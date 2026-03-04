Ruské hvězdy z Dubaje vyvázly v bezpečí. Na prestižní tisícovku dorazí na poslední chvíli

DNES, 12:05
Tři ruští tenisté, kteří uvízli v Dubaji po uzavření vzdušného prostoru, když na město dopadlo několik íránských raket, našli způsob, jak se dostat do Indian Wells. Daniil Medveděv (30), Andrej Rubljov (28) a Karen Chačanov (29) si domluvili soukromý let mezi Ománem a Istanbulem a poté z turecké metropole odletěli do Los Angeles. Informovala o tom matka Rubljova.
Daniil Medveděv a jeho ruští kolegové úspěšně opustili Dubaj (@ Fadel SENNA / AFP / AFP / Profimedia)

Tři elitní ruští tenisté, kteří kvůli válečným konfliktům uvízli v Dubaji, už jsou vysvobození a na cestě na další turnaj. Do Indian Wells však museli zvolit provizorní cestu. Nejdříve se museli dostat do Ománu, odkud letěli soukromým letadlem do Istanbulu. Z Turecka už poté cestovali rovnou do Kalifornie.

"Situace je samozřejmě neobvyklá. Vzdušný prostor je uzavřený a nikdo neví, kdy budeme moci letět," sdělil nejistě Medveděv v pondělí na svém instagramu. V Dubaji byl i se svou rodinou a týmem. Jeho situace se naštěstí za méně než 48 hodin vyřešila. Naopak finský deblista Henri Heliovaara a několik dalších osob, které se podílely na organizaci nedávného turnaje kategorie ATP 500, jsou stále ve Spojených arabských emirátech.

"Jsem v pořádku a letím do Los Angeles. Nestihl jsem včas opustit Dubaj před začátkem války, takže jsem trávil čas doma s rodinou a čekal. Nebyl jsem si jistý, kdy se znovu otevře vzdušný prostor, takže jsem byl v nejistotě," komentoval situaci po opuštění Blízkého východu Chačanov.

Medveděv a Rubljov mají v Indian Wells dokonce už naplánované tréninky ve čtvrtek. Nedávný šampion dubajské pětistovky by měl potrénovat s členem TOP 10 Félixem Augerem-Aliassimem. Aktuálně 17. hráč světa je domluvený s obhájcem titulu Jackem Draperem.

Hlavní soutěž začíná už dnes, ale všichni tři zmínění ruští hráči mají v prvním kole volný los. Medveděv čeká na vítěze duelu mezi Chilanem Alejandrem Tabilem a Španelem Rafaelem Jodarem, Rubljov vyzve lepšího z dvojice mezi Italem Mattiou Belluccim a Gabrielem Diallem a Chačanov si zahraje buď s Brazilcem Joaem Fonsecou nebo Belgičanem Raphaelem Collignonem.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Gulbis
04.03.2026 12:11
IstaNbul ne IstaMbul pane pisálku :-D
Reagovat
PTP
04.03.2026 12:14
https://www.youtube.com/watch?v=lXEuuezfstc
Reagovat

Nový komentář

