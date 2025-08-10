Překvapení v Cincinnati. Ranař Opelka vystřílel z kurtu De Minaura

DNES, 19:38
ATP MASTERS CINCINNATI - Velkým překvapením skončil duel druhého kola Masters v Cincinnati. Postaral se o něj domácí Reilly Opelka (27), který si poradil s favorizovaným Alexem de Minaurem (26) po setech 7:6, 6:4 a připsal si tak své deváté vítězství proti hráčům z Top 10, druhé v letošním roce.
Reilly Opelka si připsal překvapivou výhru nad Alexem de Minaurem (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Opelka, který před tímto utkáním prohrál s De Minaurem všech pět vzájemných zápasů, dokázal v náročných podmínkách odvrátit všech sedm brejkbolů a díky precizním returnům rozhodl zápas po hodině a 41 minutách.

"Nepodával jsem tak dobře, jak bych si přál, ale všechno ostatní fungovalo," uvedl po utkání. "Hrál jsem s velkou intenzitou, agresivitou. Od základní čáry jsem dělal málo chyb. Servis sice kolísal, ale return mi dnes vyšel opravdu dobře," pochvaloval si nečekaný vítěz.

De Minaur, světová osmička, přijel do Cincinnati s 24 vítězstvími na tvrdém povrchu v této sezoně, včetně triumfu ve Washingtonu. Proti Opelkovi však nedokázal proměnit své šance a poprvé v kariéře mu podlehl.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Díky tomuto vítězství si Opelka polepšil v žebříčku o devět míst na 64. pozici. V dalším kole se utká s Franciscem Comesanou, který postoupil poté, co 29. nasazený Luciano Darderi odstoupil za stavu 4:6, 1:3.

Opelka na tvrdých površích Severní Ameriky už dříve předvedl vynikající výkony. V roce 2021 postoupil do finále Masters 1000 v Torontu a do čtvrtého kola US Open. Proti De Minaurovým šesti winnerům zaznamenal Opelka 38 vítězných úderů, z toho 14 es.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
frenkie57
10.08.2025 20:57
Klokan bulvy valil,
jak obr ho z kurtu vylil.
Vylil ho jak vodu z vázy,
dokonal tak dílo zkázy.
Trojchyba_Mat
10.08.2025 20:59
Veršuj prosím častěji,
bylo by tu šťastněji
pantera1
10.08.2025 19:59
Fialovo růžovej Reilly,
zajel velmi slušný rally.
Klokan v Cinci dohrál,
soupeřovi k výhře popřál .
Trojchyba_Mat
10.08.2025 20:06

Zápas vyhrál Opelka,
pohádka jak Popelka
PTP
10.08.2025 20:10
Odnesl si z kurtu i svoje věci,
proto ho má ráda Káťa přeci.
smile
