Překvapení v Cincinnati. Ranař Opelka vystřílel z kurtu De Minaura
Opelka, který před tímto utkáním prohrál s De Minaurem všech pět vzájemných zápasů, dokázal v náročných podmínkách odvrátit všech sedm brejkbolů a díky precizním returnům rozhodl zápas po hodině a 41 minutách.
"Nepodával jsem tak dobře, jak bych si přál, ale všechno ostatní fungovalo," uvedl po utkání. "Hrál jsem s velkou intenzitou, agresivitou. Od základní čáry jsem dělal málo chyb. Servis sice kolísal, ale return mi dnes vyšel opravdu dobře," pochvaloval si nečekaný vítěz.
De Minaur, světová osmička, přijel do Cincinnati s 24 vítězstvími na tvrdém povrchu v této sezoně, včetně triumfu ve Washingtonu. Proti Opelkovi však nedokázal proměnit své šance a poprvé v kariéře mu podlehl.
Díky tomuto vítězství si Opelka polepšil v žebříčku o devět míst na 64. pozici. V dalším kole se utká s Franciscem Comesanou, který postoupil poté, co 29. nasazený Luciano Darderi odstoupil za stavu 4:6, 1:3.
Opelka na tvrdých površích Severní Ameriky už dříve předvedl vynikající výkony. V roce 2021 postoupil do finále Masters 1000 v Torontu a do čtvrtého kola US Open. Proti De Minaurovým šesti winnerům zaznamenal Opelka 38 vítězných úderů, z toho 14 es.
