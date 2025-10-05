Rozjetá Anisimovová před bitvou s Noskovou: Překvapuju sama sebe, hraju skvěle

DNES, 09:44
Amanda Anisimovová (24) se stala jednou z největších senzací letošní sezony. V Pekingu pokračuje ve své spanilé jízdě a po vítězství v semifinále nad Coco Gauffovou (21) si zahraje o titul. Její soupeřkou bude česká hvězda Linda Nosková (20).
Amanda Anisimovová předvádí výborné výkony (@ Xie Han / Xinhua News / Profimedia)

Anisimovová na tiskové konferenci po postupu do finále přiznala, že takový výkon sama nečekala – už jen vzhledem k okolnostem, které její cestu do čínské metropole provázely. "V den letu do Pekingu mi vytrhli zub moudrosti, vůbec jsem nečekala, že budu hrát tak dobře," řekla čtvrtá hráčka světa.

Američanka letos ukazuje nejen špičkový tenis, ale také vnitřní sílu, s níž se dokázala vrátit mezi elitu poté, co v minulosti bojovala s psychickými problémy. Dnes je klíčovou postavou ženského okruhu a svou přítomnost mezi nejlepšími potvrzuje výsledky.

Její výkony nejsou náhodné – sezona jí vyšla téměř dokonale. Už nyní má za sebou finále dvou grandslamových turnajů ve Wimbledonu a na US Open a zisk jednoho velkého titulu, když v únoru kralovala v Dauhá. Nyní má šanci přidat další, a to na podniku nejvyšší kategorie 1000 v Pekingu.

"Jsem velmi nadšená, že jsem se dostala do finále. Odehrála jsem proti Coco skvělý zápas, všechny mé údery fungovaly. Přála bych si, abych mohla hrát na této úrovni častěji. Zůstávám věrná svému stylu a užívám si těžké výzvy,“ uvedla po semifinále.

Anisimovová zároveň odhalila, co jí v poslední době pomáhá k uvolněnějším výkonům: "Když se necítím v nejlepší možné fyzické formě, hraji paradoxně uvolněji. Překvapuju sama sebe, cítím, že se jako tenistka hodně zlepšuji, hraju skvěle.“

Na závěr zdůraznila, že za úspěchem stojí tvrdá práce. "Úspěchy, kterých jsem letos dosáhla, jsou výsledkem práce, kterou jsem do toho vložila, a doufám, že sezonu zakončím co nejlépe. Není to snadné, protože rok je velmi dlouhý, ale mám velké sebevědomí," dodala Američanka.

Obrovská výzva pro Noskovou. V životním finále nastoupí proti fantasticky hrající favoritce

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Daniela123
05.10.2025 14:03
Koukala jsem na Lindu...kanár. Přepla jsem to na Tomáše...kanár, ale Linda zatím drží. Z toho plyne jedno, vypínám oba zápasy a budu v koutku duše doufat.
Reagovat
Trojchyba_Mat
05.10.2025 10:36
Tak to dneska Amanda končí!
Reagovat
Trojchyba_Mat
05.10.2025 10:37
Jako finalistka, aby bylo jasno ;-)
Reagovat
Daniela123
05.10.2025 10:14
No nevím, tyhle sebevědomé řeči před zápasem dost často přivolají prohru. Snad to vyjde pro Lindu.
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 12:00
Tyhle sebevychvalovací kecy mně notně lezou na nervy. Nejen u Amandy.
Reagovat

