Ruské hvězdy z Dubaje vyvázly v bezpečí. Na prestižní tisícovku dorazí na poslední chvíli
Tři elitní ruští tenisté, kteří kvůli válečným konfliktům uvízli v Dubaji, už jsou vysvobození a na cestě na další turnaj. Do Indian Wells však museli zvolit provizorní cestu. Nejdříve se museli dostat do Ománu, odkud letěli soukromým letadlem do Istanbulu. Z Turecka už poté cestovali rovnou do Kalifornie.
"Situace je samozřejmě neobvyklá. Vzdušný prostor je uzavřený a nikdo neví, kdy budeme moci letět," sdělil nejistě Medveděv v pondělí na svém instagramu. V Dubaji byl i se svou rodinou a týmem. Jeho situace se naštěstí za méně než 48 hodin vyřešila. Naopak finský deblista Henri Heliovaara a několik dalších osob, které se podílely na organizaci nedávného turnaje kategorie ATP 500, jsou stále ve Spojených arabských emirátech.
"Jsem v pořádku a letím do Los Angeles. Nestihl jsem včas opustit Dubaj před začátkem války, takže jsem trávil čas doma s rodinou a čekal. Nebyl jsem si jistý, kdy se znovu otevře vzdušný prostor, takže jsem byl v nejistotě," komentoval situaci po opuštění Blízkého východu Chačanov.
Medveděv a Rubljov mají v Indian Wells dokonce už naplánované tréninky ve čtvrtek. Nedávný šampion dubajské pětistovky by měl potrénovat s členem TOP 10 Félixem Augerem-Aliassimem. Aktuálně 17. hráč světa je domluvený s obhájcem titulu Jackem Draperem.
Hlavní soutěž začíná už dnes, ale všichni tři zmínění ruští hráči mají v prvním kole volný los. Medveděv čeká na vítěze duelu mezi Chilanem Alejandrem Tabilem a Španelem Rafaelem Jodarem, Rubljov vyzve lepšího z dvojice mezi Italem Mattiou Belluccim a Gabrielem Diallem a Chačanov si zahraje buď s Brazilcem Joaem Fonsecou nebo Belgičanem Raphaelem Collignonem.
