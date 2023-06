Raducanuová se během dvou let rozešla už s pátým trenérem

S třicetiletým německým koučem se dala o deset let mladší Raducanuová dohromady v polovině prosince. V letošní sezoně ale odehrála na WTA Tour jen deset zápasů s bilancí 5:5.

Na začátku května se rozhodla vyřešit opakující se zdravotní problémy chirurgickými zákroky, po nichž přišla o Roland Garros a nestihne ani Wimbledon. Ve světovém žebříčku vypadla z první stovky.

"Vážně mě těšila spolupráce se Sebem a je smůla, že nám okolnosti momentálně znemožňují pokračovat, proto jsme se rozhodli rozejít," uvedla Raducanuová na Twitteru.

Britská tenistka nedokázala po triumfu na newyorském grandslamu, který ovládla senzačně po postupu z kvalifikace, naplnit očekávání. Po jejím boku se od té doby na trenérském postu vystřídali Nigel Sears, Andrew Richardson, Torben Beltz a Dmitrij Tursunov.

