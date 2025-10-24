Rybakinová má jistý Turnaj mistryň. A před sebou oblíbenou českou soupeřku
Mboková – Rybakinová 3:6, 6:7
Před pěti dny ovládla Rybakinová Ningbo Open a v parádní jízdě pokračuje i na na probíhajícím turnaji v Tokiu, kde si díky vítězství nad šokující vítězkou letošního Masters v Montrealu Mbokovou zajistila účast na Turnaji mistryň. Kanaďance navíc oplatila porážku právě z kanadského podniku.
Rybakinová vstoupila do utkání s mladou Kanaďankou výborně, když získala první tři gemy utkání. Jediný prohraný servis Mbokové, který ztratila ve druhé hře, už kazašské tenistce stačil. Rybakinová sadu za 33 minut získala 6:3 a šla do vedení 1:0 na sety.
Ve druhém dějství pokračoval naprosto vyrovnaný zápas. Obě hráčky si bez problémů držely servis, do prvních problémů se dostala až v sedmé hře Mboková, s brejkem si však poradila.
Za stavu 6:5 pro Kanaďanku to byla naopak rodačka z Moskvy, která musela řešit hrozbu ztráty vlastního podání a zároveň tak setbol. I ona nebezpečí zažehnala, a o výsledku setu tak musel rozhodnout tie-break.
V něm měla od začátku navrch sedmá hráčka světa, která se dostala do vedení 4:1 a náskok už nepustila. Zkrácenou hru ovládla 7:4 a po hodině a 27 minutách mohla slavit postup.
"Proti Victorii to byl velmi těžký zápas, naposledy jsme také hrály vyrovnaně. Jsem ráda, že jsem dnes dokázala vyhrát ve dvou setech. Obě jsme podávaly opravdu dobře a v tiebreaku jsem dokázala trochu víc zatlačit," okomentovala průběh Rybakinová.
"Servis mi fungoval docela dobře, ale při returnu to bylo náročné – ona podávala výborně a i když jsem se snažila dostat míč na raketu, bylo těžké ho vrátit. Byl to těsný zápas, ale s výsledkem jsem spokojená," dodala.
Rybakinová tak prodloužila svou vítěznou sérii na sedm zápasů a míří do druhého finále turnaje WTA 500 v řadě. V semifinále ji čeká Linda Nosková, která postoupila poté, co její soupeřka Anna Kalinská odstoupila kvůli zranění zad za stavu 6:0, 1:0 pro Noskovou.
Rybakinová všechny tři dosavadní zápasy s českou jedničkou vyhrála, naposledy se radovala před 14 dny na turnaji ve Wuhanu, kde zvítězila 6:3, 6:4. Nosková zatím na svou soupeřku neuhrála ani set. Povede se jí tato statistika zlomit v semifinálovém duelu?
Nosková si zahraje o finále, Kalinská ve druhém setu vzdala. Chystá se Muchová
