Rodiče Menšíka: Věříme, že Kuba vyhraje. Tohle miluje a teď už je připravený
"Já tomu věřím," řekla Menšíková k utkání se Zverevem, s nímž se její syn utkal dosud jen v dubnu na turnaji v Madridu. Tehdy prohrál 4:6, 7:6, 3:6. "V Madridu to bylo velmi těsné. Poučili jsme se z toho a Jakub si za tím půjde. On publikum a velké kurty miluje. Opravdu si to užívá," dodala.
Souhlasil i Michal Menšík. "Je to dobrá zkušenost. Jakub občas v Madridu vypadával z koncentrace, protože nebyl zvyklý na Zverevův rytmus. Například na to, jak dlouho dribluje s míčkem, jak přerušuje zápas a neustále na kurtu něco řeší. Teď už připravený bude," řekl.
Rodiče syna podporují v Paříži už od osmifinále, kdy český tenista porazil po pěti setech Rusa Andreje Rubljova. Už tehdy obletěly svět záběry maminky Kateřiny, jak závěr utkání prožívá. "Chtěla bych to uvést na pravou míru. Vůbec nekolabuji, já si to strašně užívám. Medituji a posílám Kubovi energii," uvedla a manžel podotkl, že takto fandí i hráčova přítelkyně Josefina.
Jejich syn se v Prostějově nadchl pro tenis sám. Ani jeden z rodičů ho nehrál. "Původně jsem myslel, že Kuba bude hrát hokej. Jenže v té době to v dětském hokeji nebylo úplně růžové a tenis ho předběhl. V tenisové školičce brali děti už od čtyř let, což bylo na hokej brzy. Chtěli jsme, aby se syn hýbal, tak jsme ho tam přihlásili. Strašně ho to chytlo a pak už nechtěl dělat nic jiného," řekl Michal Menšík.
Inspirací bylo, že v Prostějově působili hráči jako Tomáš Berdych, Petra Kvitová či Lucie Šafářová. Rodiče vzpomněli i na vliv trenéra Iva Müllera. "S dětmi to uměl fantasticky a co je důležité, uměl to i s rodiči. Spousta rodičů vidí v malých úspěšných dětech hned Nadala nebo Federera a je potřeba to hodně usměrňovat. V tom byl pan Müller skvělý. Dokázal v dětech vybudovat lásku ke sportu a zároveň působil na rodiče," řekl.
Jeho syn měl k dispozici také od 13 let mentálního kouče Dragana Vujoviče, s nímž se seznámila maminka ze svého zaměstnání. "Kuba (po úrazu) dva dny probrečel, že je konec a tenis už nebude. Sami jsme si nevěděli rady, jak tu situaci řešit, a tehdy se ukázalo, že spolupráce s Draganem byl skvělý nápad," řekl Menšík.
To potvrdila i maminka. "Dragan si s ním sám povídal dvě hodiny a pak mi řekl: 'To je šampion, s ním budu pracovat.‘ Celých sedm týdnů jsme za ním poctivě jezdili každý týden do Prahy. První měsíc se vůbec nebavili o tenise, ale o zdraví a o životě. Ta spolupráce trvá dodnes," řekla.
Tenistovi, kterého bavila také hra na bubny nebo kouzelnictví, pomohla i spolupráce s trenérem Tomášem Josefusem. Ten je známý tím, že tenis vnímá přes statistické až vědecké metody. "Všichni se na něj dívali skrz prsty, co to řeší za čísla a data, když základem je přece přehrát síť dvacetkrát za sebou. Dnes víme, že moderní tenis je jinde," řekl Michal Menšík a chválil i další zástupce prostějovského tenisového klubu.
Menšíkovi rovněž dodalo novou motivaci, když ho po finále juniorského Australian Open 2022, kde prohrál po takřka čtyřech hodinách hry a vyčerpaný opouštěl kurt na vozíku, pozval k sobě do Bělehradu vítěz 24 grandslamů Srb Novak Djokovič.
"Jsem mu dodnes vděčná. Jakub s ním mohl dělat úplně všechno. Společně jedli, řešili fyzioterapii, regeneraci i trénink. Na cokoliv se Jakub zeptal, Novak mu upřímně odpověděl. Pro nás to byly neocenitelné informace. Když takové informace dostanete, záleží jen na vás, jak s nimi naložíte. Jakub se do toho zakousl a náš trenér Tomáš Josefus ty poznatky nasával jako houba. Posunulo nás to obrovským způsobem kupředu," líčila Menšíková.
Ani po příchodu popularity na synovi hvězdné manýry nepozorují a vyzdvihli také jeho vztah s bratrem Lukášem, který trpí poruchou autistického spektra. Menšík podporuje také školu pro takto handicapované pacienty. "Kluci mají mezi sebou krásný vztah. Náš Lukáš nás všechny naučil obrovské trpělivosti. Jsme na něj nesmírně pyšní, protože pokud se chce něco naučit, musí tomu obětovat mnohem více úsilí než ostatní," doplnila Menšíková.
Menšík – Zverev: Kompletní informace
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