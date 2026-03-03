Ruské hvězdy v ohrožení. Něco takového jsme ještě neviděli. Je to bezprecedentní, varuje Isner
Jen několik hodin po skončení turnaje byl letecký provoz omezen kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě po vojenské akci Izraele a Spojených států proti Íránu. Írán následně reagoval bombardováním několika amerických základen, včetně těch na území SAE. Podle dostupných informací bylo v Dubaji zasaženo několik budov a lidem nacházejícím se v zemi bylo doporučeno zůstat doma. ATP potvrdila, že se po turnaji stále nachází v zemi přibližně 40 hráčů, funkcionářů, zaměstnanců a novinářů.
Medveděv a Rubljov přitom měli v pátek nebo v sobotu nastoupit do soutěže na Indian Wells Open. Vzhledem k neexistujícím komerčním letům z oblasti jim představitelé ATP nabídli alternativní možnosti cestování. Španělský deník Marca uvedl, že jednou z variant byla několikahodinová cesta do sousedního Ománu, odkud by následoval soukromý let do Turecka nebo Arménie a teprve poté přesun do Spojených států. Další možností měla být i dlouhá cesta do Rijádu.
Bývalý osmý hráč světa John Isner však vyzval k opatrnosti a zdůraznil, že prioritou by měla být bezpečnost. Ve svém podcastu Nothing Major Show uvedl: "Asi 40 hráčů, funkcionářů a zaměstnanců ATP uvízlo v Dubaji kvůli konfliktu na Blízkém východě, protože lety ze Spojených arabských emirátů jsou zrušeny. Mezi hráči na vrcholu seznamu jsou Daniil Medveděv a Andrej Rubljov, kteří se nemohli dostat do Kalifornie."
Isner zároveň připustil, že situace je bezprecedentní. "Tohle je něco, co jsme, myslím, ještě neviděli. Pro tohle neexistuje moc precedentů a existuje velmi reálná šance, že Daniil Medveděv a Andrej Rubljov nebudou hrát v Indian Wells," uvedl.
K nabízeným alternativám dodal: "Existovalo několik možností, ale jsou prostě hrozné: šestihodinová cesta do Ománu nebo desetihodinová cesta do Rijádu. To mě vede k myšlence, že zůstat v Dubaji je nejlepší volba. Tohle je těžké, bezprecedentní. Něco takového jsme ještě neviděli."
Na závěr zdůraznil, že sport v tuto chvíli ustupuje do pozadí. "Doufáme jen, že jsou všichni v bezpečí, tenis není tak velký problém, když se potýkáte s takovou situací. Doufáme, že se všichni tito hráči a personál ATP dostanou do Indian Wells, ale vypadá to nepravděpodobně," dodal.
Objevily se také informace, že jejich ruský krajan Karen Chačanov zůstává v Dubaji, zatímco jiné zdroje naznačují, že se mu již podařilo přesunout do Spojených států.
Výstřely a exploze narušily turnaj na Blízkém východě. V ohrožení jsou i dva Češi
