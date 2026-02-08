Peklo v Davis Cupu: Zuřící fanoušci házeli lahve, nulové fair play a zásah policie
Nejednalo se o zápas v rámci daviscupové elity. Taková utkání většinou nemají velkou pozornost tenisového světa, ovšem to neplatí pro souboj Kolumbie s Marokem v Casablance. Záběry z tohoto vyhroceného duelu totiž zaplnily sociální sítě.
Pro domácí výběr začal zápas skvěle, když bodoval Reda Bennani. Kolumbijci ale zahájili mohutný obrat a nakonec zvítězili na půdě soupeře 3:1. Atmosféra byla bouřlivá už v průběhu utkání, nicméně to skutečné peklo se rozpoutalo až ve chvíli, kdy Nicolás Mejía proměnil mečbol právě proti Bennanimu.
Stačilo k tomu jediné gesto. Mejía se musel celý duel potýkat s bouřlivým chováním marockých fanoušků, což prostě k této týmové soutěži patří. Po zužitkovaném mečbolu sám Maročany vyprovokoval, když se je prstem u úst snažil umlčet.
Mejía se poté k celému incidentu vyjádřil na sociální síti X, soupeře osočil z nulového fair play a bránil se nařčením, že sám postrádá respekt. "Nevíte, co se tam stalo. Celou dobu ti lidé vyhrožovali mně i mé rodině. Marocký tým se snažil, aby na mě diváci při každém bodu křičeli. Nemají žádný smysl pro fair play. Nejdříve si ověřte fakta, než začnete mluvit o něčem, o čem nic nevíte."
Sám pak v jiném příspěvku uznal, že si mohl provokativní oslavu po proměněném mečbolu odpustit. "Pravděpodobně jsem nezvolil nejlepší oslavu, ale celou dobu publikum nadávalo mně i mé rodině. Navíc jsem slyšel urážky i od marockého týmu a jeho kapitána. Prostě jsem dal ven všechny emoce, ale nikoho jsem neurážel."
Fanoušci každopádně jeho oslavu velmi těžce nesli. Podporovatelé Maroka rozpoutali v hledišti peklo a začali po soupeřích házet lahve. Během bouřlivé atmosféry si pak jednotliví hráči něco vyříkávali se svými protivníky.
Zasáhnout museli umpirový sudí, další rozhodčí i zástupci Mezinárodní tenisové federace. A nakonec také tamní policie, která se obávala o bezpečnost kolumbijského týmu a doprovodila jej až na hotel.
