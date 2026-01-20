Prázdná lóže a setboly proti obhájkyni titulu. I prohru si ale potetovaná hrdinka užila
Nejen první grandslamový, ale vlastně i vůbec první zápas na hlavní tour. Olijnyková doposud objížděla challengery a sbírala jeden titul za druhým. Loni se vracela vítězně hned ze sedmi turnajů. Ale zápas v Rod Laver Areně proti vítězce posledního Australian Open byla přece jen jiná záležitost...
"Jsem tak šťastná, že jsem tady. Je to nejlepší zážitek mé kariéry. Nikdy předtím jsem nehrála ani na žádné 'dvěstěpadesátce'. Nikdy dřív jsem neměla příležitost nastoupit v tak velké aréně. Je to zkušenost a budu na to vzpomínat do konce života," vyprávěla ochotně. Mezi novináře zavítala i přesto, že prohrála, což nebývá na tenisových kláních obvyklé.
Její příběh je totiž možná daleko zajímavější a důležitější než to, že promarnila v první sadě vedení 4:0 a s Keysovou měla i dva setboly.
"Myslím, že nejde pokaždé o vítězství nebo prohru. V tomto sportu se často řeší jen výsledky. Ale když hrajete skvělý tenis, nastupujete proti skvělým soupeřkám, vidíte opravdový respekt z obou stran a také velmi milé fanoušky, kteří fandí oběma, tak si to užíváte," vyprávěla Olijnyková.
"Nemůžu být zklamaná, je potřeba si takový okamžik užít. A je to také něco, co mě motivuje. Kdybych myslela jen na výsledky, asi bych nebyla na takové úrovni, kde dnes jsem," dodala potetovaná tenistka.
Koneckonců, právě tetování ji proslavilo. Kvůli omezeným zdrojům se v roce 2021 se rozhodla prodat za 5 tisíc dolarů doživotní práva na oblast své pravé paže mezi loktem a ramenem a kupujícímu umožnila vybrat si tetování, které si následně nechá udělat.
V Austrálii zářila. Za úsměvem a optimismem Olijnykové, jež svou image ještě více vytunila dočasným tetováním květin na obličeji, se skrývá temný příběh.
V roce 2011, když jí bylo 10 let, její rodina uprchla z Ukrajiny do Chorvatska. Rodiče zvolili bezpečí pro své děti, neboť po protestech proti proruské vládě Viktora Janukovyče byli v nemilosti. Do vlasti se ale vrátili. Olijnyková žije a trénuje v Kyjevě. Její otec a trenér Denis nastoupil na frontu v ukrajinské armádě.
Oleksandra cestuje po světě sama, na rozdíl od lóže Madison Keysové byla ta její v úterý úplně prázdná. Za své poslání považuje reprezentovat Ukrajinu na světové scéně a připomínat světu, že válka si v její zemi stále vybírá svou daň.
"Než jsem odletěla do Melbourne, došlo v Kyjevě k několika masivním útokům. Byla jsem tomu blízko, do domu hned přes ulici narazil dron. I můj byt se kvůli explozi třásl," svěřila se.
"Každý turnaj je důležitý, na každém mám příležitost říct něco o Ukrajině. Protože je to smutné. Ta válka je velmi dlouhá a myslím, že lidé po tolika letech ztrácejí pozornost. My teď na Ukrajině nemáme elektřinu, teplou vodu ani topení. Tak to je," dodala. Po prohře v Melbourne se do válečné zóny vrátí.
Naopak Madison Keysovou čeká ve sluncem zalitém Melbourne pokračování obhajoby. Ve druhém kole potká krajanku Ashley Krugerovou. A pokusí se vyvarovat slabším chvilkám, kterých měla v duelu s Olijnykovou dost. "Já na ten návrat myslela v podstatě celý rok. A samozřejmě jsem byla ze začátku byla velmi nervózní," přiznala.
Ale ukrajinskou rivalku velmi chválila: "Ona opravdu hrála neuvěřitelné. Výtečně podávala, rozhodně mi to ztížila. Změny tempa, vyšší míče, slajdy. A je i na kurtu hodně rychlá. Donutila mě vydat ze sebe maximum."
