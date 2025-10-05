Parádní obrat ve druhém setu, Siniaková si zahraje ve Wuhanu hlavní soutěž

DNES, 08:16
Aktuality 3
WTA WUHAN - Kateřina Siniaková (29) si zajistila účast v hlavní soutěži turnaje ve Wuhanu. Ve finálovém kvalifikačním kole si poradila s domácí tenistkou Yafan Wang (31) po setech 6:3, 7:5. Na turnaji tak doplní Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou a Marii Bouzkovou.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Kateřina Siniaková si ve Wuchanu zahraje hlavní soutěž (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Siniaková – Wang 6:3, 7:5

Na úvod kvalifikačních bojů si Siniaková poradila s Američankou Caty McNallyovou bez ztráty setu (7:5, 6:3) a v podobném duchu vstoupila i do duelu s Wang.

K sebevědomí měla rodačka z Hradce Králové také důvod – svou soupeřku dokázala před dnešním duelem porazit ve všech čtyřech vzájemných zápasech, a to aniž by přišla o jediný set.

V úvodním dějství si obě tenistky bez větších problémů držely svá podání až do šesté hry, kdy o něj jako první přišla Wang. Siniaková brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení 5:2. Dramatický průběh měla devátá hra prvního setu, která se hrála přes osm shod.

Číňanka si během ní vypracovala hned sedm brejkbolových příležitostí, z toho pět v řadě, ani jednu však nedokázala využít. Siniaková tak získala úvodní sadu po proměněném třetím setbolu za 48 minut – 6:3.

Do druhého setu ale vstoupila mnohem lépe bývalá 47. tenistka světa. Wang ve druhé hře poprvé v zápase prolomila soupeřčino podání a šla do nadějného vedení 3:0. Poté se nechala Siniaková krátce ošetřovat, v zápase však pokračovala bez viditelnějších problémů.

Náskok si zkušená domácí tenistka držela bez problémů až do stavu 5:1, kdy vše směřovalo k tomu, že o vítězce bude muset rozhodnout závěrečná sada.

Siniaková ale ukázala svou typickou bojovnost. Za stavu 2:5 čelila při svém podání dvěma setbolovým možnostem soupeřky, s oběma si ale poradila a fantastickým obratem otočila set až ke své výhře 7:5. Po necelých dvou hodinách hry se mohla radovat z postupu do hlavní fáze soutěže.

Česká tenistka během zápasu odvrátila deset z dvanácti brejkových hrozeb, sama naopak proměnila čtyři ze šesti možností a zaslouženě se tak mohla radovat z postupu do prvního kola hlavní soutěže.

Výsledky kvalifikace turnaje WTA ve Wuhanu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
HAJ
05.10.2025 10:33
Kačka je válečnice, i když se jí nedaří, tak stále bojuje, nic nezabalí.
Reagovat
Kuba4Win
05.10.2025 10:11
smile
Reagovat
Daniela123
05.10.2025 10:09
Výborně Katko, ať se ti daří i dál.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist