Ostuda v profesionálním tenise. Ta snad hrála poprvé v životě, tohle by měl někdo vysvětlit

DNES, 12:30
Tenisový svět je v šoku. Na turnaji kategorie ITF W35 v Nairobi, tedy na profesionální úrovni a ne úplně nejmenší možné akci, se totiž představila hráčka, která evidentně nikdy předtím tenis snad ani nehrála. Přitom od pořadatelů dostala divokou kartu. "Je to ostuda," nebral si servítky například uznávaný novinář José Morón. Podívejte se sami.
Ilustrační foto (© MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP)

Špatný výkon se dá pochopit a vídáme ho i na nejvyšší úrovni. To, co ale předvedla Hajar Abdelkaderová, obletělo tenisový svět. Video ze zápasu se šíří na sociálních sítích a egyptská hráčka se stala slavnou. Aniž by to čekala a rozhodně ne v pozitivním slova smyslu.

Za celé utkání dokázala získat jen tři body, vyrobila 20 dvojchyb a od Němky Loreny Schädelové dostala výprask 0:6, 0:6 se dvěma kanáry. To ale není úplně to nejhorší, i když je to na pováženou. Abdelkaderová totiž působila, jako kdyby hrála tenis poprvé v životě. Vždyť pomalu ani nevěděla, ze které strany má servírovat.

Navíc se ani nejednalo o profesionální turnaj nejnižší možné kategorie W15. Probíhající podnik v keňském Nairobi má status W35 a Abdelkaderová ani není domácí tenistkou. Objevují se tedy spekulace, že pro ni jednu z divokých karet do hlavní soutěže někdo koupil.

Smysl volné vstupenky ale ani tak nikdo nechápe, protože s takovým tenisem by Egypťanka nemohla uspět snad proti nikomu. Možná si chtěl někdo udělat legraci. Pro otrlé je k dispozici záznam celého zápasu. Najdete ho zde.

"Je ostuda, že se stávají takové případy. Tato dívka získala divokou kartu pro účast na turnaji ITF a z toho, co je vidět na videu, to vypadá, že hraje tenis poprvé v životě. Ani nevěděla, ze které strany má hrát. V zápase získala jen tři body. Je to ostuda. Někdo by to měl vysvětlit," zlobil se uznávaný novinář José Morón, šéf tenisového webu Punto de Break.

Pokud se podíváme na profil Abdelkaderové, jednalo se skutečně o její první kariérní profesionální zápas. Na oficiálním webu ITF dokonce profil ani nemá.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
07.01.2026 13:03

Jak vyhrála ty 3 body? DF soupeřky? 38min zápas a polovinu času sbíraly míče.
Servíruje velmi neotřelým stylem. Možná ani netušila, co je to za soutěž...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
07.01.2026 13:04
Trošku mi stylem servisu připomíná Johannu Kontu. Musím se to každopádně naučit, to budou soupeři čumět
Reagovat
Tennis_Luke
07.01.2026 13:00
Překvapení není, že se objeví někdo takový na takovém turnaji. Překvapení je, že ta soupeřka neuhrála golden set. Protože v životě už nebudeš mít druhou možnost, aby ses zapsala do historie v tomto ohledu. Smutné.
Reagovat
jirkaS
07.01.2026 12:54
HUUUSTÝÝÝ
Reagovat
Mantra
07.01.2026 12:49
Reagovat

Nový komentář

