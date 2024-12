Rybakinová přispěla dvěma body k výhře Kazachstánu, Čína uspěla i bez největší hvězdy

26.12.

Halepová musí vynechat Australian Open i Auckland

Simona Halepová znovu bojuje s problémovým kolenem i ramenem a musí odložit vstup do další sezony. Bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová šampionka měla začít na divokou kartu v Aucklandu a volnou vstupenku dostala i do kvalifikace Australian Open. Nový tenisový rok by mohla zahájit na domácí půdě v Kluži.