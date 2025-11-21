Runeho příprava po vážném zranění budí radost i obavy. Dánskou hvězdu varuje i Roddick
Vážné zranění si Rune přivodil v semifinále na halovém turnaji ve Stockholmu, kde nakonec v slzách musel vzdát Ugu Humbertovi. A nedopadlo to pro něj vůbec dobře. Nejenom, že předčasně ukončil sezony a přišel o možnost dostat se na Turnaj mistrů, v ohrožení je stále i celá nadcházející sezona.
Dánská hvězda nečekala dlouho na operaci a na koci října už začala s rehabilitací, kterou postupně posouvá až na hranici svých možností. Trénuje v posilovně i na kurtu s kondičním trenérem Marcem Panichim, který dříve pracoval s Novakem Djokovičem a Jannikem Sinnerem.
Rune svůj proces dokumentuje i na své sociální sítě, což u fanoušků budí radost i obavy. Na jednom z posledních tréninků skáče po dvorci na jedné noze a odehrává údery. To se některým jeho podporovatelům nelíbí, i přesto, že je jeho druhá noha chráněná.
"Tímhle si říká o potíže. Je to moc riskantní. Je to velká zátěž pro jeho druhou nohu. Tohle je velmi nebezpečné. Něco mi říká, že se snaží ten návrat uspěchat. Jak je možné, že mu to jeho tým dovolil?" Všechny tyto komentáře najdete pod jeho posledními příspěvky.
Bývalý čtvrtý hráč světa má však podle svých slov vše pod kontrolou. "Nebojte se, jsem na kurtu asi 1-2krát týdně a denně mám nabitý program, kde dělám nejrůznější rehabilitační cviky a procedury. Tenis je jen zábavou. Užívám si života, i když jen na jedné noze," odpověděl na jeden z komentářů.
Před uspěchaným návratem ho varuje i bývalý první hráč světa Američan Roddick. "Kdybych byl v jeho týmu, první věc, kterou bych zdůraznil, by bylo, že s návratem rozhodně nespěcháme. Je mu 22. Řekněme, že chce hrát do 35 let – budou dva nebo tři měsíce navíc opravdu něco znamenat?"
Poukázal i na svou vlastní zkušenost, která ho v kariéře přibrzdila. "Před pár lety jsem si natrhl hamstring a protože jsem přetěžoval jednu nohu, v následujícím roce jsem si dvakrát poranil koleno. Nejde jen o jedno zranění – jde o to, aby se celé tělo dalo dohromady," dodal.
