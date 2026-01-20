Pokud to přijde, okamžitě opustím Australian Open. Ruud má v Melbourne priority jasné

DNES, 15:30
Rozhovory 2
Casper Ruud (27) v pondělí vybojoval na Australian Open hladký postup do druhého kola, je ale připraven Melbourne kdykoliv předčasně opustit. Jeho manželka ve vysokém stupni těhotenství totiž zůstala doma a dvanáctý nasazený Nor oznámil, že z turnaje odstoupí, jakmile by se očekávaná dcera začala chystat na svět.
Profily hráčů
Ruud Casper
Casper Ruud je připraven kdykoli opustit Australian Open (© CAMERON SPENCER / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

"S výjimkou doby, kdy hraju zápas, mám zvonění pořád zapnuté. V životě je toho víc než jen tenis, ale budu tady, dokud budu moci a dokud mi to Maria dovolí," řekl Ruud po hladké třísetové výhře nad Italem Mattiou Belluccim.

Dlouhá léta Ruud cestoval po okruhu s rodinou v čele s otcem, který je jeho trenérem. Postupně se k týmu přidala i jeho přítelkyně, nyní už manželka, a vítěz 14 turnajů ATP Tour se těší, až se skupina rozroste o prvorozenou dceru.

"Bude velmi malá a drobná, ale bude tam a doufám, že ji i svou ženu Marii vezmu společně na turnaje a budeme šťastná rodina, která bude cestovat po celém světě," plánuje Ruud. "Už to nedělám jen pro sebe. Mám někoho dalšího, pro koho hrát," dodal.

Na Australian Open bude jeho dalším soupeřem Španěl Jaume Munar, který v prvním kole utekl z mečbolu Daliborovi Svrčinovi a českého tenistu nakonec v pěti setech udolal.

Ondřej Jirásek, ČTK
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

2
Přidat komentář
PTP
20.01.2026 16:08
Neblázni Caspere, když tak to natočí někdo jinej, soustřeď se radši na vydělání nějakých těch šušňů pro mladou rodinu.
Reagovat
JLi
20.01.2026 16:38
To je móda, omdlévat vedle rodiček. Totální nesmysl.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist