Rodiče mě takto vychovali, prozradila ledově klidná Rybakinová. Cílem je grandslam i medaile
Rybakinová je bezpochyby jednou z nejlepších hráček současnosti a zdá se, že kvůli různým problémům ještě nevyužila svůj potenciál naplno. Její na první pohled největší zbraní je servis, což dokázala v letošní sezoně, kdy nastřílela nejvíce es. Když však pečlivě sledujete její zápasy, nejde si nevšimnou i její další silnou stránku, kterou velkou část svých soupeřek uvádí do rozpaků.
"Snažím se na kurtu co nejvíce ovládat své emoce. Každý to dělá jinak, ale já si raději zanechám neutrální postoj a emoce neukazuji, zejména ty negativní. Rodiče mě takto vychovali," svěřila se světová pětka pro kazašská média. Rybakinová téměř nikdy neukazuje ani pozitivní emoce a její oslavy po velkých výhrách jsou velmi střídmé.
Hráčka prozradila i další faktor, který ji velmi pomáhá dosahovat těch nejlepších výsledků. Na kurtu si ho však rozhodně nevšimnete. "Když trénuji nebo jsem na turnajích, snažím se pečlivě hlídat i stravu, protože i ta má velký vliv na regeneraci. Obzvlášť při dlouhých letech. Navíc mám bohužel hodně různých alergií, takže na to musím dávat dvojnásobný pozor."
"Teď jsem měla volno – trochu jsem se uvolnila a jedla to, co mám ráda. Ale protože příprava už začala, znovu si dávám stravu do pořádku. Se mnou je vždy fyzioterapeut a těmto věcem věnujeme stejně času jako tréninkům," prozradila.
Rybakinová letos vyhrála celkem 59 zápasů a získala tři trofeje. Ovládla antukovou pětistovku ve Štrasburku, stejně prestižní podnik v čínském Ningbu a sezonu zakončila senzačním triumfem na Turnaji mistryň, který ovládla bez porážky a získala tak nejvyšší peněžní odměnu v historii WTA.
"Způsob, jakým předchozí generace za tuto problematiku bojovala, konečně začíná nést ovoce. Zdá se mi, že se všechno ubírá správným směrem a jsem si jistá, že za pár let bude nabízet vyšší výhry i mnoho dalších turnajů," komentovala zvyšování prize money na ženském okruhu. V Rijádu si přišla na rekordních 5,235 milionů dolarů.
Tímto triumfem zakončila sezonu, která pro ni byla velmi složitá hlavně mimo kurt. Musela se vypořádat především s velmi sledovanou kauzou ohledně svého trenéra Stefana Vukova, který v únoru dostal zákaz činnosti. V srpnu se ale úspěšně odvolal a mohl se do týmu vrátit.
"Celkově vzato pro mě byla sezona docela úspěšná. Přestože výsledky na začátku nebyly takové, jaké jsme si představovali. Jsem moc ráda, že se mi nakonec takového výsledku podařilo dosáhnout díky práci s týmem. Odehrála jsem hodně zápasů, ale přesto jsme si vždy našli čas něco zlepšit. Nakonec se to projevilo i ve hře, z čehož mám velkou radost," hodnotila Rybakinová sezonu a týmovou spolupráci.
I přes letošní vítězství na prestižním Turnaji mistryň označila za největší kariérní úspěch triumf ve slavném Wimbledonu, který ovládla v roce 2022. Od té doby si zahrála pouze jediné grandslamové finále o rok později na Australian Open. A právě jeden z majorů je pochopitelně jejím největším cílem v následující sezoně.
"Doufám, že příští sezónu zvládnu opět odehrát bez vážných zranění a vynechávání turnajů. Začnu ji určitě lépe než tuto. Samozřejmě bych chtěla vyhrát další grandslam. Plánů je hodně. Budeme pracovat a doufám, že všechno, co jsem si naplánovala, se v příští sezoně opravdu podaří," přeje si bývalá světová trojka. Uvedla také, že vedle grandslamu je jejím snem také medaile z olympijských her, na kterou zaútočí v roce 2028 v Los Angeles.
