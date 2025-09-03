Přes čtvrtfinále neprošla ani Muchová, dvouhry na US Open pokračují bez Čechů
Ósakaová – Muchová 6:4, 7:6
Muchovou už v posledním duelu proti Martě Kosťukové trápily bolesti zad a její zdravotní stav před čtvrtfinále byl nejistý. Ve čtvrtfinálovém klání s Ósakaovou si během prvního setu navíc poranila levý stehenní sval a nechala se ošetřit mimo kurt. Zápas tak dohrávala s obvázanou levou nohou.
Hned v prvním gamu si Češka vypracovala brejkbol, ten však nevyužila a další šance už se během setu nedočkala. Sama si také poměrně snadno držela vlastní podání, především díky vysokému procentu úspěšných prvních servisů (83 %). Problém přišel až v desáté hře, kdy se Muchová dostala na skóre 0:40, při druhém setbolu se jí nepovedl náběh na síť a dějství ztratila.
Muchová nebyla stoprocentně fit, a přesto stále bojovala. Ve druhém dějství dokonce dvakrát do sebrala Japonce podání. Ve druhé i v desáté hře pak ale nedokázala brejk potvrdit a sada dospěla do tie-breaku. V něm byla od začátku lepší bývalá světová jednička, která ho získala poměrem 7:3.
Ósakaová tak udržela stoprocentní úspěšnost ve čtvrtfinále grandslamů a pokaždé, když se do této fáze turnaje dostala, slavila nakonec titul. V New Yorku triumfovala v roce 2018 a ještě o dva roky později. Na Australian Open kralovala v lichých letech 2019 a 2021.
Další krok za pátým grandslamovým titulem bude chtít udělat v semifinále proti Amandě Anisimovové, která si poradila s Igou Šwiatekovou ve dvou setech 6:4, 6:3 a pomstila se tak Polce za finále letošního Wimbledonu.
Muchová tak postup mezi čtyřku nejlepších z posledních dvou let nezopakuje, předvedla však svůj nejlepší letošní grandslam. V Melbourne padle ve druhém kole taktéž s Ósakaovou a v Paříži a Wimbledonu dokonce ztroskotala už v prvních kolech.
Čtvrtfinále se tak stalo pro Čechy osudným. Ze čtyř zástupců do dalších bojů neprošel ani jeden. Markéta Vondroušová kvůli zranění ani nenastoupila, Barbora Krejčíková podlehla ve formě hrající loňské finalistce Jessice Pegulaové a jediný zástupce mezi muži Jiří Lehečka narazil na skvěle hrajícího Carlose Alcaraze.
Výsledky dvouhry žen na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře