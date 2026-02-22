Přemožitel Kopřivy v Riu zvládl další maraton. Etcheverry otočil i finále a slaví premiérový titul
Tabilo – Etcheverry 6:3, 6:7, 4:6
Etcheverry byl v Riu de Janeiru po obrovské bitvě s Kopřivou, která byla dvakrát přerušena, jednou kvůli dešti a následně kvůli horku. Ve finále proti Tabilovi však sebral poslední zbytky sil a znovu dokázal otočit další maratonský duel. Chilana porazil ve třech setech stejně jako týden předtím v Buenos Aires a na okruhu ATP si vybojoval první titul.
V úvodním dějství si Argentinec dvakrát prohrál servis a prohrával už 1:4. V šesté hře musel odvracet další dva brejkboly, na ty sice našel odpověď a snížil, tím však jen odvrátil debakl v první sadě. Tabilo si vypracoval dva setboly už za stavu 5:2, tentokrát je ještě nevyužil. Chilan následně sadu dopodával, přestože čelil brejkbolu. Sadu uzavřel svým třetím esem.
Na začátku druhého dějství byl opět lepší levou rukou hrající Tabilo, který se po brejku dostal do vedení 3:1 a byl kousíček od snadného vítězství. Argentinec se však odmítal vzdát, podařilo se mu srovnat a sadu dotáhl do tie-breaku. Ve zkrácené hře Etcheverry naprosto dominoval. Za stavu 3:2 trefil neskutečný křižný prohoz z forhendu, a nakonec v koncovce zvítězil poměrem 7:3.
O vítězi tak musela rozhodnout třetí sada. V té se do výhody brejku dostal dříve Argentinec a po třetí hře se poprvé v zápase ujal vedení. Na servisu už dominoval a náskok nepustil. V desátém gamu využil po forhendové chybě soupeře svůj třetí mečbol a mohl slavit největší úspěch kariéry.
Etcheverry hrál v Riu de Janeiru své čtvrté finále na okruhu ATP a znovu na antuce. Před třemi lety neuspěl na dalším z turnajů Golden Swing v Santiagu, ani v americkém Houstonu. V roce 2024 padl ve velmi těsném finále v Lyonu. Dočkal se až letos v Brazílii, kde se na svůj premiérový triumf pořádně nadřel.
Už v prvním kole musel otáčet duel s krajanem Franciscem Comesaňou, další dva zápasy zvládl sice bez ztráty setu, ale v obou zvítězil až po vyrovnaném průběhu 7:6, 6:4. V semifinále došlo na obrovskou bitvu s Kopřivou a následně musel otáčet i finále proti Tabilovi. Tyto poslední dva duely trvaly dohromady sedm hodin.
Výsledky turnaje ATP 500 v Riu de Janeiru
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře