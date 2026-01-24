Kometa Jovicová překonala rekord Noskové, je ve čtvrtfinále Australian Open
Putincevová – Jovicová 0:6, 1:6
Úspěch Jovicovou zařadil do elitní společnosti. Tenistka se srbskými kořeny se stala nejmladší Američankou, jež se probojovala do čtvrtfinále dvouhry žen na Australian Open od roku 1998, kdy se to podařilo Venus Williamsové. Stejně jako tehdy Williamsová zvládla cestu mezi osm nejlepších bez ztráty setu.
"Cítím se skvěle," uvedla Jovicová po zápase. "Jsem opravdu ráda, že jsem postoupila. Skóre je samozřejmě výborné, ale nezáleží na tom, jak toho dosáhnete. Chtěla jsem to jen dotáhnout do konce a cítila jsem, že kdybych ji nechala se trochu vrátit, stal by se z toho těžký boj. Takže jsem se snažila udržet ji pod tlakem. Jsem moc šťastná, že jsem ve čtvrtfinále."
V něm ji čeká premiérový duel se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Výzvu bere s respektem, ale bez obav. "Budu se jen snažit starat se o svou hru," řekla Jovicová. "Je zřejmé, že je jedničkou z nějakého důvodu a na tomto turnaji dosáhla tolika úspěchů, ale to je přesně to, co chci. Miluju výzvy."
Sebejistotu předvedla už v utkání proti Putincevové. V úvodním gemu sice čelila několika brejkbolům, přesto dokázala čtyřmi body v řadě udržet servis a získat vedení 1:0. Od té chvíle se zápas nesl jednoznačně v její režii.
Jovicová se prezentovala především výbornou úspěšností na returnech. Kazašská tenistka na svou soupeřku nemohla od prvních míčů najít zbraň a po pouhých 25 minutách ztratila úvodní set 0:6.
Podobný obrázek nabídlo i druhé dějství. Jovicová pokračovala v agresivní hře – do kurtu poslala 71 procent prvních podání, po kterých získala 67 procent výměn, k tomu vyhrála 73 procent výměn po druhém servisu.
Putincevová se přece jen dočkala brejku, když Jovicové poprvé v zápase prolomila podání a snížila na 1:4 ve druhém setu. To bylo z její strany ale také vše. Američanka dovedla velmi rychle zápas do rychlého konce.
Zápas, který trval pouhých 53 minut, se stal nejrychlejším utkáním dosavadního průběhu Australian Open. O pět minut tak překonala výkon Lindy Noskové, která v prvním kole přejela Lotyšku Darju Semenistou 6:3, 6:0.
Postup mezi osm nejlepších si Jovicová symbolicky připomněla nápisem "Final 8", který po utkání napsala na objektiv fotoaparátu. Čtvrtfinále si přitom zahrála na všech třech turnajích, jimiž zahájila sezonu 2026, a stala se nejmladší hráčkou, které se to podařilo od Marie Šarapovové v roce 2005.
