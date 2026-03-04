Po dopadu raket turnaj v Emirátech s Čechy zrušili. ATP schytala kritiku a hráči uniknou zdarma

DNES, 09:18
Aktuality 10
ATP FUDŽAJRÁ – Tenisový turnaj kategorie challenger ve Fudžajrá ve Spojených arabských Emirátech byl zrušen. Důvodem je bezpečnostní situace, jen 13 kilometrů od dějiště totiž dopadly íránské rakety, které měly zničit infrastrukturu. Organizátoři z ATP však hráče velmi pobouřili. Tenistům nabídli evakuaci ze země za 5 tisíc dolarů (přes 100 tisíc korun). To rychle vyvolalo kritiku především hráčské asociace a všichni tak nakonec mohou uniknout zdarma.
Exploze v arabském Fudžajrá (@ Fadel SENNA / AFP / AFP / Profimedia)

Zatímco ve 120 kilometrů vzdálené Dubaji začaly v sobotu večer dopadat rakety, ve Fudžajrá byl bohorovný klid, pořadatelé vylosovali kvalifikaci i hlavní soutěž a nechali tenisty hrát.

Pohoda však trvala necelé dva dny. Po několika otřesech a dopadech raket nedaleko tenisového centra byl nakonec turnaj přerušen a po několika dalších hodinách oznámila organizace jeho zrušení.

Další kroky však tenisty pobouřily. V oficiálním dokumentu totiž ATP nabídla příležitost, ze Spojených arabských Emirátů odcestovat. Hráčům byl nabídnut charterový let s odletem z Maskatu ve čtvrtek 5. března do Milána s mezipřistáním v Egyptě. Cena letu by činila 5 tisíc eur na osobu a hráči měli co nejdříve potvrdit svou účast. Na svém instagramu vystavil depeši ATP Ilja Ivaška.

Několik hráčů logicky vyjádřilo nespokojenost, vždyť cena za evakuaci byla vyšší než případný postup do semifinále. Do hry se pak vložila i organizace PTPA, zastupující tenisty. "Jsme hluboce znepokojeni přístupem i rozhodnutím hrát turnaj ve Fudžajře navzdory přetrvávajícím obavám o bezpečnost," stojí v jejím prohlášení.

"Bezpečnost hráčů musí být vždy prioritou. Pokud se akce konají za zvýšeného rizika, odpovědnost za zajištění bezpečného cestování by neměla ležet pouze na sportovcích," píše se dále ve statusu.

PTPA v reakci na to nabídla proplacení až 2500 eur každému hráči, aby mohl opustit Spojené arabské emiráty. "Tento krok podnikáme, abychom zajistili, že žádný hráč nebude nucen volit mezi svou bezpečností a finanční stabilitou. Vyzýváme ale zároveň ATP, aby se k nám připojila a uhradila účastníkům turnaje zbývajících 2500 eur a společně pracovala na řešeních, která staví hráče na první místo."

Organizace ATP po obrovské kritice ze strany hráčů, PTPA i tenisového okolí nakonec situaci přehodnotila. Zbylou částku 2500 eur tenistům proplatila a umožnila všem hráčům, kteří se zúčastnili challengeru ve Fudžajrá, bezplatný únik.

Na turnaji hráli i dva čeští tenisté Marek Gengel, který nedohrál svůj zápas v kvalifikaci a za stavu 1:1 musel kurt opustit, a Hynek Bartoň, který byl přihlášený rovnou do hlavní soutěže, která se ale ani nerozehrála.

"Naštěstí jsem tady sám. Celý den řeším, jak se dostat domů. Je to skoro nereálné, ale chytil jsem let na pátek z Ománu přes Istanbul, tak snad to poletí. Nějaký dron spadl na rafinerii s palivem, tak jsme se běželi ukrýt, kdyby přišlo něco dalšího. A pak už se to všechno zrušilo," řekl pro web Tenisový svět Gengel.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

10
Přidat komentář
GaelM
04.03.2026 15:11
Zajímavé, že na nabídka letu za 5000 USD má české telefonní číslo
Reagovat
3ryba16
04.03.2026 10:33
Není mi jasné v čem vidí hráči problém. Turnaj je zrušen a hráčům nabídnuta dostatečná částka na pokrytí cestovních nákladů (v zajištěném leteckém spojení). Takže nechápu, že se baví o výši odměn za SF, na které vůbec nedojde. Místo toho, aby byli rádi, že se o ně někdo stará, tak remcají - holt nenažranci.
Reagovat
Mony
04.03.2026 10:41
Oni by si těch 5000$ museli sami zaplatit. ATP pouze nabídlo charterové letadlo z Ománu, kam by se rovněž sami museli busem asi 5 hod.dostat.
Reagovat
aligo
04.03.2026 11:45
To není tak, že to hráči dostanou. Oni to chtějí po nich
Reagovat
PTP
04.03.2026 12:04
3ryba16 ať radši mlčí jako ryba
Reagovat
Mantra
04.03.2026 10:18
mě přijde že ti tenisti jsou docela dost silný komunisti ovšem s neobyčejným apetitem po penězích, takže jo, obyčejní komančové no
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.03.2026 16:18
komunistická je především 3ryba
Reagovat
JLi
04.03.2026 09:52
Vzývejte americkou státnost.
Reagovat
Mony
04.03.2026 10:18
Dnešní realita, kdy pýcha a arogance mocných převládá nad snahou porozumět svému okolí,
Kdy dobyvačné choutky vedou nad kvalitní diplomacií
Reagovat
Pe3k
04.03.2026 11:06
Tak to bylo vždy.
Reagovat

