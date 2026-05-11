Řím: Pekelná výzva pro Češky! Plíšková a Bartůňková můžou jedině šokovat
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 11. 5.
Češi v akci
Nosková (13-ČR) – Cirsteaová (26-Rum.) | Campo Centrale (11:00 SELČ)
Bartůňková (ČR) – Svitolinová (7-Ukr.) | BNP Paribas Arena (15:00 SELČ)
Plíšková (ČR) – Rybakinová (2-Kaz.) | Campo Centrale (20:30 SELČ)
Nosková vyzve obávanou soupeřku
Linda Nosková fantasticky využila velmi příznivý los, potvrdila solidní formu a postupem do osmifinále si vylepšila své osobní maximum ve Foro Italico. Aktuálně 13. hráčka pořadí si snadno poradila s Anastasijí Zacharovovou z Ruska i Ukrajinkou Oleksandrou Olijnykovovou a teď ji čeká podstatně těžší výzva. V souboji o čtvrtfinále sice nenarazí na světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, nicméně bude čelit jiné obávané soupeřce Soraně Cirsteaové.
Rumunská veteránka hraje poslední sezonu a znovu potvrdila, že prožívá pravděpodobně nejlepší období kariéry. Proti Sabalenkové slavila svůj první skalp světových jedniček a navázala na demolici zkušené Tatjany Mariaové. Cirsteaová má prostě famózní formu, a proto budou šance v duelu s Noskovou vyrovnané. Aktérky se velmi dobře znají. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2 a letos se střetly už třikrát. Cirsteaová měla navrch v Dubaji a Miami, mezitím v Indian Wells zvítězila Nosková. Poprvé se potkávají mimo betony.
Bartůňková čelí dvojnásobné šampionce
Těžkou výzvu má před sebou také Nikola Bartůňková. Mladá česká naděje na Masters v Římě perfektně využívá druhou šanci a coby lucky loser se probila do svého největšího osmifinále v kariéře. V italské metropoli absolvuje vůbec první hlavní soutěž na prestižních tisícovkách. A to ve velkém stylu, když zvládla bitvy s domácí zástupkyní Tyrou Caterinou Grantovou a grandslamovou šampionkou Madison Keysovou.
Mnohem větší hrozbu představuje osmifinále s Elinou Svitolinovou. Světová desítka totiž hraje letos ve vynikající formě a v Římě rozdrtila Noemi Basilettiovou i rozjetou Hailey Baptisteovou. Dvojnásobná šampionka tohoto podniku logicky nastoupí proti Bartůňkové jako jasná favoritka. Česká hráčka se ale umí proti elitním tenistkám vybičovat k těm nejlepším výkonům. Potvrzuje to stoprocentní bilance 2:0 se zástupkyněmi TOP 20. Kromě Keysové tady v Římě porazila i Belindu Bencicovou na letošním Australian Open.
Plíšková bude hrát s největší favoritkou
Snadné to rozhodně nebude mít ani Karolína Plíšková. Šampionka ročníku 2019 a finalistka z let 2020-21 nejprve přežila bitvy s Jessicou Bouzasovou a Jaqueline Cristianovou, přestože prohrávala o set a brejk a proti Rumunce likvidovala tři mečboly na returnu, a následně dominovala proti veteránce Lauře Siegemundové. Pokračuje tak ve fantastickém comebacku po dlouhém zranění a výborném antukovém jaru, během něhož zapsala čtvrtfinále v Linci i Madridu.
V osmifinále nastoupí Plíšková proti největší favoritce turnaje a světové dvojce Jeleně Rybakinové. Kazachstánka je na antuce zranitelná, nicméně to samé se dá říct i o Plíškové. Navíc to vypadá, že úřadující vítězka Australian Open po nečekaném krachu v Madridu zase chytla formu, když v Římě suverénně přehrála Marii Sakkariovou i Alexandru Ealaovou. Rybakinová bude jasnou favoritkou. A to i díky vedení ve vzájemné bilanci. Aktérky sehrály čtyři souboje a Plíšková nedokázala získat ani jeden set. Naposledy proti sobě nastoupily na Australian Open 2024.
Pondělní program
CAMPO CENTRALE (od 11:00 SELČ)
1. Nosková (13-ČR) – Cirsteaová (26-Rum.)
2. Gauffová (3-USA) – Jovicová (16-USA) / nejdříve ve 12:30 SELČ
3. Sinner (1-It.) – Popyrin (Austr.) / nejdříve v 15:00 SELČ
4. Cobolli (10-It.) – Tirante (Arg.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Plíšková (ČR) – Rybakinová (2-Kaz.) / nejdříve ve 20:30 SELČ
BNP PARIBAS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Bellucci (It.) – Landaluce (Šp.)
2. Tiafoe (20-USA) – Pellegrino (It.)
3. Bartůňková (ČR) – Svitolinová (7-Ukr.) / nejdříve v 15:00 SELČ
4. Llamas (Šp.) – Medveděv (7-)
5. Ósakaová (15-Jap.) – Šwiateková (4-Pol.) / nejdříve v 18:00 SELČ
PIETRANGELI (od 11:00 SELČ)
1. Melo/Zverev (Braz./Něm.) – Arévalo/Pavič (5-Salv./Chorv.)
2. Kalinská (22-) – Ostapenková (Lot.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Navone (Arg.) – Medjedovič (Srb.)
4. Pegulaová (5-USA) – Potapovová (Rak.)
5. Bouzková/Panovová (ČR/-) – Dabrowská/Stefaniová (4-Kan./Braz.)
COURT 1 (od 11:00 SELČ)
1. Malečková/Škochová (ČR) – Bucsaová/Melicharová-Martinezová (7-Šp./USA)
Pro nase holky nebo jejich souperky.
Klíče k tomu, aby prekvapila:
Včasné převzetí míče: Svitolinová miluje rytmus a výměny, kde se může bránit a poté podnikat protiútoky. Bartunková potřebuje zkrátit čas, zejména na bekhendu, silnými a agresivními údery.
Tvrdě podávat na svých prvních podáních: Svitolinová vrací hodně druhých podání. Pokud Bartunková procentuální úspěšnost prvního podání klesne pod 55-60 %, riskuje okamžitý trest.
Obměňovat své údery: Svitolinová velmi dobře čte opakující se vzorce. Bartunková bude muset střídat: drop rány, těžké topspin rány, zrychlení po lajně.
Přijmout vzestupy a pády: Bartunková vyhrála několik zápasů v Římě ve třech setech a návratem z obtížných situací. Potřebuje si udržet tuto dynamiku a nepanikařit po několika prohraných gemech. Útok na druhé podání Svitolinové: Ukrajinka je solidní, ale na antuce někdy méně dominantní na podání. Pokud Bartunková převezme iniciativu při returnu, může zasít semínko pochybností.
Fyzicky, vnucovat maximální intenzitu: Přestože Svitolinová zůstává favoritkou, v poslední době na antuce předvedla několik méně ostrých momentů. Čím delší a napínavější zápas se stává, tím více si Bartunková může myslet na překvapení.
Problém Bartunkové je, že Svitolinová je pravděpodobně jednou z hráček, které je na antuce mentálně nejtěžší překonat. Výborně brání a dává jen velmi málo volných bodů. Mnoho analytiků dokonce předpovídá Svitolinové vítězství ve dvou setech.
Pokud ale Bartunková začne silně a rychle získá sebevědomí, zejména po velkém vítězství nad Madison Keys, může tento zápas udělat mnohem otevřenějším, než naznačují kurzy.