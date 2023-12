Preview: Turnaj mistrů do 21 let bude mít opět neporaženého šampiona. Finále obstarají Fils a Medjedovič

V rámci pátého hracího dne letošního ročníku Next Gen ATP Finals v saúdskoarabské Džiddě bude předána trofej pro šampiona. Turnaj mistrů do 21 let pořádá šestý ročník a popáté bude mít neporaženého vítěze. Finálový souboj obstarají nasazená jednička a největší favorit Arthur Fils a Hamad Medjedovič, který nastoupí ke svému prvnímu finále na akcích větších než na challengerech.

© Next Gen ATP Finals