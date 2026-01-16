Ruský uragán. Andrejevová prolétla turnajem v Adelaide a slaví čtvrtý titul
Andrejevová – Mboková 6:3, 6:1
Pět gamů. Přesně tolik ztratila Andrejevová ve svém "nejtěžším" zápase na turnaji v semifinále s krajankou Dijanou Šnajderovou, když zvítězila 6:3, 6:2. Víc na osmnáctiletou Rusku nikdo v Adelaide neuhrál. Výjimkou nebyla ve druhém kole ani Marie Bouzková, která padla naprosto stejným poměrem jako v boji o titul Mboková.
Kanaďanka, která se v průběhu zápasu potýkala se zdravotními problémy, přitom vstoupila do utkání tím nejlepším možným způsobem. Své soupeřce sebrala hned její úvodní podání, brejk potvrdila a získala slibný náskok 3:0. Ani ji samotnou v ten moment určitě nenapadlo, že to bude v prvním setu z její strany také vše.
V následujících pěti hrách získala proti světové osmičce pouhopouhých pět fiftýnů a o sadu za 34 minut přišla poměrem 3:6.
Loňská senzační vítězka z Montrealu už rozjetou Andrejevovou brzdila marně. Ruska získala devět gamů v řadě a až za stavu 3:0 ve druhém setu mladá Kanaďanka uhrála game.
Na víc to ale z její strany nebylo. V naprosté pohodě hrající rodačka z Krasnojarsku povolila své soupeřce ve zbytku utkání čtyři míčky a za hodinu hry mohla slavit jednoznačné vítězství 6:3, 6:1.
Andrejevová šokovala tenisový svět v minulém roce na turnajích v Dubaji a následném Indian Wells, kde nenašla přemožitelku a v červenci se dostala na páté místo světového žebříčku.
Andrejevová vstoupí do Australian Open duelem s chorvatskou soupeřkou Donnou Vekičovou, Mbokovou se pokusí v Melbourne zastavit domácí sedmnáctiletá naděje Emerson Jonesová.
