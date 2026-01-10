Poláci i přes výprask Šwiatekové dokonali pomstu. V semifinále vyřadili obhájce z USA

UNITED CUP - Polští tenisté na třetí pokus porazili Spojené státy v United Cupu. První bod přinesl Hubert Hurkacz, který ve dvou tie-breacích skolil světovou devítku Taylora Fritze, a naši sousedé se nenechali rozhodit ani debaklem Igy Šwiatekové, jež nestačila 4:6, 1:6 na Coco Gauffovou. V rozhodující smíšené čtyřhře slavili Katarzyna Kawaová s Janem Zieliňským.
Iga Šwiateková už počtvrté v řadě prohrála s Coco Gauffovou (© BRETT HEMMINGS / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

USA – Polsko 1:2

Hurkacz se vrací po vleklých problémech s kolenem, hraje svůj první turnaj od června a je evidentně ve vynikající formě. V United Cupu i díky svému dělovému servisu porazil ve dvou setech Alexandera Zvereva a Tallona Griekspoora a jen těsně podlehl Alexovi de Minaurovi.

Další potvrzení skvělé fazóny a skalp TOP 10 zapsal v semifinále se Spojenými státy. Proti Fritzovi nastřílel 16 es a odvrátil oba brejkboly, ale ani Američan na vlastním servisu nezaváhal.

Oba sety tak musel rozhodnout tie-break a polský tenista v nich naprosto dominoval. Úvodní zkrácenou hru získal poměrem 7:1 a v té následující povolil Fritzovi jen o bod více. Hurkacz tak přiblížil naše sousedy k dalšímu postupu do finále.

Poláci však po dvouhrách rozhodnout nedokázali. Šwiateková měla ještě před rokem a půl dominantní bilanci 11:1 s Gauffovou a všech 11 vítězství zapsala bez ztráty setu. Jenže trend se otáčí a majitelka šesti grandslamových trofejí s Američankou už počtvrté v řadě nedokázala uhrát set.

Po Turnaji mistryň 2024 a United Cupu a Madridu v roce 2025 nenašla recept na úřadující vítězku French Open ani teď v australském Sydney. V úvodním dějství zvládla dohnat manko 1:4, ale následující dva gamy jasně patřily Gauffové.

Na začátku druhé sady musela Šwiateková hodně bojovat o vlastní servis, kdežto soupeřka si jej hlídala bez problémů a vypracovala si luxusní náskok 5:0. Polská hvězda pak byla jediný míček od potupného kanára, ale hrozbu odvrátila a nakonec padla 4:6, 2:6.

Reprízu loňského finále mezi USA a Polskem tak musela rozhodnout smíšená čtyřhra. Do ní nakonec nastoupili rozjetá Gauffová s Christianem Harrisonem, ale pokračování obhajoby titulu zajistit nedokázali. Američané v těsném souboji podlehli ve dvou tie-breacích stále neporaženým Kawaové a Zieliňskému.

Polsko tak na třetí pokus našlo recept na Spojené státy v této soutěži smíšených družstev. Předtím s nimi prohrálo předloni v semifinále i loni ve finále. Do souboje o titul se Poláci dostali třetím rokem po sobě.

United Cup má za sebou tři ročníky a v letech 2023 a 2025 se z triumfu radovali Američané. Mezitím uspělo Německo a prvním finalistou letošní edice se stalo Švýcarsko.

Švýcary v semifinále zachránila Bencicová

Výsledky United Cupu: Dvouhra mužů | Dvouhra žen | Mix | Pavouk

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Vlk-v-trave
10.01.2026 14:18
Šwiateková schytala další výprask od Gauffové,... ;-)
***tak ja nevim, ale vyprask - to si predstavuji neco v duchu... 6:0 6:1 a podobne kombinace, kdy hracka uhraje nula gemu nebo tak max 3 gemy s odrenyma usima... i tlapama...
Kazdopadne Iguska nam nemusi hlasit jestli ma jejich h2h v hlave nebo ne...
to vidime uz vsichni, takze neni treba... ;-)
Reagovat
paddy
10.01.2026 12:54
zajímavější zpráva je, že Zvonareva ve 41 letech udělala pěknou otočku proti Siegmund
z 0-5 30-40 na 7-5 4-0 ret. smile

a "unavený" Alcaraz vyhrál exhibici v Koreji na Sinnerem 75 76, když měl jediný BB, který proměnil, naopak Sinner nevyužil jediný z několika BB
finále v Austrálii bude zajímavé smile
Reagovat
tommr
10.01.2026 13:18
Tereza Valentová se má na co těšit ...
Reagovat
Nola
10.01.2026 12:18
Coco hrala hlavou, ciastocne som sledovala, stacilo vratit viac lopticiek a slecna Jetlag sa zakonite vyhodila.... slecne Jetlag sa dostava do hlavy, rovnako ako tam ma usadenu Penko, jej hra uz na Coco neplati.... Coco ako nova kralovna by sa mi pacila, aj ked som spociatku mala voci nej vyhrady, je to fakt velmi slusna hracka, ktora nehra silovy tenis a la Williams, resp. Sabalenka, a prave kvoli tomu sa mi paci
Reagovat

