Preview: Sabalenková se utká s Pegulaovou, Rybakinová se Sakkariovou o větší šanci na postup

V rámci třetího hracího dne letošního ročníku Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu jsou na programu další zápasy skupiny Bacalar. Loňská finalistka a světová jednička Aryna Sabalenková se utká v duelu nedělních vítězek s Jessicou Pegulaovou. Poté nastoupí debutantka Jelena Rybakinová se semifinalistkou posledních dvou ročníků Marií Sakkariovou, které naopak v nedělních utkáních neuspěly.

Aryna Sabalenková (1.) - Jessica Pegulaová (5.) | Estadio Paradisus (23:00 SEČ)

Aryna Sabalenková v úvodním zápase na letošním Turnaji mistryň dominovala. Proti Marii Sakkariové, která se do soutěže dostala jako první náhradnice, zlikvidovala všech pět brejkbolů a zvítězila 6:0, 6:1. Jedná se o její první výhru v Mexiku od předloňského debutu na této akci v Guadalajaře, kde skončila ve skupině.

Aktuální světová jednička bude chtít na závěrečném vrcholu sezony složit úspěšný reparát. Podniku pro osm nejlepších tenistek sezony se účastní potřetí, loni v Texasu porazila tři nejvýše postavené hráčky v žebříčku, Igu Šwiatekovou, Ons Jabeurovou a právě Pegulaovou, a ve finále podlehla 6:7, 4:6 Caroline Garciaové.

Pětadvacetiletá Běloruska stále bojuje o koncoroční post světové jedničky. Letos byla devětkrát minimálně v semifinále, na Australian Open se stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou a triumfovala také v Madridu a Adelaide, ale bude zklamaná z neúspěšných útoků na titul v Paříži, Wimbledonu, Cincinnati a New Yorku.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); US Open, Stuttgart, Indian Wells (F); Cincinnati, Wimbledon, French Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T); US Open, Indian Wells (F); Cincinnati (SF)

Bilance: 54:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 34:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 7:5 (kariérní 28:29)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (SF), Wimbledon (SF), US Open (F)

Aryna Sabalenková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 5:4

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Peking (ČF)

Odehrané zápasy: Sakkariová (6:0, 6:1)

Jessica Pegulaová začala v Cancúnu velmi dobře. Proti kolegyni z TOP 5 pořadí Jeleně Rybakinové získala od stavu 3:5 šest gamů v řadě a wimbledonskou šampionku zdolala 7:5, 6:2. O několik hodin později nastoupila ke čtyřhře a s krajankou Coco Gauffovou úvodní zápas skupiny nečekaně prohrály.

Na Turnaji mistryň debutovala loni na domácí půdě v Texasu a asi by nejraději na toto vystoupení zapomněla. Devětadvacetiletá Američanka totiž prohrála všechny tři deblové i singlové duely, ve dvouhře podlehla ve dvou těsných setech Sabalenkové a Marii Sakkariové a ve třech Ons Jabeurové.

Tentokrát bude určitě chtít předvést mnohem lepší výsledek a má k tomu nakročeno. V posledních třech měsících zdvojnásobila svou sbírku trofejí, když ovládla Montreal a Soul. Na mexické půdě je na této úrovni stále neporažena, loni touto dobou kralovala na "tisícovce" v Guadalajaře.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Soul, Montreal (T); Tokio, Dauhá (F); Washington, Charleston, Miami, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Soul, Montreal (T); Tokio, Dauhá (F); Washington, Miami, Dubaj (SF)

Bilance: 56:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 40:11

Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:4 (kariérní 16:26)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K), Wimbledon (ČF), US Open (OF)

Jessica Pegulaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1:3

Nejlepší výsledek: skupina (2022-23)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Tokio (F), Peking (OF), Soul (T)

Odehrané zápasy: Rybakinová (7:5, 6:2)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 4:1. Aktérky by mohly nabídnout parádní podívanou, obě v aktuální sezoně posbíraly přes 50 vítězství a také minimálně šest skalpů TOP 10. Nasazená jednička vyhrála poslední čtyři souboje, všechny ve dvou setech. Naposledy se střetly loni právě na Turnaji mistryň.

Jelena Rybakinová (4.) - Maria Sakkariová (9.) | Estadio Paradisus (středa 0:30 SEČ)

Jelena Rybakinová zahájila letošní Turnaj mistryň dvousetovou porážkou. Debutantka na závěrečném vrcholu sezony přitom v úvodním dějství disponovala solidním náskokem 5:3, jenže nakonec uhrála po prvním podání jen lehce přes polovinu bodů, ztratila šest her v řadě a s Jessicou Pegulaovou prohrála 5:7, 2:6.

Čtyřiadvacetiletá Kazachstánka hraje v letošní sezoně ve stabilní formě, všech šest semifinálových účastí posbírala na akcích WTA 1000 a vyšších. Aktuální světová čtyřka triumfovala v Indian Wells a Římě, hrála finále na Australian Open a v Miami a na šesté místo má v žebříčku náskok přes dva tisíce bodů.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F); Peking, Montreal (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F); Peking, Montreal (SF)

Bilance: 46:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 30:10

Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:3 (kariérní 15:16)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (3K), Wimbledon (ČF), US Open (3K)

Jelena Rybakinová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (SF)

Odehrané zápasy: Pegulaová (5:7, 2:6)

Maria Sakkariová se na letošní Turnaj mistryň dostala až coby první náhradnice po omluvence Karolíny Muchové a v úvodním zápase skupiny schytala výprask 0:6, 1:6 od světové jedničky Aryny Sabalenkové. Proti loňské finalistce neproměnila ani jeden z pěti brejkbolů a byla několikrát jediný míček od dvou kanárů.

Osmadvacetiletá Řekyně ale i tak může pomýšlet na postup do semifinále i při třetím startu na tomto podniku. Předloni v Guadalajaře prošla skupinou s bilancí 2:1 a byla pár gamů od finálové účasti. Loni v Texasu vyhrála všechny tři zápasy skupiny a v semifinále prohrála s pozdější vítězkou Garciaovou.

Inspirovat se může i vystoupením na mexické půdě zhruba před měsícem. Na turnaji WTA 1000 v Guadalajaře totiž ukončila více než čtyřleté čekání na svůj teprve druhý kariérní titul, na který potřebovala v mexické metropoli porazit jen dvě zástupkyně z TOP 100 světového hodnocení.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (T); Washington (F); Tokio, Berlín, Madrid, Indian Wells, Dauhá, Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara (T); Washington (F); Tokio, Indian Wells, Dauhá (SF)

Bilance: 38:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 26:15

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:7 (kariérní 26:33)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Maria Sakkariová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 5:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Tokio (SF), Peking (ČF), Zhengzhou (2K)

Odehrané zápasy: Sabalenková (0:6, 1:6)

Vzájemná bilance: 1:1. Rybakinová je favoritkou a pokusí se využít mizerné letošní bilance Sakkariové proti hráčkám TOP 10 (úspěšnost 3:7). Ruská rodačka se radovala z postupu těsně před koronavirovou pauzou v Petrohradu 2020, Sakkariové se podařilo skóre srovnat loni v Indian Wells.

Program 3. hracího dne

• ESTADIO PARADISUS • (od 20:30 SEČ)

1. Krejčíková/Siniaková (4-ČR) - Siegemundová/Zvonarevová (6-Něm./-)

2. Sabalenková (1-) - Pegulaová (5-USA) / nejdříve ve 23:00 SEČ

3. Rybakinová (4-Kaz.) - Sakkariová (8-Řec.) / nejdříve ve 23:59 SEČ

