Ruský uragán. Andrejevová prolétla turnajem v Adelaide a slaví čtvrtý titul

DNES, 05:20
Aktuality 0
WTA ADELAIDE - V naprosto jednoznačnou záležitost proměnila Mirra Andrejevová (18) finálový souboj na turnaji v Adelaide s Victorií Mbokovou (19). Ruská tenistka zvítězila za hodinu hry s přehledem 6:3, 6:1 a připsala si svůj čtvrtý kariérní titul.
Profily hráčů
Mboko Victoria
Andreeva Mirra
Mirra Andrejevová prošla turnajem v Adelaide ve velkém stylu (@ Michael ERREY / AFP / AFP / Profimedia)

Andrejevová – Mboková 6:3, 6:1

Pět gamů. Přesně tolik ztratila Andrejevová ve svém "nejtěžším" zápase na turnaji v semifinále s krajankou Dijanou Šnajderovou, když zvítězila 6:3, 6:2. Víc na osmnáctiletou Rusku nikdo v Adelaide neuhrál. Výjimkou nebyla ve druhém kole ani Marie Bouzková, která padla naprosto stejným poměrem jako v boji o titul Mboková.

Kanaďanka, která se v průběhu zápasu potýkala se zdravotními problémy, přitom vstoupila do utkání tím nejlepším možným způsobem. Své soupeřce sebrala hned její úvodní podání, brejk potvrdila a získala slibný náskok 3:0. Ani ji samotnou v ten moment určitě nenapadlo, že to bude v prvním setu z její strany také vše.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V následujících pěti hrách získala proti světové osmičce pouhopouhých pět fiftýnů a o sadu za 34 minut přišla poměrem 3:6.

Loňská senzační vítězka z Montrealu už rozjetou Andrejevovou brzdila marně. Ruska získala devět gamů v řadě a až za stavu 3:0 ve druhém setu mladá Kanaďanka uhrála game.

Na víc to ale z její strany nebylo. V naprosté pohodě hrající rodačka z Krasnojarsku povolila své soupeřce ve zbytku utkání čtyři míčky a za hodinu hry mohla slavit jednoznačné vítězství 6:3, 6:1.

Andrejevová šokovala tenisový svět v minulém roce na turnajích v Dubaji a následném Indian Wells, kde nenašla přemožitelku a v červenci se dostala na páté místo světového žebříčku.

Andrejevová vstoupí do Australian Open duelem s chorvatskou soupeřkou Donnou Vekičovou, Mbokovou se pokusí v Melbourne zastavit domácí sedmnáctiletá naděje Emerson Jonesová.

Výsledky turnaje WTA 500 v Adelaide

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist