Parádní obrat ve druhém setu, Siniaková si zahraje ve Wuhanu hlavní soutěž
Siniaková – Wang 6:3, 7:5
Na úvod kvalifikačních bojů si Siniaková poradila s Američankou Caty McNallyovou bez ztráty setu (7:5, 6:3) a v podobném duchu vstoupila i do duelu s Wang.
K sebevědomí měla rodačka z Hradce Králové také důvod – svou soupeřku dokázala před dnešním duelem porazit ve všech čtyřech vzájemných zápasech, a to aniž by přišla o jediný set.
V úvodním dějství si obě tenistky bez větších problémů držely svá podání až do šesté hry, kdy o něj jako první přišla Wang. Siniaková brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení 5:2. Dramatický průběh měla devátá hra prvního setu, která se hrála přes osm shod.
Číňanka si během ní vypracovala hned sedm brejkbolových příležitostí, z toho pět v řadě, ani jednu však nedokázala využít. Siniaková tak získala úvodní sadu po proměněném třetím setbolu za 48 minut – 6:3.
Do druhého setu ale vstoupila mnohem lépe bývalá 47. tenistka světa. Wang ve druhé hře poprvé v zápase prolomila soupeřčino podání a šla do nadějného vedení 3:0. Poté se nechala Siniaková krátce ošetřovat, v zápase však pokračovala bez viditelnějších problémů.
Náskok si zkušená domácí tenistka držela bez problémů až do stavu 5:1, kdy vše směřovalo k tomu, že o vítězce bude muset rozhodnout závěrečná sada.
Siniaková ale ukázala svou typickou bojovnost. Za stavu 2:5 čelila při svém podání dvěma setbolovým možnostem soupeřky, s oběma si ale poradila a fantastickým obratem otočila set až ke své výhře 7:5. Po necelých dvou hodinách hry se mohla radovat z postupu do hlavní fáze soutěže.
Česká tenistka během zápasu odvrátila deset z dvanácti brejkových hrozeb, sama naopak proměnila čtyři ze šesti možností a zaslouženě se tak mohla radovat z postupu do prvního kola hlavní soutěže.
