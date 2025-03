Rozjetá Sisková bere čtrnáctou výhru v řadě, útočí na turnajový hattrick

ITF ŠARM AŠ ŠAJCH - Zažila už mnohem lepší tenisové časy. A ráda by se k nim vrátila. Přesně s tímto přesvědčením vstoupila Anna Sisková (23) do sezony 2025. A zatím je to velká jízda. Ve dvouhře odehrála olomoucká rodačka čtrnáct zápasů, během kterých posbírala dva tituly, na třetí zaútočí v neděli. Slovo "porážka" letos zůstává třiadvacetileté tenistce cizí.

Anna Sisková zaútočí na svůj třetí turnajový triumf v řadě (ČTK / imago sportfotodienst / Anca Tepei)