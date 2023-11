Preview: Sabalenková s Rybakinovou si to rozdají o semifinále, Pegulaová už ho má jisté

V rámci pátého hracího dne letošního ročníku Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu poznáme další semifinalistku ze skupiny Bacalar. Loňská finalistka a světová jednička Aryna Sabalenková se v přímém souboji o postup ze skupiny utká s debutantkou Jelenou Rybakinovou. Jessica Pegulaová, která už má jisté prvenství ve skupině, změří síly s Marií Sakkariovou, jež už je naopak bez šance na postup.

Jessica Pegulaová (5.) - Maria Sakkariová (9.) | Estadio Paradisus (23:00 SEČ)

Jessica Pegulaová má jistý postup do semifinále Turnaje mistryň a také prvenství ve skupině Bacalar. Devětadvacetiletá Američanka porazila ve dvou setech a se ztrátou pouhých sedmi gamů Jelenu Rybakinovou i Arynu Sabalenkovou. Proti Bělorusce zapsala svůj třetí skalp světových jedniček, letos dvakrát porazila Igu Šwiatekovou.

V posledním utkání skupiny jí sice půjde už jen o body do žebříčku a vyšší prize money, nicméně se může přiblížit metě 60 vítězství, na kterou v rámci jedné sezony ještě nikdy nedosáhla. Loni skončila na této akci už ve skupině, nicméně letos přijela povzbuzená triumfy v Montrealu a Soulu (třetí a čtvrtý kariérní titul).

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Soul, Montreal (T); Tokio, Dauhá (F); Washington, Charleston, Miami, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Soul, Montreal (T); Tokio, Dauhá (F); Washington, Miami, Dubaj (SF)

Bilance: 57:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 41:11

Bilance proti hráčkám TOP 10: 7:4 (kariérní 17:26)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K), Wimbledon (ČF), US Open (OF)

Jessica Pegulaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 2:3

Nejlepší výsledek: skupina (2022-23)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Tokio (F), Peking (OF), Soul (T)

Odehrané zápasy: Rybakinová (7:5, 6:2), Sabalenková (6:4, 6:3)

Maria Sakkariová je naopak bez šance na postup a bez ohledu na výsledek posledního utkání končí ve skupině. Své letošní působení na Turnaji mistryň odstartovala výpraskem 0:6, 1:6 od Aryny Sabalenkové a pak podlehla 0:6, 7:6, 6:7 Jeleně Rybakinové, ačkoli za stavu 4:4 v rozhodujícím dějství disponovala několika brejkboly.

Osmadvacetiletá Řekyně ale určitě o výhru zabojuje, protože jinak sezonu zakončí se sérií pěti porážek. Letošní rok je pro ni kombinací úspěchů a mizérie. Od únorového Lince po červnový Berlín prohrála pět semifinále v řadě, v Guadalajaře získala svůj teprve druhý titul (Rabat 2019) a na posledních třech majorech vypadla v prvním kole.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (T); Washington (F); Tokio, Berlín, Madrid, Indian Wells, Dauhá, Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara (T); Washington (F); Tokio, Indian Wells, Dauhá (SF)

Bilance: 38:24

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 26:16

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:8 (kariérní 26:34)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Maria Sakkariová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 5:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Tokio (SF), Peking (ČF), Zhengzhou (2K)

Odehrané zápasy: Sabalenková (0:6, 1:6), Rybakinová (0:6, 7:6, 6:7)

Vzájemná bilance: Sakkariová vede 5:4. Také řecká jednička, která v posledních dvou ročnících Turnaje mistryň prošla do semifinále, zabojuje o větší počet žebříčkových bodů a peněz. Letos potkala Pegulaovou už třikrát a pokaždé v semifinále. V posledním souboji nedávno v Tokiu měla jasně navrch Američanka.

Aryna Sabalenková (1.) - Jelena Rybakinová (4.) | Estadio Paradisus (pátek 0:30 SEČ)

Aryna Sabalenková odstartovala své působení v Cancúnu drtivou výhrou 6:0, 6:1 nad Marií Sakkariovou, ovšem pak nestačila jasně 4:6, 3:6 na Jessicu Pegulaovou a postup ze skupiny si zkomplikovala. Proti Američance vyhrála posledních osm setů, ovšem tentokrát spáchala 29 nevynucených chyb a trefila jen 17 winnerů.

Turnaje mistryň se 25letá Běloruska účastní třetím rokem po sobě. Zatímco předloňský debut v mexické Guadalajaře zakončila ve skupině, loni v Texasu porazila tehdy tři nejvýše postavené hráčky Igu Šwiatekovou, Pegulaovou a Ons Jabeurovou a podlehla až ve finále rozjeté Caroline Garciaové.

Od začátku loňské sezony posbírala celkem 15 semifinále, 11 z nich zapsala na akcích WTA 1000 a vyšších. Na letošním Australian Open se stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou, ale na další titul čeká aktuální světová jednička od květnového Madridu. Navíc prohrála semifinále na French Open a ve Wimbledonu a také finále US Open.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); US Open, Stuttgart, Indian Wells (F); Cincinnati, Wimbledon, French Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T); US Open, Indian Wells (F); Cincinnati (SF)

Bilance: 54:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 34:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 7:6 (kariérní 28:30)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (SF), Wimbledon (SF), US Open (F)

Aryna Sabalenková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 5:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Peking (ČF)

Odehrané zápasy: Sakkariová (6:0, 6:1), Pegulaová (4:6, 3:6)

Jelena Rybakinová má za sebou dvě velmi náročná utkání. V Mexiku začala porážkou 5:7, 2:6 s nyní jistou vítězkou skupiny Jessicou Pegulaovou a následně přetlačila 6:0, 6:7, 7:6 vítězku nedávné mexické "tisícovky" Marii Sakkariovou. Za stavu 4:4 v rozhodujícím dějství musela odvracet dvě brejkbolové hrozby.

Tento zápas bude posledním ve skupině Bacalar a jedná se o přímý souboj o postup do semifinále. Čtyřiadvacetiletá Kazachstánka zvládla poslední čtyři duely se světovými jedničkami, naposledy porazila ve dvou setech před měsícem v Pekingu právě Sabalenkovou a došla do svého šestého semifinále v probíhající sezoně.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F); Peking, Montreal (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F); Peking, Montreal (SF)

Bilance: 47:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 31:10

Bilance proti hráčkám TOP 10: 7:3 (kariérní 16:16)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (3K), Wimbledon (ČF), US Open (3K)

Jelena Rybakinová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (SF)

Odehrané zápasy: Pegulaová (5:7, 2:6), Sakkariová (6:0, 6:7, 7:6)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 4:2. Běloruska vyhrála úvodní čtyři střetnutí od Wuhanu 2019 po letošní finále na Australian Open, pokaždé ve třech setech. Rybakinová měla následně navrch bez ztráty setu ve finále v Indian Wells i ve čtvrtfinále před pár týdny v Pekingu.

Program 5. hracího dne

• ESTADIO PARADISUS • (od 18:30 SEČ)

1. Aojamaová/Šibaharaová (3-Jap.) - Melicharová-Martinezová/Perezová (8-USA/Austr.)

2. Hunterová/Mertensová (2-Austr./Belg.) - Krawczyková/Schuursová (5-USA/Niz.) / nejdříve ve 20:30 SEČ

3. Pegulaová (5-USA) - Sakkariová (8-Řec.) / nejdříve ve 23:00 SEČ

4. Sabalenková (1-) - Rybakinová (4-Kaz.) / nejdříve ve 23:59 SEČ

5. Gauffová/Pegulaová (1-USA) - Siegemundová/Zvonarevová (6-Něm./-)



