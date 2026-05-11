Řím: Pekelná výzva pro Češky! Plíšková a Bartůňková můžou jedině šokovat

DNES, 06:00
Tři české tenistky budou v rámci pondělního programu na Masters v Římě bojovat o postup do čtvrtfinále a každá z nich má před sebou ohromně těžkou výzvu. Karolína Plíšková bude čelit světové dvojce a největší favoritce, Linda Nosková změří síly s nebezpečně rozjetou a obávanou soupeřkou a Nikola Bartůňková se pokusí šokovat proti dvojnásobné šampionce.
Karolína Plíšková vyzve největší favoritku turnaje

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 11. 5.

Češi v akci
Nosková (13-ČR) – Cirsteaová (26-Rum.) | Campo Centrale (11:00 SELČ)
Bartůňková (ČR) – Svitolinová (7-Ukr.) | BNP Paribas Arena (15:00 SELČ)
Plíšková (ČR) – Rybakinová (2-Kaz.) | Campo Centrale (20:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Nosková vyzve obávanou soupeřku

Linda Nosková fantasticky využila velmi příznivý los, potvrdila solidní formu a postupem do osmifinále si vylepšila své osobní maximum ve Foro Italico. Aktuálně 13. hráčka pořadí si snadno poradila s Anastasijí Zacharovovou z Ruska i Ukrajinkou Oleksandrou Olijnykovovou a teď ji čeká podstatně těžší výzva. V souboji o čtvrtfinále sice nenarazí na světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, nicméně bude čelit jiné obávané soupeřce Soraně Cirsteaové.

Rumunská veteránka hraje poslední sezonu a znovu potvrdila, že prožívá pravděpodobně nejlepší období kariéry. Proti Sabalenkové slavila svůj první skalp světových jedniček a navázala na demolici zkušené Tatjany Mariaové. Cirsteaová má prostě famózní formu, a proto budou šance v duelu s Noskovou vyrovnané. Aktérky se velmi dobře znají. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2 a letos se střetly už třikrát. Cirsteaová měla navrch v Dubaji a Miami, mezitím v Indian Wells zvítězila Nosková. Poprvé se potkávají mimo betony.

Bartůňková čelí dvojnásobné šampionce

Těžkou výzvu má před sebou také Nikola Bartůňková. Mladá česká naděje na Masters v Římě perfektně využívá druhou šanci a coby lucky loser se probila do svého největšího osmifinále v kariéře. V italské metropoli absolvuje vůbec první hlavní soutěž na prestižních tisícovkách. A to ve velkém stylu, když zvládla bitvy s domácí zástupkyní Tyrou Caterinou Grantovou a grandslamovou šampionkou Madison Keysovou.

Mnohem větší hrozbu představuje osmifinále s Elinou Svitolinovou. Světová desítka totiž hraje letos ve vynikající formě a v Římě rozdrtila Noemi Basilettiovou i rozjetou Hailey Baptisteovou. Dvojnásobná šampionka tohoto podniku logicky nastoupí proti Bartůňkové jako jasná favoritka. Česká hráčka se ale umí proti elitním tenistkám vybičovat k těm nejlepším výkonům. Potvrzuje to stoprocentní bilance 2:0 se zástupkyněmi TOP 20. Kromě Keysové tady v Římě porazila i Belindu Bencicovou na letošním Australian Open.

Plíšková bude hrát s největší favoritkou

Snadné to rozhodně nebude mít ani Karolína Plíšková. Šampionka ročníku 2019 a finalistka z let 2020-21 nejprve přežila bitvy s Jessicou Bouzasovou a Jaqueline Cristianovou, přestože prohrávala o set a brejk a proti Rumunce likvidovala tři mečboly na returnu, a následně dominovala proti veteránce Lauře Siegemundové. Pokračuje tak ve fantastickém comebacku po dlouhém zranění a výborném antukovém jaru, během něhož zapsala čtvrtfinále v Linci i Madridu.

V osmifinále nastoupí Plíšková proti největší favoritce turnaje a světové dvojce Jeleně Rybakinové. Kazachstánka je na antuce zranitelná, nicméně to samé se dá říct i o Plíškové. Navíc to vypadá, že úřadující vítězka Australian Open po nečekaném krachu v Madridu zase chytla formu, když v Římě suverénně přehrála Marii Sakkariovou i Alexandru Ealaovou. Rybakinová bude jasnou favoritkou. A to i díky vedení ve vzájemné bilanci. Aktérky sehrály čtyři souboje a Plíšková nedokázala získat ani jeden set. Naposledy proti sobě nastoupily na Australian Open 2024.

Pondělní program

CAMPO CENTRALE (od 11:00 SELČ)
1. Nosková (13-ČR) – Cirsteaová (26-Rum.)
2. Gauffová (3-USA) – Jovicová (16-USA) / nejdříve ve 12:30 SELČ
3. Sinner (1-It.) – Popyrin (Austr.) / nejdříve v 15:00 SELČ
4. Cobolli (10-It.) – Tirante (Arg.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Plíšková (ČR) – Rybakinová (2-Kaz.) / nejdříve ve 20:30 SELČ


BNP PARIBAS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Bellucci (It.) – Landaluce (Šp.)
2. Tiafoe (20-USA) – Pellegrino (It.)
3. Bartůňková (ČR) – Svitolinová (7-Ukr.) / nejdříve v 15:00 SELČ
4. Llamas (Šp.) – Medveděv (7-)
5. Ósakaová (15-Jap.) – Šwiateková (4-Pol.) / nejdříve v 18:00 SELČ


PIETRANGELI (od 11:00 SELČ)
1. Melo/Zverev (Braz./Něm.) – Arévalo/Pavič (5-Salv./Chorv.)
2. Kalinská (22-) – Ostapenková (Lot.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Navone (Arg.) – Medjedovič (Srb.)
4. Pegulaová (5-USA) – Potapovová (Rak.)
5. Bouzková/Panovová (ČR/-) – Dabrowská/Stefaniová (4-Kan./Braz.)


COURT 1 (od 11:00 SELČ)
1. Malečková/Škochová (ČR) – Bucsaová/Melicharová-Martinezová (7-Šp./USA)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

PTP
11.05.2026 10:29
Pro Lindičku : Žluťásku, žluťásku, čičorečko smile
https://youtu.be/RPxT97j24-4
misa
11.05.2026 10:26
Nosík na cestě do top 10 před těžkou výzvou, ale tentokrát bude úspěšná Čas zápasu se nepovedl...
PTP
11.05.2026 09:54
Niki má taktiku jasně danou : v prvním setu na to vlítne, druhej vypustí a ve třetím to bude kdo z koho
Mantra
11.05.2026 09:57
dneska to bude na dva sety, Svito to nepodcení, tam už visí pro ostatní týmy red flag - u Bartunkové
Diabolique
11.05.2026 10:09
Jj, u Keysove jsem tak nejak veril ze to podceni. A bylo to videt ze jak smazla Niki ve druhym, cekala ze treti je jen formalita. Byla v nem uz netrpeliva kdyz nejakej micek prohrala, chtela uz domu ze je hotovo. Nevedela, ze ve tretim Niki hraje uplne jinak nez ve druhym.
Diabolique
11.05.2026 09:51
Dneska to bude samej Win.
Pro nase holky nebo jejich souperky.
jih
11.05.2026 09:52
Může být i skreč.
Mantra
11.05.2026 09:58
nebo jako tenhle s trenýrkama raději nenastoupit, ten je měl hnědý už f šatně
pantera1
11.05.2026 09:14
Dneska je to podstatně atraktivnější u holek . Jedinej chlap na kterýho bych dnes mrkla je Nikouš Bazalka.
AI_dragon_B
11.05.2026 08:23
Nikola Bartunková může Elině Svitolinové pořádně zatopit, pokud zápas promění ve fyzickou a emocionální bitvu, spíše než v souboj čisté důslednosti.
Klíče k tomu, aby prekvapila:
Včasné převzetí míče: Svitolinová miluje rytmus a výměny, kde se může bránit a poté podnikat protiútoky. Bartunková potřebuje zkrátit čas, zejména na bekhendu, silnými a agresivními údery.
Tvrdě podávat na svých prvních podáních: Svitolinová vrací hodně druhých podání. Pokud Bartunková procentuální úspěšnost prvního podání klesne pod 55-60 %, riskuje okamžitý trest.
Obměňovat své údery: Svitolinová velmi dobře čte opakující se vzorce. Bartunková bude muset střídat: drop rány, těžké topspin rány, zrychlení po lajně.
Přijmout vzestupy a pády: Bartunková vyhrála několik zápasů v Římě ve třech setech a návratem z obtížných situací. Potřebuje si udržet tuto dynamiku a nepanikařit po několika prohraných gemech. Útok na druhé podání Svitolinové: Ukrajinka je solidní, ale na antuce někdy méně dominantní na podání. Pokud Bartunková převezme iniciativu při returnu, může zasít semínko pochybností.
Fyzicky, vnucovat maximální intenzitu: Přestože Svitolinová zůstává favoritkou, v poslední době na antuce předvedla několik méně ostrých momentů. Čím delší a napínavější zápas se stává, tím více si Bartunková může myslet na překvapení.
Problém Bartunkové je, že Svitolinová je pravděpodobně jednou z hráček, které je na antuce mentálně nejtěžší překonat. Výborně brání a dává jen velmi málo volných bodů. Mnoho analytiků dokonce předpovídá Svitolinové vítězství ve dvou setech.
Pokud ale Bartunková začne silně a rychle získá sebevědomí, zejména po velkém vítězství nad Madison Keys, může tento zápas udělat mnohem otevřenějším, než naznačují kurzy.
Saulnier
11.05.2026 08:26
Veľmi pekná analýza. Človeku je až ľúto, že to neuvidí.
frenkie57
11.05.2026 08:35
Já Nikolu uvidím, ale zase neuvidím Pupíka, jak zatočí se Soránou. Večer Karolínu taktéž shlédnu. Těším se. Ať už to dopadne jakkoliv, hlavně ať je na co koukat.
Saulnier
11.05.2026 08:49
večer to môže byť tenisová lahôdka, som veľmi zvedavý na priebeh a výsledok
Mantra
11.05.2026 08:51
jen doufám, že to bude mít kvalitu jako se Sabou, že se na to LN nevykašle až uvidí první "brod"
Esgalnor
11.05.2026 08:32
AI slop.
Mantra
11.05.2026 08:48
taky vás ty ai sračky serou?
Sinuhet1
11.05.2026 09:09
me serou napriklad ty obrazky z AI na jedno brdo u ruznych clanku misto normalnich fotek jak to bylo driv...
aligo
11.05.2026 09:11
Né asi....
Serpens
11.05.2026 08:34
Zní mi to jako vygenerované umělou inteligencí. I v nicku to máš
Mantra
11.05.2026 08:48
tenisman1233
11.05.2026 08:44
Mezi Nikčou a Elinou to bude jistě zajímavý zápas.Ale musí skvělé podávat a hrát s patřičnou mírou rizika.
aligo
11.05.2026 09:12
AI jak vyšitá
aligo
11.05.2026 09:14
Chtěl bych o tomto zápase něco napsat... Ale moje dvě mozkové buňky, ještě ke všemu omámené lahváčem to nezvládnou, tak to hodím do AI, ať mi něco sesmolí pak to vítězoslavně švihnu na TP
Mony
11.05.2026 07:41
Nejdřív by měla poslat Nikola malé pivo MBoko, pak může mít šanci i proti Svítě. Tenisoví Bohové jako každí jiní Bohové oceňují vděčnost.
Mantra
11.05.2026 08:46
Mantra
11.05.2026 06:43
Krásně jsem se včera pletl.
Sinuhet1
11.05.2026 06:25
dneska vidim velky spatny
Sinuhet1
11.05.2026 06:41
kurzy Linda 1.8, Nikola, Kaja kolem 5.5
Mantra
11.05.2026 06:43
Raději dnes netipuji
