Pokud to přijde, okamžitě opustím Australian Open. Ruud má v Melbourne priority jasné
"S výjimkou doby, kdy hraju zápas, mám zvonění pořád zapnuté. V životě je toho víc než jen tenis, ale budu tady, dokud budu moci a dokud mi to Maria dovolí," řekl Ruud po hladké třísetové výhře nad Italem Mattiou Belluccim.
Dlouhá léta Ruud cestoval po okruhu s rodinou v čele s otcem, který je jeho trenérem. Postupně se k týmu přidala i jeho přítelkyně, nyní už manželka, a vítěz 14 turnajů ATP Tour se těší, až se skupina rozroste o prvorozenou dceru.
"Bude velmi malá a drobná, ale bude tam a doufám, že ji i svou ženu Marii vezmu společně na turnaje a budeme šťastná rodina, která bude cestovat po celém světě," plánuje Ruud. "Už to nedělám jen pro sebe. Mám někoho dalšího, pro koho hrát," dodal.
Na Australian Open bude jeho dalším soupeřem Španěl Jaume Munar, který v prvním kole utekl z mečbolu Daliborovi Svrčinovi a českého tenistu nakonec v pěti setech udolal.
