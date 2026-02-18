Rozjetý Lehečka zničil v Dauhá trápícího se Bergse a zahraje si o semifinále
Lehečka – Bergs 6:2, 6:1
Lehečka vstoupil do duelu s Bergsem nervózně a hned v úvodním gamu musel odvracet brejkovou možnost soupeře. Tu však zažehnal stylově esem a hru získal. Belgičan si naopak na svém podání počínal podstatně jistěji a srovnal. Český tenista se v úvodu utkání spoléhal především na razantní servis, Bergs testoval svého soupeře povětšinou úspěšnými přechody na síť.
Do náznaků problémů se rodák z Mladé Boleslavi dostal za stavu 2:2, kdy prohrával na servisu 0:30, čtyřmi body z podání však game rychle překlopil na svou stranu a znovu šel do vedení. Bergs, který do té doby neměl při svém podání žádné starosti, vůbec nezvládl šestou hru, kdy několika nevynucenými chybami přišel poprvé v utkání o servis a poslal svého soupeře do trháku.
Rodák z Lommelu, který o sobě prohlásil, že nejlepší výkony podává v národním dresu v Davis Cupu, postupem času ztrácel na jistotě. Lehečkovi často situaci ulehčoval nevynucenými chybami, lehce přišel i o své druhé podání v řadě a sadu tak po nadějném začátku ztratil jednoznačně za 34 minut 2:6.
Bergs po nevydařené druhé polovině prvního setu zamířil do útrob stadionu a málem se mu to vyplatilo. Podobně jako v prvním setu se hned v úvodním gamu dostal na příjmu dokonce ke dvěma brejkbolům, výborně podávající Lehečka si ale opět pomohl přímými body ze servisu a brejk soupeři nepovolil.
Bergs po nevyužitých šancích působil na kurtu nervózním dojmem. Výměny často uspěchával a svému soupeři umožnil zisk řady jednoduchých míčů. Hned své první podání v druhé sadě prohrál čistou hrou, frustraci Belgičana odnesla také jeho raketa. Lehečka brejk vzápětí potvrdil další čistou hrou a vedl už 3:0.
Za tohoto stavu si Bergs vyžádal na kurt fyzioterapeutku, která se věnovala problémům s jeho pravou rukou. Po několika minutách ošetřování v utkání sice pokračoval, jeho výkon plný chyb však také. I o čtvrtou hru přišel, aniž by získal jediný bod, a prohrával už 0:4.
Šňůra 16 vítězných bodů Lehečky v řadě skončila v páté hře, rodák z Mladé Boleslavi ji ale přesto naprosto bez problémů získal a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Bergs za stavu 0:5 zabránil nepopulárnímu kanáru, to ale bylo z jeho strany vše. Lehečka tak za hodinu a 10 minut mohl slavit pohodový postup po výsledku 6:2, 6:1.
Výsledky turnaje ATP 500 v Dauhá
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře