Parádní skalp! Kopřiva si poradil s Berrettinim, v Buenos Aires je ve čtvrtfinále

VČERA, 23:00
ATP BUENOS AIRES - Cennou výhru si na turnaji v Buenos Aires připsal Vít Kopřiva (28). Český reprezentant si v osmifinálovém duelu po výborném výkonu poradil s italským favoritem Matteem Berrettinim (29) ve dvou setech 6:4, 6:3 a o postup do semifinále si zahraje s vítězem duelu mezi domácím Franciscem Cerúndolem (27) a Bolívijcem Hugem Dellienem (32).
Vít Kopřiva si připsal velmi cenné vítězství. (@ JULIEN DE ROSA / AFP / AFP / Profimedia)

Kopřiva – Berrettini 6:4, 6:3

Kopřiva vstoupil do zápasu s Berrettinim výborně a bez problémů držel s hvězdným soupeřem krok. Byl to naopak Ital, kdo musel v prvním setu mnohem usilovněji bojovat o uhájení vlastního servisu. Do problémů se Berrettini dostal už ve druhé hře, vážnou hrozbu ztráty podání přinesl až game za stavu 4:3 pro Kopřivu, kdy musel odvracet brejkbolovou možnost českého tenisty.

To se mu sice podařilo, ale o chvíli později si Kopřiva za vedení 5:4 vypracoval při Italově podání postupně další čtyři brejkboly. Při druhém měl velkou možnost ukončit první set, výborně rozehranou výměnu ale zakončit nedokázal. Pomohl mu naopak Berrettini, který o chvíli později nahraný volej poslal jen do sítě, a tím pádem šel první set v poměru 6:4 na stranu českého reprezentanta.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Kopřiva se mohl v úvodním dějství opřít o kvalitní servis, ale především o mnohem pestřejší hru plnou stopbalů, díky nimž získával proti držiteli deseti turnajových vavřínů důležité body.

Rodák z Bílovce se poprvé na svém servisu dostal do problémů ve třetí hře druhé sady, ale s kritickým stavem 15:40 si dokázal poradit. Hned v následující hře se v podobné situaci ocitl Berrettini, i on si ale podání udržel.

Rozhodující moment zápasu přinesla osmá hra. Kopřiva při svém vedení 4:3 prolomil podruhé v zápase soupeřův servis a výborně rozehraný zápas už nepustil. Po hodině a 35 minutách se mohl radovat z výhry 6:4, 6:3 a postupu mezi nejlepších osm tenistů.

Dosavadním největším Kopřivovým úspěchem na okruhu ATP je semifinálová účast na turnaji v Gstaadu v roce 2021.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Georgino
12.02.2026 00:34
Sice už Matteo není ten, co býval před pár lety, ale stále žebříčkově vysoko nad Vítkem. Radost.
chlebavevaju
12.02.2026 00:11
Solfronk si teda vyšlápl
The_Punisher
11.02.2026 23:44
Gratulace, Víťo!
Sinetlive13
11.02.2026 23:20
Kopřiva zahrál svůj nejlepší zápas v nové sezoně, téměř bezchybný výkon, který odpovídá hráčům kolem 50 žebříčku. Jen tak dál Vítku!
