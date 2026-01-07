Ostuda v profesionálním tenise. Ta snad hrála poprvé v životě, tohle by měl někdo vysvětlit
Špatný výkon se dá pochopit a vídáme ho i na nejvyšší úrovni. To, co ale předvedla Hajar Abdelkaderová, obletělo tenisový svět. Video ze zápasu se šíří na sociálních sítích a egyptská hráčka se stala slavnou. Aniž by to čekala a rozhodně ne v pozitivním slova smyslu.
Za celé utkání dokázala získat jen tři body, vyrobila 20 dvojchyb a od Němky Loreny Schädelové dostala výprask 0:6, 0:6 se dvěma kanáry. To ale není úplně to nejhorší, i když je to na pováženou. Abdelkaderová totiž působila, jako kdyby hrála tenis poprvé v životě. Vždyť pomalu ani nevěděla, ze které strany má servírovat.
Navíc se ani nejednalo o profesionální turnaj nejnižší možné kategorie W15. Probíhající podnik v keňském Nairobi má status W35 a Abdelkaderová ani není domácí tenistkou. Objevují se tedy spekulace, že pro ni jednu z divokých karet do hlavní soutěže někdo koupil.
Smysl volné vstupenky ale ani tak nikdo nechápe, protože s takovým tenisem by Egypťanka nemohla uspět snad proti nikomu. Možná si chtěl někdo udělat legraci. Pro otrlé je k dispozici záznam celého zápasu. Najdete ho zde.
"Je ostuda, že se stávají takové případy. Tato dívka získala divokou kartu pro účast na turnaji ITF a z toho, co je vidět na videu, to vypadá, že hraje tenis poprvé v životě. Ani nevěděla, ze které strany má hrát. V zápase získala jen tři body. Je to ostuda. Někdo by to měl vysvětlit," zlobil se uznávaný novinář José Morón, šéf tenisového webu Punto de Break.
Pokud se podíváme na profil Abdelkaderové, jednalo se skutečně o její první kariérní profesionální zápas. Na oficiálním webu ITF dokonce profil ani nemá.
Jak vyhrála ty 3 body? DF soupeřky? 38min zápas a polovinu času sbíraly míče.
Servíruje velmi neotřelým stylem. Možná ani netušila, co je to za soutěž...