Postup zadarmo. Siniaková s Townsendovou jsou ve čtvrtfinále Australian Open
Siniaková, Townsendová - Katóová, Stollárová skreč
Siniaková s Townsendovou jsou tři výhry od obhajoby loňského titulu. V osmifinále jim situaci výrazně usnadnila dvojice Katoová, Stollárová, která do utkání nenastoupila.
Japonsko-maďarský pár do této doby ztratil na turnaji jediný set, o což se ve druhém kole postarala česká dvojice Jessika Malečková, Miriam Škochová, která padla až po obrovském boji 6:2, 5:7 a 6:7, v super tie-breaku pak 8:10.
Siniaková s Townsendovou si prozatím na turnaji poradily v prvním kole s belgicko-českou dvojicí Magali Kempenová, Anna Sisková, ve druhém pak s čínským párem Yifan Xu, Zhaoxuan Yang, v obou případech bez ztráty setu.
O postup mezi nejlepší čtyři si nasazené jedničky zahrají proti páru Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová. Ve vzájemné bilanci vede kazašsko-srbská dvojice 1:0, jediný duel se odehrál ve čtvrtfinále loňského French Open, kde favoritky prohrály 1:2 na sety.
Siniaková má na svém kontě, včetně mixu, jedenáct grandslamových titulů. Právě ve smíšené čtyřhře zůstává rodačka z Hradce Králové také ve hře, kde zatím úspěšně bojuje po boku Nizozemce Sema Werbeeka, s kterým zatím postoupila do osmifinále.
Zde je čeká čínsko-německá dvojice Shuai Zhang, Tim Pütz. S Werbeekem také získala svůj zatím jediný grandslamový titul ve smíšené čtyřhře, když nenašli přemožitele na loňském Wimbledonu.
