi stoprocentně řídím. Protože když vám dá radu takový člověk, nemůžete ji nerespektovat. Radí mi ten nejlepší z nejlepších," říká Američanka.
A s čím konkrétně čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion mladé hvězdě pomohl? "Prostě mi řekl, abych se snažila maximálně využívat kurt. Nespěchala tolik s údery a snažila se využívat úhlů. Výborně to fungovalo, takže ho budu poslouchat i dál," prozradila s úsměvem Jovicová.
S Djokovičem přitom podle svých slov navázala kontakt na konci minulé sezony. "Sepsala jsem si otázky, na které jsem se ho chtěla zeptat. Třeba jak reaguje po porážkách, co se mu honí hlavou během zápasů, jak využívá meditaci, dýchací techniky a podobně. V tom je opravdový mistr."
A Jovicová poznala srbskou legendu i mimo objektivy kamer. "V soukromí je ještě laskavější a pozornější, než se na první pohled může zdát. Je velmi inteligentní, chytrý a opravdu chce pomáhat mladé generaci hráčů. Jsem mu velmi vděčná za všechny rady a pomoc, kterou mi poskytl."
Jovicová je nejmladší hráčkou v elitní stovce žebříčku, letos má na svém kontě finálovou účast v Hobartu či semifinálovou v Aucklandu. Už teď má jistý posun na dvacátou příčku žebříčku.
Djokovič v minulosti pozval do své akademie v Bělehradě i Jakuba Menšíka, s kterým se měl právě utkat v osmifinále letošního Australian Open. Český tenista ale kvůli zdravotním problémům z turnaje odstoupil.
Jovicová k čtvrtfinálovému duelu se Sabalenkovou nastoupí v úterý ráno v 1:30 SELČ. Se světovou jedničkou se mladá Američanka dosud nepotkala.
Kometa Jovicová překonala rekord Noskové, je ve čtvrtfinále Australian Open
