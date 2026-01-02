První start před 28 lety. Venus Williamsová překoná rekord, znovu si zahraje na Australian Open
Pořadatelé turnaje, který začne 18. ledna, oznámili v pátek, že starší ze slavného sesterského páru obdržela volnou kartu do hlavní soutěže. Williamsová debutovala na Australian Open v roce 1998, kdy ve druhém kole porazila svou mladší sestru Serenu a její tehdejší tažení skončilo ve čtvrtfinále porážkou s krajankou Lindsay Davenportovou.
V listopadu Williamsová uvedla, že se představí na turnaji v Aucklandu na Novém Zélandu, rovněž díky divoké kartě, a to dva týdny před startem Australian Open. Organizátoři zároveň potvrdili, že je přihlášena také na turnaj v Hobartu, který se hraje týden před zahájením soutěží v Melbourne Parku.
Naposledy se Venus Williamsová na Australian Open objevila v roce 2021. V minulosti zde dvakrát postoupila do finále ženské dvouhry, v letech 2003 a 2017 však v obou případech podlehla své sestře Sereně.
"Jsem nadšená, že jsem zpět v Austrálii a těším se na soutěžení během australského léta. Mám tam tolik neuvěřitelných vzpomínek a jsem vděčná za příležitost vrátit se na místo, které pro mou kariéru tolik znamenalo," uvedla Williamsová.
V Melbourne Parku dosud zaznamenala bilanci 54 vítězství a 21 porážek a letos se v hlavní soutěži Australian Open objeví podruhé. Podle pořadatelů překoná dosavadní věkový rekord Japonky Kimiko Dateové, které bylo 44 let, když v roce 2015 v Melbourne prohrála v prvním kole.
Koncem prosince se Venus Williamsová provdala v Palm Beach na Floridě za italského herce Andreu Pretiho.
Australian Open bude hrát 22 Čechů. Osm nadějí se porve o místo v hlavní soutěži
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře