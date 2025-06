Přinese Strýcová nový impulz do českého týmu? Nahradit nejúspěšnějšího kapitána bude těžké

Petr Pála (49) se rozhodl odstoupit z funkce kapitána českého týmu pro reprezentační Pohár Billie Jean Kingové. A pro mnohé je možná velkým překvapením, že ho v této roli vystřídá bývalá elitní tenistka Barbora Strýcová (39). Dokáže přinést do týmu nový impulz, který našim hráčkám pomůže k prvnímu triumfu od roku 2018?

Pála byl u všech šesti triumfů v samostatné historii České republiky a je v tomto ohledu nejúspěšnějším kapitánem. Se svými svěřenkyněmi slavil v ročníku 2011 (Moskva), letech 2012, 2014, 2015 a 2018 (Praha) a ještě v roce 2016 (Štrasburk).

Bývalý desátý hráč deblového žebříčku tak stál u více než poloviny z 11 českých prvenství. S takovým číslem je Česko společně s úspěchy v dobách Československa druhou nejúspěšnější zemí v historii Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup). Lepší jsou jen Američanky s 18 trofejemi.

Poslední český triumf se ale slavil už před sedmi lety a letos i kvůli početné marodce musel Pála řešit velmi komplikovanou nominaci pro kvalifikační skupinu v Ostravě. České tenistky nakonec i z důvodu absence největších hvězd a opor na finálový turnaj nepostoupily. V ostravské RT Torax Areně sice zdolaly Brazílii, nicméně v přímém souboji o postup nestačily na Španělky.

Po listopadové baráži dojde ke změně

Naše tenistky ještě povede v listopadové baráži o udržení se mezi elitou. Tam už bude v týmu působit i Strýcová, aby si osahala atmosféru také z jiného pohledu, než byla zvyklá. Poté už Pála své bývalé svěřenkyni v této soutěži žezlo definitivně předá.

"Kapitána dělám od roku 2008 a vím, že to někdy musí skončit. Uvědomil jsem si i teď na tom kvalifikačním zápase, co jsme hráli doma v Porubě, že jsou tam čím dál mladší holky a já s nimi nemládnu, naopak stárnu," uvedl Pála.

Na novou roli se Strýcová těší. "Ale zároveň mám velký respekt. Jsem hrozně ráda, že budu v té baráži. Budu se učit od Petra. Hrát tenis je něco jiného, než vést fedcupový tým holek, která je každá jiná. Vím, že do toho dám maximum a budu se snažit holky dovést pro další trofej," uvedla budoucí kapitánka.

Co by mohla Strýcová do týmu přinést?

A v čem by mohla Strýcová fungovat jinak? Léta sama působila na ženském tenisovém okruhu a mohla by svým krajankám lépe poradit nejen ve vypjatých momentech. Navíc má spoustu zkušeností s touto soutěží v roli hráčky. Dvojnásobná wimbledonská královna ve čtyřhře byla sama členkou týmu několikrát a pětkrát se radovala z triumfu. Debut si odbyla v roli hráčky už v roce 2002.

Největší změna bude asi vidět přímo při zápasech na lavičce. Zatímco Pála působil jako klidná síla, od Strýcové se dá očekávat více emocí. A právě její velmi známý temperament by mohl české tenistky nabudit k prvnímu titulu od roku 2018. Navíc, jak sám Pála uvedl, by mohla mít k mladší generaci českých tenistek mnohem blíž. Ještě k tomu by se jako žena mohla do svých svěřenkyň lépe vcítit a ty by v ní mohly vidět ještě větší inspiraci než v případě Pály.

Strýcová vždy byla upřímná a bezprostřední. A možná přesně takový přístup by mohl pomoct. Hodně ale bude záležet na tom, zda se nakonec neujme role kapitánky více diplomaticky, jak to dělal dlouhých 17 let Pála. Každopádně by mohla být úspěšnější třeba v přemlouvání našich největších hvězd k reprezentaci. Dá se předpokládat, že s většinou současných hlavních českých opor má velmi dobré vztahy.

Navázat na úspěchy Pály ale bude pro Strýcovou každopádně velmi těžké. A pokud se nebude českým tenistkám v nejprestižnější ženské týmové soutěži dařit, tak se dá očekávat, že přijde další změna.

Český tenis si prošel v posledním roce hned třemi důležitými změnami. Loni v červnu byl po kauze Iva Kaderky zvolen nový předseda svazu (Jakub Kotrba), pak v září vystřídal Tomáš Berdych v roli daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila a teď Strýcová přebírá funkci v ženském týmu od Pály.