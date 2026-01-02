První start před 28 lety. Venus Williamsová překoná rekord, znovu si zahraje na Australian Open

DNES, 07:05
Venus Williamsová se díky udělené divoké kartě představí v hlavní soutěži Australian Open a stane se nejstarší ženou, která kdy do turnaje v Melbourne nastoupila. Sedminásobné grandslamové vítězce ve dvouhře je 45 let a do areálu Melbourne Parku se vrátí 28 let po svém prvním vystoupení. Divokou kartu dostala i dcera české legendy Američanka Elizabeth Mandliková (24).
Venus Williamsová si znovu zahraje na Australian Open (@ ČTK / AP / Heather Khalifa)

Pořadatelé turnaje, který začne 18. ledna, oznámili v pátek, že starší ze slavného sesterského páru obdržela volnou kartu do hlavní soutěže. Williamsová debutovala na Australian Open v roce 1998, kdy ve druhém kole porazila svou mladší sestru Serenu a její tehdejší tažení skončilo ve čtvrtfinále porážkou s krajankou Lindsay Davenportovou.

V listopadu Williamsová uvedla, že se představí na turnaji v Aucklandu na Novém Zélandu, rovněž díky divoké kartě, a to dva týdny před startem Australian Open. Organizátoři zároveň potvrdili, že je přihlášena také na turnaj v Hobartu, který se hraje týden před zahájením soutěží v Melbourne Parku.

Naposledy se Venus Williamsová na Australian Open objevila v roce 2021. V minulosti zde dvakrát postoupila do finále ženské dvouhry, v letech 2003 a 2017 však v obou případech podlehla své sestře Sereně.

"Jsem nadšená, že jsem zpět v Austrálii a těším se na soutěžení během australského léta. Mám tam tolik neuvěřitelných vzpomínek a jsem vděčná za příležitost vrátit se na místo, které pro mou kariéru tolik znamenalo," uvedla Williamsová.

V Melbourne Parku dosud zaznamenala bilanci 54 vítězství a 21 porážek a letos se v hlavní soutěži Australian Open objeví podruhé. Podle pořadatelů překoná dosavadní věkový rekord Japonky Kimiko Dateové, které bylo 44 let, když v roce 2015 v Melbourne prohrála v prvním kole.

Koncem prosince se Venus Williamsová provdala v Palm Beach na Floridě za italského herce Andreu Pretiho.

Australian Open bude hrát 22 Čechů. Osm nadějí se porve o místo v hlavní soutěži

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

4
jackiec
02.01.2026 10:09
Nemusíte psát že dostala WC i kamsi jinam, však bez karty už nemůže hrát nikde.
Mony
02.01.2026 10:02
Gratulace Spartě!, že jí připravili na AO
Mony
02.01.2026 10:06
Vzpomínám, jak tu horkotěžko přélézala v 1.kole přes Sandru Záhlavovou..teď věřím ve spanilejší jízdu Božské Venuše. Svatební prstýnek na ruce by jí měl pomoci
Serpens
02.01.2026 09:54
Výsměch. Trapas. Ostuda. Zbytečnost. Nespravedlnost.
