Rozbité Češky. Před French Open hlásí zdravotní problémy i Siniaková

Příští neděli otevře své brány druhý grandslamový turnaj roku – French Open. A jedno je již teď jisté: české tenistky do něj rozhodně nepůjdou v plné parádě. Chybí jim dostatečná herní praxe a jejich forma je těžko odhadnutelná. Hlavním problémem je však zdravotní stav, který trápí většinu z nich. A čerstvě k nim přibyla i Kateřina Siniaková.

Tak si to shrňme. Českou jedničkou je v současné době Karolína Muchová. Zraněními sužovaná tenistka však naposledy hrála v Miami a do probíhajícího turnaje v Římě ani nezasáhla – kvůli problémům se zápěstím nenastoupila do zápasu druhého kola. Právě se zápěstím musela olomoucká rodačka loni na operaci, což znamenalo několikaměsíční pauzu.



O tři místa za Muchovou je na 16. příčce žebříčku Barbora Krejčíková. Brněnská rodačka však nehraje kvůli problémům s bederní částí zad. Poslední duel odehrála loni v listopadu na Turnaji mistryň v Rijádu proti Qinwen Zheng.

"Je smutné, že jsem musela vynechat tak velkou část sezony. Doufala jsem, že zranění nebude tak vážné a že rekonvalescence bude rychlejší. Snažím se na to ale nahlížet s optimismem – že to teď bude pozitivní a půjde to jen dopředu," říkala wimbledonská šampionka, která by se před French Open měla představit na turnaji ve Štrasburku, který začíná 18. května.

Na 30. místě je Linda Nosková. Té se naštěstí zdravotní potíže vyhýbají, stejně tak ale i forma. Od únorového turnaje v Dubaji, kde si zahrála čtvrtfinále, má negativní zápasovou bilanci 4:6.



Dost podobně je na tom další česká reprezentantka Marie Bouzková. Ta se blýskla na začátku roku čtvrtfinálovou účastí v Brisbane, od té doby však nevyhrála více než dva zápasy za sebou.



A wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová? Naposledy si zahrála v únoru v Dubaji. Start na probíhajícím Masters v Římě na poslední chvíli zrušila.

"Mám nestabilitu ramene, posouvá se mi z kloubu a strašně bolí. Řekli mi, že buď půjdu znovu na operaci, nebo to máme zkusit přecvičit. Na operaci jsem nechtěla v žádném případě, takže teď s ramenem dvakrát denně cvičím a doufám, že to zabere," říkala Vondroušová během Billie Jean King Cupu, kam přišla povzbudit české tenistky.



A nakonec Kateřina Siniaková. Rodačka z Hradce Králové odstoupila z druhého kola turnaje WTA 125 v Paříži kvůli onemocnění horních cest dýchacích. Její skreč by však měla být naštěstí jen preventivního charakteru před blížícím se French Open.



Smutným završením celé situace je zpráva o zdravotním stavu Karolíny Plíškové, která musí kvůli problémovému kotníku na další operaci. Její návrat na kurty je zatím v nedohlednu.

Zázraky se nedají očekávat ani od Petry Kvitové, která se v Paříži představí díky chráněnému žebříčku. I ona se však potýká se zdravotními problémy, v Římě nenastoupila kvůli problémům s nohou do zápasu s Ons Jabeurovou.