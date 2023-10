Preview: Vondroušová je ve skupině Turnaje mistryň se Šwiatekovou, Gauffovou a Jabeurovou

V neděli startuje letošní ročník Turnaje mistryň, akce pro osm nejlepších hráček sezony. České barvy bude v mexickém Cancúnu hájit pouze Markéta Vondroušová, úřadující wimbledonská šampionka má ve skupině Igu Šwiatekovou, Coco Gauffovou a Ons Jabeurovou. Ve druhé skupině budou o postup do semifinále usilovat Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová, Jessica Pegulaová a Maria Sakkariová.

Turnaj mistryň v posledních letech neustále střídá dějiště. V roce 2020 se kvůli pandemii koronaviru vůbec neuskutečnil, předloni byl přesunut do mexické Guadalajary, loni se konal v americkém Texasu a letošní ročník proběhne v Cancúnu (O pořadatelství neúspěšně usilovala Ostrava). V mexické metropoli se o prestižní trofej popere osm nejlepších hráček sezony.

Na závěrečném vrcholu sezony se představí Markéta Vondroušová, Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková, Coco Gauffová, Jelena Rybakinová, Jessica Pegulaová, Ons Jabeurová a Maria Sakkariová, která nahradila zraněnou Karolínu Muchovou. První náhradnicí je Barbora Krejčíková.

Do skupiny Bacalar byly nalosovány Sabalenková, Rybakinová, Pegulaová a Sakkariová, druhou základní skupinu Chetumal tvoří Vondroušová, Šwiateková, Gauffová a Jabeurová.

Herní pole se oproti poslednímu ročníku nijak výrazně nezměnilo. Účast si zopakují Sabalenková, Šwiateková, Gauffová, Pegulaová, Jabeurová a Sakkariová. Ty doplňují debutantky Vondroušová s Rybakinovou. Turnaj mistryň bude mít už poosmé v řadě zbrusu novou šampionku, poslední českou je Petra Kvitová (Istanbul 2011).

Hráčky se nejprve utkají v rámci skupin systémem každá s každou a dvě nejlepší z každé skupiny postoupí do semifinále. Vítězky skupin na sebe mohou narazit nejdříve ve finále, které je na programu v neděli 5. listopadu.

Sabalenkovou může z tenisového trůnu sesadit jedině Šwiateková, která musela Bělorusce po skončení US Open a po roce a půl kralování post světové jedničky přenechat.

Celková dotace činí 9 milionů dolarů (přibližně 210 milionů korun). Neporažená vítězka si do žebříčku WTA připíše 1 500 bodů.

Rozlována je i čtyřhra, která se bude hrát ve stejném formátu jako dvouhra. V deblové soutěži budou Česko reprezentovat bývalé šampionky a loňské finalistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou.

České zástupkyně jsou ve skupině Mahahual spolu s páry Cori Gauffová/Jessica Pegulaová, Laura Siegemundová/Věra Zvonarevová a Gabriela Dabrowská/Erin Routliffeová. Ve skupině Maya Ka'an budou bojovat týmy Storm Hunterová/Elise Mertensová, Šuko Aojamaová/Ena Šibaharaová, Desirae Krawczyková/Demi Schuursová a Nicole Melicharová-Martinezová/Ellen Perezová.

Turnaj mistryň 2023

• Shrnutí •

Loňské finále (Fort Worth): Garciaová (6-Fr.) - Sabalenková (7-) 7:6 (7:4), 6:4

Účastnice: Sabalenková (1. v WTA), Šwiateková (2.), Gauffová (3.), Rybakinová (4.), Pegulaová (5.), Vondroušová (6.), Jabeurová (7.), Sakkariová (9.)

Kategorie: Turnaj mistryň

Místo konání: Cancún, Mexiko

Povrch: tvrdý

Dotace: 9.000.000 dolarů



• Dvouhra •

Skupina Bacalar

Aryna Sabalenková (1-)

Jelena Rybakinová (4-Kaz.)

Jessica Pegulaová (5-USA)

Maria Sakkariová (8-Řec.)



Skupina Chetumal

Iga Šwiateková (2-Pol.)

Coco Gauffová (3-USA)

Ons Jabeurová (6-Tun.)

Markéta Vondroušová (7-ČR)

• Čtyřhra •

Skupina Mahahual

Cori Gauffová/Jessica Pegulaová (1-USA)

Barbora Krejčíková/Kateřina Siniaková (4-ČR)

Laura Siegemundová/Věra Zvonarevová (6-Něm./-)

Gabriela Dabrowská/Erin Routliffeová (7-Kan./N. Zél.)



Skupina Maya Ka'an

Storm Hunterová/Elise Mertensová (2-Austr./Belg.)

Šuko Aojamaová/Ena Šibaharaová (3-Jap.)

Desirae Krawczyková/Demi Schuursová (5-USA/Niz.)

Nicole Melicharová-Martinezová/Ellen Perezová (8-USA/Austr.)

Vizitky

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (T); Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 40:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 19:9

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (T), US Open (ČF)

Markéta Vondroušová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (1K)

Soupeřky ve skupině

1. Šwiateková | H2H 0:2

2. Gauffová | H2H 0:2

3. Jabeurová | H2H 4:3

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); US Open, Stuttgart, Indian Wells (F); Cincinnati, Wimbledon, French Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T); US Open, Indian Wells (F); Cincinnati (SF)

Bilance: 53:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 33:7

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (SF), Wimbledon (SF), US Open (F)

Aryna Sabalenková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 4:4

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Peking (ČF)

Soupeřky ve skupině

1. Rybakinová | H2H 4:2

2. Pegulaová | H2H 4:1

3. Sakkariová | H2H 6:3

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking, Varšava, French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking, Varšava, Dauhá (T); Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Indian Wells (SF)

Bilance: 63:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 37:8

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T), Wimbledon (ČF), US Open (OF)

Iga Šwiateková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 4:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Tokio (ČF), Peking (T)

Soupeřky ve skupině

1. Gauffová | H2H 8:1

2. Jabeurová | H2H 4:2

3. Vondroušová | H2H 2:0

Coco Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Cincinnati, Washington, Auckland (T); Peking, Eastbourne, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Washington, Auckland (T); Peking, Dubaj (SF)

Bilance: 49:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 37:7

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF), Wimbledon (1K), US Open (T)

Coco Gauffová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0:3

Nejlepší výsledek: skupina (2022-23)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Peking (SF)

Soupeřky ve skupině

1. Šwiateková | H2H 1:8

2. Jabeurová | H2H 3:2

3. Vondroušová | H2H 2:0

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F); Peking, Montreal (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F); Peking, Montreal (SF)

Bilance: 46:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 30:9

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (3K), Wimbledon (ČF), US Open (3K)

Jelena Rybakinová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (SF)

Soupeřky ve skupině

1. Sabalenková | H2H 2:4

2. Pegulaová | H2H 1:2

3. Sakkariová | H2H 1:1

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Soul, Montreal (T); Tokio, Dauhá (F); Washington, Charleston, Miami, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Soul, Montreal (T); Tokio, Dauhá (F); Washington, Miami, Dubaj (SF)

Bilance: 55:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 39:11

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K), Wimbledon (ČF), US Open (OF)

Jessica Pegulaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0:3

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Tokio (F), Peking (OF), Soul (T)

Soupeřky ve skupině

1. Sabalenková | H2H 1:4

2. Rybakinová | H2H 2:1

3. Sakkariová | H2H 4:5

Ons Jabeurová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ningbo, Charleston (T); Wimbledon (F); Stuttgart, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Ningbo (T); Adelaide 1 (SF)

Bilance: 35:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 17:9

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (ČF), Wimbledon (F), US Open (OF)

Ons Jabeurová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1:2

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Ningbo (T), Peking (2K), Zhengzhou (ČF)

Soupeřky ve skupině

1. Šwiateková | H2H 2:4

2. Gauffová | H2H 2:3

3. Vondroušová | H2H 3:4

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (T); Washington (F); Tokio, Berlín, Madrid, Indian Wells, Dauhá, Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara (T); Washington (F); Tokio, Indian Wells, Dauhá (SF)

Bilance: 38:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 26:14

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Maria Sakkariová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Tokio (SF), Peking (ČF), Zhengzhou (2K)

Soupeřky ve skupině

1. Sabalenková | H2H 3:6

2. Rybakinová | H2H 1:1

3. Pegulaová | H2H 5:4