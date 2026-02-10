Plíšková v Dauhá ukončila dlouhé čekání. Po senzačním skalpu vtipkovala o novém kotníku
V Dauhá ji proti obhájkyni titulu Anisimovové věřil jen málo kdo. Už jen to, že Plíšková fyzicky vydržela dlouhou bitvu s jednou z nejlepších hráček světa je pro ni i fanoušky výbornou zprávou. Značí to, že i přes komplikovaný začátek návratu, je bývalá světová jednička zpátky ve skvělé kondici a může znovu konkurovat i těm největším šampionkám.
Nakonec však v náročném duelu uspěla a soupeřka ji za stavu 7:5, 6:7 a 1:4 skrečovala. "Takhle nikdy nechcete vyhrát. Měla jsem pocit, že ty dva sety jsme hrály opravdu dobrý tenis. Zápas byl dlouhý, takže to postupně samozřejmě začínáte cítit na těle. Já jsem to taky začala cítit, ale naštěstí jsem postoupila do dalšího kola. Doufám, že bude (Anisimovová) příští týden v pořádku," řekla Češka v pozápasovém rozhovoru.
Mimo skvělé fyzické kondice ukázala také velkou bojovnost, když ve druhém dějství dokázala otočit z 0:3 a sadu získala v tie-breaku. "Je skvělé být zpátky. Loni mi to tu chybělo. Mám odsud krásné vzpomínky," připomněla svůj zdejší triumf z roku 2017. "Před dvěma lety jsem zde hrála semifinále, hrát tady si vždycky moc užívám. Víte, mám nový kotník... takže se teď můžu dvě a půl hodiny docela dobře hýbat. Doufám, že to tak zůstane," vtipkovala po svém nejdelším letošním zápase, který trval dvě hodiny a 22 minut.
Plíšková tak ukončila dlouhé čekání na další velmi cenný skalp. Členku TOP 10 porazila naposledy před dvěma lety na trávě v Nottinghamu, kde ve čtvrtfinále vyřadila Ons Jabeurovou. Proti hráčce z elitní pětky dokonce uspěla poprvé od srpna 2022, když si na tisícovce v Torontu vyšlápla na Mariu Sakkariovou.
"Mám pocit, že je všechno zase takové, jaké to bylo před pěti lety," komentovala Češka, která se měla vrátit už na generálkách před Australian Open, ale z Brisbane i Adelaide musela na poslední chvíli odstoupit kvůli bolesti lýtka. "Nebyla jsem si jistá, jak budou zápasy probíhat nebo jak bude moje tělo reagovat. Teď mám pocit, že se to s každým zápasem trochu zlepšuje," pochvalovala si.
V Melbourne zvládla úvodní dvě kola a padla až s loňskou šampionkou Madison Keysovou. "Celkově jsem se svým návratem spokojená, protože vracet se po zranění není snadné, obzvlášť na velkých turnajích, kde je úroveň skvělá. Nejsem nikde nasazená, takže hraji s dobrými hráčkami už od prvního kola. Ale zatím se mi daří dobře," hodnotila.
Plíšková se po svém působení v Dauhá vrátí do TOP 300, aktuálně ji v živém žebříčku patří 265. pozice. Pokud by svou jízdu v Kataru ještě prodloužila, mohla by se posunout o dalších 100 míst. V boji o čtvrtfinále ji čeká čistě český souboj proti čtrnácté nasazené Karolíně Muchové nebo kvalifikantce Tereze Valentové.
