Rozjetá Anisimovová před bitvou s Noskovou: Překvapuju sama sebe, hraju skvěle
Anisimovová na tiskové konferenci po postupu do finále přiznala, že takový výkon sama nečekala – už jen vzhledem k okolnostem, které její cestu do čínské metropole provázely. "V den letu do Pekingu mi vytrhli zub moudrosti, vůbec jsem nečekala, že budu hrát tak dobře," řekla čtvrtá hráčka světa.
Američanka letos ukazuje nejen špičkový tenis, ale také vnitřní sílu, s níž se dokázala vrátit mezi elitu poté, co v minulosti bojovala s psychickými problémy. Dnes je klíčovou postavou ženského okruhu a svou přítomnost mezi nejlepšími potvrzuje výsledky.
Její výkony nejsou náhodné – sezona jí vyšla téměř dokonale. Už nyní má za sebou finále dvou grandslamových turnajů ve Wimbledonu a na US Open a zisk jednoho velkého titulu, když v únoru kralovala v Dauhá. Nyní má šanci přidat další, a to na podniku nejvyšší kategorie 1000 v Pekingu.
"Jsem velmi nadšená, že jsem se dostala do finále. Odehrála jsem proti Coco skvělý zápas, všechny mé údery fungovaly. Přála bych si, abych mohla hrát na této úrovni častěji. Zůstávám věrná svému stylu a užívám si těžké výzvy,“ uvedla po semifinále.
Anisimovová zároveň odhalila, co jí v poslední době pomáhá k uvolněnějším výkonům: "Když se necítím v nejlepší možné fyzické formě, hraji paradoxně uvolněji. Překvapuju sama sebe, cítím, že se jako tenistka hodně zlepšuji, hraju skvěle.“
Na závěr zdůraznila, že za úspěchem stojí tvrdá práce. "Úspěchy, kterých jsem letos dosáhla, jsou výsledkem práce, kterou jsem do toho vložila, a doufám, že sezonu zakončím co nejlépe. Není to snadné, protože rok je velmi dlouhý, ale mám velké sebevědomí," dodala Američanka.
