Ruské hvězdy v ohrožení. Něco takového jsme ještě neviděli. Je to bezprecedentní, varuje Isner

Situace kolem turnaje v Indian Wells zkomplikovala plány několika hráčům. Mezi nimi jsou i Daniil Medveděv (30) a Andrej Rubljov (28), kteří po skončení podniku ATP 500 zůstali v Dubaji a aktuálně čelí nejistotě ohledně svého přesunu do Spojených států. Oba tenisté se mají na přelomu týdne představit na Indian Wells Open, avšak jejich odlet ze Spojených arabských emirátů zkomplikovalo uzavření vzdušného prostoru v regionu.
Stihnou Daniil Medveděv a Andrej Rubljov Indian Wells? (@ Kommersant Photo Agency / Sipa USA / Profimedia)

Jen několik hodin po skončení turnaje byl letecký provoz omezen kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě po vojenské akci Izraele a Spojených států proti Íránu. Írán následně reagoval bombardováním několika amerických základen, včetně těch na území SAE. Podle dostupných informací bylo v Dubaji zasaženo několik budov a lidem nacházejícím se v zemi bylo doporučeno zůstat doma. ATP potvrdila, že se po turnaji stále nachází v zemi přibližně 40 hráčů, funkcionářů, zaměstnanců a novinářů.

Medveděv a Rubljov přitom měli v pátek nebo v sobotu nastoupit do soutěže na Indian Wells Open. Vzhledem k neexistujícím komerčním letům z oblasti jim představitelé ATP nabídli alternativní možnosti cestování. Španělský deník Marca uvedl, že jednou z variant byla několikahodinová cesta do sousedního Ománu, odkud by následoval soukromý let do Turecka nebo Arménie a teprve poté přesun do Spojených států. Další možností měla být i dlouhá cesta do Rijádu.

Bývalý osmý hráč světa John Isner však vyzval k opatrnosti a zdůraznil, že prioritou by měla být bezpečnost. Ve svém podcastu Nothing Major Show uvedl: "Asi 40 hráčů, funkcionářů a zaměstnanců ATP uvízlo v Dubaji kvůli konfliktu na Blízkém východě, protože lety ze Spojených arabských emirátů jsou zrušeny. Mezi hráči na vrcholu seznamu jsou Daniil Medveděv a Andrej Rubljov, kteří se nemohli dostat do Kalifornie."

Isner zároveň připustil, že situace je bezprecedentní. "Tohle je něco, co jsme, myslím, ještě neviděli. Pro tohle neexistuje moc precedentů a existuje velmi reálná šance, že Daniil Medveděv a Andrej Rubljov nebudou hrát v Indian Wells," uvedl.

K nabízeným alternativám dodal: "Existovalo několik možností, ale jsou prostě hrozné: šestihodinová cesta do Ománu nebo desetihodinová cesta do Rijádu. To mě vede k myšlence, že zůstat v Dubaji je nejlepší volba. Tohle je těžké, bezprecedentní. Něco takového jsme ještě neviděli."

Na závěr zdůraznil, že sport v tuto chvíli ustupuje do pozadí. "Doufáme jen, že jsou všichni v bezpečí, tenis není tak velký problém, když se potýkáte s takovou situací. Doufáme, že se všichni tito hráči a personál ATP dostanou do Indian Wells, ale vypadá to nepravděpodobně," dodal.

Objevily se také informace, že jejich ruský krajan Karen Chačanov zůstává v Dubaji, zatímco jiné zdroje naznačují, že se mu již podařilo přesunout do Spojených států.

Výstřely a exploze narušily turnaj na Blízkém východě. V ohrožení jsou i dva Češi

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Přidat komentář
paddy
03.03.2026 19:59
zachraňte Williho smile
Willi, skoč! smile
https://www.youtube.com/watch?v=ZazjxmBilZc

kdyby se to stalo před dvěma týdny to by byla větší zábava pro skoro celoou ATP/WTA v Arábii smile
Reagovat
paddy
03.03.2026 20:04
Willy
protože "Sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc" smile
dávejte si bacha, ať se vám nevylije víno smile
Reagovat

