POHLED: Nedůstojná derniéra Pály. Na US Open se hnal zbytečně, české hvězdy zájem neměly
Hodně nedůstojná pozice pro zemi, která v minulé dekádě ovládla nejprestižnější soutěž družstev šestkrát během osmi let. Hodně nedůstojná pozice pro zemi, která má pět hráček v elitní padesátce. A hodně nedůstojná pozice pro legendárního kouče Pálu, který toho dokázal s českým ženským tenisem nejvíc v historii.
V průběhu července mluvil optimisticky. Věděl, že ho čeká poslední akce. Už předtím se domluvil s Barborou Strýcovou, že od něj fedcupový tým převezme. Vyprávěl, jak se chystá do New Yorku na poslední grandslam sezony, kde měl v plánu přemluvit k účasti vysněné opory.
"Chci na US Open mluvit se všemi hráčkami. Hlavně s těmi, které nehrály kvůli zranění. Markéta Vondroušová, Kája Muchová a Bára Krejčíková, to jsou prostě holky světové úrovně. A já věřím, že když budou zdravé, ačkoliv ten termín není šťastný, chtěly by se poprat příští rok třeba i o finálovou účast. Bylo by super, kdyby aspoň některá z nich hrála," vysvětloval své plány na červencovém Livesport Prague Open.
Námluvy v New Yorku
S odstupem necelých čtyř měsíců lze konstatovat, že jeho výlet do Ameriky byl zbytečný. Ze zmíněných nefiguruje v nominaci ani jediná. Při jeho rozlučce nedojde ani na splnění dalšího přání: "V ideálním případě by čtyřhru měly hrát Katka Siniaková s Markétou Vondroušovou. Hrozně rád bych je viděl v deblu na naší straně," zasnil se.
Vondroušová končila sezonu dvěma skrečemi. U ní není pochyb, zdraví jí účast v baráži nedovolilo. Také Krejčíková svůj poslední zápas nedohrála, od odstoupení na turnaji v Tokiu už se na kurtu neobjevila. Do hry by se nicméně mohla vrátit na začátku prosince, přihlášena je na challenger do Angers.
Ze zdravotních důvodů se omluvila i Karolína Muchová, třebaže ještě po zveřejnění původní nominace hrála na asijské túře. Siniaková zase měla v plánu Turnaj mistryň… Sára Bejlek poslala omluvenku těsně před odletem do Chorvatska, ovšem stále figuruje na entry listu jihoamerických turnajů v Colině, Buenos Aires a Quitu. Ten první začíná za čtyři dny.
Suma sumárum, před svou poslední akcí dostal Petr Pála sedm omluvenek od členek TOP 100. To se nikdy nestalo. Jedinou, která zůstala v nominaci, je Linda Nosková. A všechna čest, že na sebe ve svých 20 letech bere takovou zodpovědnost. Velká škoda, že konec éry muže, který stvořil české týmové úspěchy, je doprovázen nezájmem. To si nehrající kapitán nezasloužil.
Možná, že generace hráček po éře Petry Kvitové k BJK Cupu takový vztah nenašla. Soutěž ztratila své opěrné body v podobě domácích utkání a většina turnajů se konala v posezonním období, kdy těla tenistek žádala odpočinek či rekonvalescenci. Například Muchová v této týmové soutěži hrála za celou kariéru jen na třech akcích.
Možná kdyby šlo o finále, nebo se hrálo doma v Česku, byly by reakce na pozvánky jiné a některá z hráček by přece jen přehodnotila plány a vyhecovala se. Jenže dějištěm turnaje je Varaždín a jde "jen" o baráž s Kolumbií a domácím Chorvatskem.
Možná…
Pálova éra
Když Pála před 17 lety přebíral český fedcupový tým od Aleše Kodata, málokdo tušil, jaká éra začíná. Někdejší solidní deblista, jenž působil v prostředí českého tenisu jako bezkonfliktní manažer, který umí vyjít s kýmkoliv, dokázal pravidelně přesvědčovat tenisky, že reprezentovat ve fedcupovém týmu má smysl.
Tým přebíral po prohře v baráži na začátku roku 2008. A s Lucií Šafářovou, Ivetou Benešovou a tehdy ještě osmnáctiletou Petrou Kvitovou vyšplhal do Světové skupiny. To byl předpoklad, aby se mohlo hrát o slavnou trofej.
Následovala krásná a úspěšná léta. Silná generace sbírala jedno vítězství za druhým, reprezentovat byla čest, a i když se občas našly problémy a někdy se některá z hráček omluvila, snad pokaždé byl český tým konkurenceschopný.
Hned šestkrát slavily Češky vítězství ve Fed Cupu. I díky této soutěži nabraly členky týmu nové zkušenosti, poznaly tenis i z jiné – týmové – stránky a prožily euforické momenty.
Nezapomenutelné zůstávají triumfy v domácím prostředí. Zápasy, po nichž se v O2 areně tleskalo proměněným mečbolům, zažily Lucie Šafářová, Petra Kvitová či deblová dvojice Karolína Plíšková, Barbora Strýcová. Naposledy dovedla Česko k trofeji Kateřina Siniaková v roce 2018. Od té doby je něco jinak.
Ztratila soutěž kouzlo?
Třeba za to může nový formát soutěže. Fed Cup byl pojmenován po legendě Billie Jean Kingové, místo finále dvou týmů se o šampionkách rozhoduje na neutrální půdě. Nebo se z tenisu stalo odvětví, kde je stále víc upřednostňována individuální kariéra. Či snad nejsou hráčky v dnešní době tolik odolné? Tak jako tak, v posledních letech měl Pála čím dál častěji problémy skládat tým, a to i navzdory tomu, že Česko mělo v elitní stovce žebříčku WTA třeba i deset hráček.
V průběhu posledních let se už projevily slabiny při sestavování nominace a český tým tři ze čtyř posledních zápasů prohrál. Krize trvá už od konce roku 2022, kdy se z finálového turnaje na poslední chvíli omluvila dřív nepostradatelná univerzálka Krejčíková.
Česko je stále ve světě ženského tenisu velmocí, v posledních pěti letech má právě díky Krejčíkové a Vondroušové tři grandslamové trofeje. Avšak individuální úspěchy jsou vykoupeny absencí unavených a zraněných hráček v týmové soutěži.
Jenže v sázce je i nyní hodně.
Pokud mladičká sestava boje o udržení v elitní skupině nezvládne, spadne český tým o patro níž a Barbora Strýcová, která tým převezme, dostane o úkol navíc.
Jestliže by se naopak navzdory okleštěné sestavě podařilo těžkou misi zvládnout, může to být hezký začátek nové éry a pro Pálu poděkování za téměř dvě dekády u národního týmu. Tak trochu symbolicky od nové generace, které byl nucen dát šanci. Ta se však alespoň netají nadšením, že může v reprezentačním dresu hrát…
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
2) nezájem hráček - Siniakové a Muchové stoupla sláva do hlavy a přejaly i s tím spojené činy, být Strýcovou, už bych zvážil je vůbec někdy oslovovat. Krejčíková s Maky by určitě jely, byť Báře ta soutěž nikdy nešla. Sára nechtěla leštit lavičku (byť po vypadnutí Valentové mohla nastoupit) a dala přednost snadným bodům v Americe, Fruhvirtová s Viďmanovou mají ke své zemi nulový vztah (dřív či později zdrhnou do USA) a Laura už byla přihlašená na turnaj.
Holky jsou však všechny podobného věku a věřím, že postupně v budoucnu vytvoří super partu, jejichž lídryněmi budou Valentová s Noskovou.
ideální by bylo, kdyby jako i další týmové soutěže, byl i BJKC na začátku sezóny, více méně v rámci přípravy hráček na ni.
Jestli bude pokračovat tlak na povinné turnaje, doplněný superlukrativními exhibicemi, pak nakonec z týmových soutěží zbyde jedna, dvě. Ono by to bylo i nejlepší, aby byla jedna kvalitní mužská a jedna ženská. Další kratochvíle jako Hopman cup jsou sice fajn, ale prostě už se nevejdou...