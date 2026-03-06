Parádní vstup do Indian Wells. Nosková Španělku nešetřila a slaví pohodovou výhru
Bouzasová - Nosková 3:6, 3:6
Nosková vstoupila do zápasu s Bouzasovou velmi aktivně a bez problémů si vyhrála úvodní podání. Zatímco česká tenistka sázela na agresivní rychlou hru, její soupeřka si své pozice budovala trpělivým tenisem od základní čáry a byla to právě ona, kdo zaznamenal první úspěch na returnu.
Favorizovaná Češka vedla ve třetím gamu při svém podání 40:15, hru však do vítězného konce dotáhnout nedokázala a prohrávala 1:2. Nosková ale na ztracený servis zareagovala okamžitě, když Španělce vzala podání dokonce čistou hrou a srovnala krok.
I v páté hře čelila česká tenistka brejkbolové hrozbě, tentokrát si ale ze složité situace pomohla výborným servisem a šla do vedení. To vzápětí zdvojnásobila, když podruhé v zápase prolomila soupeřce podání a vedla již 4:2.
V utkání hraném v nepříjemném větru získávala vsetínská rodačka postupem času více ze hry. Výměny zkracovala údery hranými rychle po odskoku, často si pomáhala výborným servisem či změnami rytmu hry. Nosková už žádné komplikace nepřipustila, sadu za 34 minut hry vyhrála 6:3 a šla do vedení 1:0.
Ve druhé hře druhé sady se jako první dostala do problémů světová čtrnáctka, dva brejkboly Španělky opět odvrátila díky servisu a agresivnímu křižnému forhendu a srovnala na 1:1. Bouzasová získávala v utkání více fiftýnů v dlouhých výměnách, Nosková se zase snažila o co nejagresivnější tenis, který kombinovala s častými stopbaly či náběhy na síť.
Favoritka zápasu si na svou chvíli počkala do sedmého gamu. Agresivní hrou, především z forhendové strany, nutila soupeřku k chybám, servis Bouzasové prolomila čistou hrou a šla do vedení 4:3. Nosková nabídnutou šanci beze zbytku využila, sadu dovedla k bezproblémovému konci 6:3 a mohla slavit postup do třetího kola.
Svěřenkyně Tomáše Krupy tak vyrovnala v Kalifornii své dosavadní maximum, do třetího kola se zde dostala v letech 2023 a 2024.
Výsledky ženské dvouhry na Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Linda loni v IW skončila hned po úvodním zápase takže si do žebříčku připíše 55 plusových bodů. To by jí mělo stačit na udržení současné pozice ...