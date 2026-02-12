Parádní skalp! Kopřiva si poradil s Berrettinim, v Buenos Aires je ve čtvrtfinále
Kopřiva – Berrettini 6:4, 6:3
Kopřiva vstoupil do zápasu s Berrettinim výborně a bez problémů držel s hvězdným soupeřem krok. Byl to naopak Ital, kdo musel v prvním setu mnohem usilovněji bojovat o uhájení vlastního servisu. Do problémů se Berrettini dostal už ve druhé hře, vážnou hrozbu ztráty podání přinesl až game za stavu 4:3 pro Kopřivu, kdy musel odvracet brejkbolovou možnost českého tenisty.
To se mu sice podařilo, ale o chvíli později si Kopřiva za vedení 5:4 vypracoval při Italově podání postupně další čtyři brejkboly. Při druhém měl velkou možnost ukončit první set, výborně rozehranou výměnu ale zakončit nedokázal. Pomohl mu naopak Berrettini, který o chvíli později nahraný volej poslal jen do sítě, a tím pádem šel první set v poměru 6:4 na stranu českého reprezentanta.
Kopřiva se mohl v úvodním dějství opřít o kvalitní servis, ale především o mnohem pestřejší hru plnou stopbalů, díky nimž získával proti držiteli deseti turnajových vavřínů důležité body.
Rodák z Bílovce se poprvé na svém servisu dostal do problémů ve třetí hře druhé sady, ale s kritickým stavem 15:40 si dokázal poradit. Hned v následující hře se v podobné situaci ocitl Berrettini, i on si ale podání udržel.
Rozhodující moment zápasu přinesla osmá hra. Kopřiva při svém vedení 4:3 prolomil podruhé v zápase soupeřův servis a výborně rozehraný zápas už nepustil. Po hodině a 35 minutách se mohl radovat z výhry 6:4, 6:3 a postupu mezi nejlepších osm tenistů.
Dosavadním největším Kopřivovým úspěchem na okruhu ATP je semifinálová účast na turnaji v Gstaadu v roce 2021.
