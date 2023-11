Preview: V Paříži pokračuje boj o Turnaj mistrů. Djokovič si střihne reprízu finále s Runem

V rámci pátého hracího dne letošního ročníku Rolex Paris Masters dojde na čtvrtfinálové duely. Se šesti triumfy nejúspěšnější hráč turnaje Novak Djokovič se utká v repríze loňského finále s obhájcem titulu Holgerem Runem. O semifinále budou bojovat také Hubert Hurkacz s Grigorem Dimitrovem, Stefanos Tsitsipas s bývalým šampionem Karenem Chačanovem a Alex de Minaur s Andrejem Rubljovem. Rune, Hurkacz, De Minaur a Chačanov stále bojují o účast na Turnaji mistrů.

Hurkacz (11-Pol.) - Dimitrov (Bulh.) | Court Central (14:00 SEČ)

Tsitsipas (7-Řec.) - Chačanov (16-) | Court Central (15:30 SEČ)

Djokovič (1-Srb.) - Rune (6-Dán.) | Court Central (19:30 SEČ)

De Minaur (13-Austr.) - Rubljov (5-) | Court Central (21:00 SEČ)

Hubert Hurkacz (11.) - Grigor Dimitrov (17.) | Court Central (14:00 SEČ)

Hubert Hurkacz bojoval v závěru sezony o postup na Turnaj mistrů i v posledních letech a z této zkušenosti se poučil a letos si v tomto ohledu vede mnohem lépe. V úvodním kole na Masters v Paříži přežil třísetovou bitvu se Sebastianem Kordou, ačkoli nebyl fyzicky stoprocentní. Ve druhém pak exceloval na servisu a zničil Roberta Bautistu. V osmifinále proti Franciscovi Cerúndolovi se mu naopak a nečekaně dařilo na returnu, což u něj není letos časté, a argentinskou jedničku jasně přehrál.

Zatímco většina adeptů na účast na Turnaji mistrů v posledních týdnech pravidelně selhávala, 26letý Polák zvýšil obrátky. Nyní ho dělí jen dvě výhry od toho, aby se v hodnocení sezony prokousal mezi osmičku nejlepších. K výraznému vzestupu si pomohl i postupem do finále před týdnem v Basileji. V tuto chvíli má za sebou Taylora Fritze i Caspera Ruuda a na sedmého Alexandera Zvereva, který v Paříži stejně jako Američan a Nor už dohrál, ztrácí 340 bodů.

V TOP 20 žebříčku figuruje hlavně díky pravidelným úspěchům na podnicích Masters. Předloni tady v Paříži prošel až do semifinále a letos do tohoto dějiště přijel po semifinálové účasti v Cincinnati a druhém triumfu na největších akcích ATP, který ukořistil před měsícem v Šanghaji.

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Šanghaj, Marseille (T); Basilej (F); Cincinnati, Stuttgart (SF)

Největší úspěchy v hale: Marseille (T); Basilej (F)

Bilance: 46:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance v hale: 12:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 4:10 (kariérní 26:45)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2:0 (kariérní 6:5)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K), Wimbledon (OF), US Open (2K)

Hubert Hurkacz - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Basilej (F)

Cesta turnajem: Korda (6:3, 6:7, 6:3), Bautista (6:3, 6:2), F. Cerúndolo (6:4, 6:3)

Grigor Dimitrov se v úvodních dvou kolech pořádně nadřel, když potřeboval všechny tři sety proti Lorenzovi Musettimu i Daniilovi Medveděvovi. V osmifinále ovšem dominoval proti Alexanderovi Bublikovi a po suverénním vítězství 6:2, 6:2 pošetřil síly pro čtvrtfinále a případné další zápasy.

Většina členů TOP 20 pořadí bude hodnotit letošní sezonu jako povedenou. Aktuálně 17. hráč světa však stále na nějaký výraznější úspěch čeká a poslední titul slavil na Turnaji mistrů 2017. Přitom se v momentálním roce výrazně zlepšil, značně na sobě zapracoval a prožívá nejlepší sezonu od životního roku 2017. Určitě by si tak triumf zasloužil.

Jedinou kaňkou v povedené probíhající sezoně je právě absence titulu. Letos totiž posbíral přes 40 výher a také šest skalpů TOP 10, což je jeho nejvyšší číslo od roku 2017. Navíc ukončil frustrující sérii 11 semifinálových nezdarů táhnoucí se od roku 2018 a na jaře v Ženevě hrál své první finále na turnajích ATP od Rotterdamu 2018.

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (F); Šanghaj, Chengdu, Washington, Rotterdam (SF)

Největší úspěchy v hale: Rotterdam (SF)

Bilance: 41:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance v hale: 8:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 8:14 (kariérní 73:116)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:0 (kariérní 9:8)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (OF), Wimbledon (OF), US Open (3K)

Grigor Dimitrov - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 20:10

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Vídeň (2K)

Cesta turnajem: Musetti (6:2, 6:7, 6:3), (3) Medveděv (6:3, 6:7, 7:6), Bublik (6:2, 6:2)

Vzájemná bilance: Dimitrov vede 3:0, letos a na halových betonech 1:0. Bulhar je ve spoustě aspektů lepším hráčem a v utkání by neměl být na rozdíl od Hurkacze pod tlakem, jelikož na Turnaj mistrů už se kvalifikovat nemůže. To by mu mohlo pomoct udržet proti polské jedničce neporazitelnost.

Stefanos Tsitsipas (6.) - Karen Chačanov (15.) | Court Central (15:30 SEČ)

Stefanos Tsitsipas si v osmifinále na Masters v Paříži nadělil hned trojnásobnou radost. Zaprvé vylepšil vzájemnou bilanci se svým neoblíbeným rivalem Alexanderem Zverevem na 9:4. Zadruhé si zajistil účast na Turnaji mistrů, kde se představí pátým rokem po sobě. A zatřetí nemá jeho soupeř jistý start na závěrečném vrcholu sezony a bude muset čekat, jak dopadnou další adepti na letenku do Turína.

Vítězství nad hráčem TOP 10 je pro 25letého Řeka velmi důležité, protože na Turnaji mistrů bude čelit jen takto vysoko postaveným protivníkům. V aktuálním roce narazil na některého z kolegů z elitní desítky posedmé a poprvé uspěl. Na skalp TOP 10 čekal od loňského vystoupení na Turnaji mistrů.

V probíhající sezoně měl více špatných týdnů než těch dobrých. Přesto opět dosáhl na metu 50 výher. Společně s Alexanderem Zverevem je jediným hráčem mladším než světová jednička Novak Djokovič, kterému se to na nejvyšším okruhu povedlo ve čtyřech různých sezonách.

Momentálně má skvěle nakročeno k tomu, aby nepříliš povedenou sezonu zakončil na pozitivní notě. To pro něj může být z různých důvodů před startem nadcházejícího tenisového roku klíčové. Loňský semifinalista pařížského Masters přijel do haly Bercy po semifinále v Antverpách a ve Vídni a nyní může poprvé v letošním roce projít mezi nejlepší kvarteto na třech turnajích v řadě.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos (T); Australian Open, Barcelona (F); Vídeň, Antverpy, Řím (SF)

Největší úspěchy v hale: Vídeň, Antverpy (SF)

Bilance: 50:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance v hale: 8:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 11:9 (kariérní 70:63)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:2 (kariérní 13:6)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (ČF), Wimbledon (OF), US Open (2K)

Stefanos Tsitsipas - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 7:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: Antverpy (SF), Vídeň (SF)

Cesta turnajem: volný los, Auger-Aliassime (6:3, 7:6), (10) Zverev (7:6, 6:4)

Karen Chačanov měl o něco snadnější cestu do čtvrtfinálové fáze než ostatní, včetně následujícího protivníka Tsitsipase. Žádný z jeho předchozích soupeřů v tomto týdnu nikdy předtím na Masters v Paříži nevyhrál zápas hlavní soutěže. Postupně si poradil s Maxem Purcellem, Laslem Djerem a rozjetým krajanem Romanem Safiullinem.

Sedmadvacetiletý Rus patří v posledních zhruba 20 měsících k nejlepším hráčům na těch největších akcích a hlavně díky tomu se vrátil do TOP 20 žebříčku. Výjimkou není ani letošní sezona, ačkoli kvůli zranění přišel o tři měsíce. V aktuálním roce si vytvořil osobní rekord v počtu čtvrtfinálových účastí na největších turnajích (Masters a grandslamy), v Paříži zapsal pátou.

Čtvrtfinále na Masters v Paříži si zahraje podruhé a i tentokrát potkává někoho z TOP 10 hodnocení. V roce 2018 v této fázi porazil tehdejší světovou pětku Alexandera Zvereva a poté našel recept i na Dominica Thiema a Novaka Djokoviče a slavil svůj dosud nejcennější triumf.

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Zhuhai (T); Miami, Australian Open (SF)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (ČF)

Bilance: 33:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 5:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:7 (kariérní 12:46)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:1 (kariérní 4:2)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (ČF), Wimbledon (-), US Open (1K)

Karen Chačanov - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 12:5

Nejlepší výsledek: triumf (2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Vídeň (ČF)

Cesta turnajem: Purcell (6:4, 6:4), Djere (6:4, 7:5), Safiullin (4:6, 6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: Tsitsipas vede 6:2, nepočítaje exhibice 6:1 (letos je srovnáno 1:1). Tsitsipas stále není v nejlepší formě, nicméně na Chačanova soudě podle vzájemné bilance umí, takže do střetnutí s bývalým šampionem zaslouženě vstoupí jako favorit.

Novak Djokovič (1.) - Holger Rune (6.) | Court Central (19:30 SEČ)

Novak Djokovič netypicky zahodil solidní náskok v úvodním dějství v osmifinále s Tallonem Griekspoorem a měl pak po celý zápas velké potíže. V klíčových momentech však vytáhl svůj nejlepší tenis a po bučení pařížského publika za stavu 4:4 v rozhodujícím setu vyhrál všech osm následujících fiftýnů (4:6, 7:6, 6:4). "Cítil jsem se špatně. Nejsem zraněný, ale mám žaludeční problémy. Takový je život. Musel jsem najít způsob, jak vyhrát. Nebyl jsem na tom nejlépe," řekl po postupu.

Šestatřicetiletý Srb hraje po téměř dvouměsíční pauze a absolvuje svůj první individuální turnaj po triumfu na US Open. V případě prvenství na Masters v Paříži se může výrazně přiblížit tomu, aby zakončil sezonu coby světová jednička. Jedním z jeho největších cílů pro zbytek roku je určitě uhájit tenisový trůn před Carlosem Alcarazem, který v hale Bercy nezvládl hned první zápas.

Vzhledem k jeho letošní formě na největších akcích a složení čtvrtfinále v Paříži je velkým favoritem na titul. Kromě následujícího protivníka Runeho má se všemi dalšími čtvrtfinalisty pozitivní vzájemnou bilanci a letos napříč všemi úrovněmi prohrál jen pět z 54 zápasů, pouze jeden na tvrdých površích.

Se šesti triumfy nejúspěšnější hráč pařížského Masters přišel v loňském finále právě proti Runemu o svou 13zápasovou neporazitelnost v tomto dějišti. Alespoň do finále se naposledy nedostal v květnu na Masters v Římě, kde ve čtvrtfinále prohrál s Runem. Dánský mladík však není na papíře takovou hrozbou jako v předchozích dvou soubojích.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Cincinnati, French Open, Australian Open, Adelaide 1 (T); Wimbledon (F); Dubaj (SF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 48:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance v hale: 2:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 11:3 (kariérní 251:110)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:1 (kariérní 72:16)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (F), US Open (T)

Novak Djokovič - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 47:9

Nejlepší výsledek: triumf (2009, 2013-15, 2019, 2021)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 8:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Etcheverry (6:3, 6:2), Griekspoor (4:6, 7:6, 6:4)

Holger Rune má před sebou stále dlouhou cestu, aby zopakoval fenomenální výkony z druhé půlky předchozí sezony. V posledních dnech si však po dlouhé krizi vede podstatně lépe a zvyšuje si sebevědomí. Před týdnem v Basileji dosáhl na svou první vítěznou sérii od Wimbledonu a podíval se do semifinále. Na Masters v Paříži si poradil suverénně s Dominicem Thiemem i Danielem Altmaierem, v ani jednom setu neztratil více než čtyři gamy.

V posledních dnech upevňuje svou pozici pro kvalifikaci na Turnaj mistrů. Dvacetiletý Dán by se v případě postupu do semifinále dostal před Alexandera Zvereva, ovšem ve čtvrtfinále potkává světovou jedničku a největšího favorita Djokoviče. V hale Bercy je stále neporažen (8:0) a v loňském finále si proti Djokovičovi připsal jeden ze svých nejcennějších skalpů. V současné formě to ale bude mít se zopakováním takového úspěchu velmi těžké.

Letos posbíral čtyři skalpy kolegů z TOP 10 a všechny si připsal na turnajích Masters. V Monte Carlu porazil Daniila Medveděva a Jannika Sinnera a v Římě vyřadil Djokoviče a Caspera Ruuda.

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (T); Řím, Monte Carlo (F); Basilej, Queens, Acapulko, Montpellier (SF)

Největší úspěchy v hale: Basilej, Montpellier (SF)

Bilance: 43:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 8:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:6 (kariérní 13:12)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2:0 (kariérní 3:0)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF), Wimbledon (ČF), US Open (1K)

Holger Rune - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 8:0

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Stockholm (2K), Basilej (SF)

Cesta turnajem: volný los, Thiem (6:4, 6:2), Altmaier (6:3, 6:3)

Vzájemná bilance: Rune vede 2:1. Nikdo jistě nepochybuje o tom, že dánský supertalent má na to, aby porazil Djokoviče i další top hráče. Otázkou je, zda na to má v tuto chvíli dostatečně dobrou formu. Djokovičovým největším problémem může být vlastní kondice, jelikož po osmifinále přiznal, že má už pár dnů žaludeční potíže. Není jasné, jak moc to ovlivní jeho páteční výkon.

Alex de Minaur (13.) - Andrej Rubljov (5.) | Court Central (21:00 SEČ)

Alex de Minaur stále bojuje o účast na Turnaji mistrů, a přestože je pod ohromným tlakem, vede si skvěle. V úvodních kolech se dostal do velmi těžké pozice proti Andymu Murraymu i Dušanovi Lajovičovi a po tvrdé dřině měl nakonec den volna. Z turnaje totiž odstoupil jeho osmifinálový soupeř Jannik Sinner, jenž se tak rozhodl kvůli minimálnímu času na odpočinek mezi zápasy.

Více než polovina hráčů, kteří v hodnocení letošní sezony figurují před ním, už je v Paříži ze hry venku. Čtyřiadvacetiletý Australan ale i tak musí na posledním Masters roku triumfovat, pokud chce mít šanci se na závěrečný vrchol sezony kvalifikovat. Na tak velký titul ještě nikdy nedosáhl.

Podobně jako jeho následující protivník se letos zlepšil na těch největších akcích. Aktuálně 13. hráč pořadí, který se v průběhu sezony vyšplhal na 11. místo, si zahrál jediné předchozí čtvrtfinále na Masters před pár měsíci v Torontu. V Kanadě si v této fázi vyšlápl na ruskou jedničku Daniila Medveděva a nakonec prohrál až ve finále se Sinnerem.

Alex de Minaur - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (T); Toronto, Los Cabos, Queens (F)

Největší úspěchy v hale: Marseille, Rotterdam (ČF)

Bilance: 44:24

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 6:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 6:7 (kariérní 13:37)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (2K), US Open (OF)

Alex de Minaur - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 8:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Basilej (2K)

Cesta turnajem: Murray (7:6, 4:6, 7:5), Lajovič (4:6, 6:4, 6:4), (4) Sinner (bez boje)

Andrej Rubljov vypadl při všech pěti předchozích startech na Masters v Paříži nejpozději v osmifinále. V letošním ročníku však neztratil v ani jednom ze čtyř odehraných setů více než čtyři gamy a dominoval proti Jošihitovi Nišiokovi (6:4, 6:3) i v osmifinálovém duelu s Boticem van de Zandschulpem (6:3, 6:3).

Pětadvacetiletý Rus sice letos neposbíral tolik titulů jako v letech 2020 (pět) a 2022 (čtyři), nicméně je zase o něco stabilnějším hráčem a zlepšil svou psychickou odolnost, což mu vyneslo několik úspěchů na těch největších turnajích.

V tomto roce se probojoval do čtvrtfinále na třech ze čtyř grandslamů a v pátek nastoupí ke svému třetímu letošnímu čtvrtfinále na Masters. Obě předchozí čtvrtfinálové účasti na největších podnicích ATP přetavil ve finále, v dubnu na antuce v Monte Carlu na této úrovni poprvé triumfoval a před měsícem v Šanghaji těsně prohrál finálovou bitvu s Hubertem Hurkaczem.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo, Bastad (T); Šanghaj, Halle, Banja Luka, Dubaj (F); Vídeň (SF)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (SF)

Bilance: 55:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance v hale: 5:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 12:9 (kariérní 47:53)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2:0 (kariérní 6:3)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K), Wimbledon (ČF), US Open (ČF)

Andrej Rubljov - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 4:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Vídeň (SF)

Cesta turnajem: volný los, Nišioka (6:4, 6:3), Van De Zandschulp (6:3, 6:3)

Vzájemná bilance: De Minaur vede 3:1. Proti většině hráčů TOP 10 nemá dostatek zbraní, nicméně z předchozích soubojů je evidentní, že jeho hra na Rubljova platí. Ruského tenistu dokáže skvělou obranou frustrovat a vynucovat si chyby z jeho rakety. Bez ohledu na vzájemnou bilanci vstoupí Rubljov do utkání jako favorit, ovšem pro Australana se jedná o hratelný zápas a určitě mohl mít ve čtvrtfinále pařížského Masters papírově ještě těžšího soupeře.

Program 5. hracího dne

• COURT CENTRAL • (od 14:00 SEČ)

1. Hurkacz (11-Pol.) - Dimitrov (Bulh.)

2. Tsitsipas (7-Řec.) - Chačanov (16-)

3. Djokovič (1-Srb.) - Rune (6-Dán.) / nejdříve v 19:30 SEČ

4. De Minaur (13-Austr.) - Rubljov (5-) / nejdříve ve 20:30 SEČ



