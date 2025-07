Rybakinová si postěžovala na organizaci Wimbledonu. Nestalo se to poprvé, upozornila

Jelena Rybakinová (26) je šampionkou Wimbledonu z roku 2022. Podle posledního vyjádření to ale vypadá, že organizátoři nejslavnějšího tenisového turnaje neberou tento úspěch v potaz. Aktuální světová jedenáctka si postěžovala na plánování programu a upozornila, že se něco takového nestalo v All England Clubu poprvé.

Není to první zklamání, které musí ve Wimbledonu skousnout. V roce 2022 si tady senzačně došla až pro titul, ale nedostala za něj do žebříčku ani jeden bod. A to kvůli rozhodnutí WTA a ATP odebrat body za Wimbledon všem tenistům. Důvod byl jasný. Zákaz startu ruských a běloruských tenistů. Tomu Rybakinová unikla, když před lety přešla pod vlajku Kazachstánu.

V letošním ročníku patřila do kvarteta největších favoritek. Na travnatých dvorcích totiž její hra platí a je bývalou šampionkou. Skončila však už ve třetím kole po porážce s Clarou Tausonovou a z tiskové konference to vypadá, že zápas mohl dopadnout jinak, kdyby ji pořadatelé zařadili na jeden ze dvou největších kurtů.

"Není to poprvé, co se to stalo. Doufala jsem, že budu hrát na centrkurtu nebo na jedničce, kde je to v takto těžkých podmínkách pohodlnější," narážela Rybakinová na nevyzpytatelné počasí. Proti Tausonové hrála na dvojce a musela se vypořádat s větrem i deštěm.

Rybakina no se ha mordido la lengua en rueda de prensa tras perder en Wimbledon 2025 y se quejó por una decisión de los organizadores



"Creí que jugaría en la Pista 1 o en la Central, pero no es la primera vez que sucede esto..." https://t.co/kk5bOXs2VP — Punto de Break (@PuntoDBreak) July 5, 2025

S talentovanou Dánkou nakonec padla 6:7, 3:6. "Každopádně podmínky byly pro nás obě stejné. Dnes jsem nevěděla, jak se jim přizpůsobit," litovala grandslamová šampionka s tím, že jako bývalá vítězka turnaje by si ale místo na jednom ze dvou největších kurtů zasloužila.

Zatímco na centrálním dvorci hráli světová jednička Jannik Sinner, Iga Šwiateková a Novak Djokovič, na jedničku pořadatelé k obhájkyni titulu Barboře Krejčíkové přidali Mirru Andrejevovou proti Hailey Baptisteové a Bena Sheltona s Mártonem Fucsovicsem.

Zápas Rybakinové se vší úctou klidně mohl nahradit Andrejevovou, nebo Sheltona a nikdo by se tomu nedivil. Zbyl na ni ale až dvorec číslo dvě, který není tak dobře krytý jako ty dva největší.