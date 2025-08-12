Sabalenková jde na rozjetou Španělku, Sinner a Alcaraz můžou udělat další krok ke šlágru
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 13. 8.
Hvězdy v akci
Sinner (1-It.) - Mannarino (Fr.) | P&G Center Court (19:30 SELČ)
Sabalenková (1-) - Bouzasová (Šp.) | P&G Center Court (21:00 SELČ)
Alcaraz (2-Šp.) - Nardi (It.) | P&G Center Court (čtvrtek 01:00 SELČ)
Sabalenkovou vyzve rozjetá Bouzasová
Aryna Sabalenková absolvovala ve třetím kole hvězdný šlágr grandslamových šampionek s Emmou Raducanuovou, bojovala přes tři hodiny a odehrála jeden z nejdelších zápasů své kariéry. O něco méně práce by měla mít s Jessicou Bouzasovou v osmifinále. Španělská tenistka má ovšem v posledních týdnech výbornou a životní formu a mohla by vzdorovat podobně jako ve druhém kole letošního Australian Open, kde dokonce podávala na zisk druhého setu. Světová jednička Sabalenková není v optimální formě a mohla by mít s Bouzasovou opět potíže, nicméně nastoupí jako jednoznačná favoritka a porážka by rozhodně byla senzací. Bouzasová se pokusí překvapit a také vylepšit svou bilanci 2:4 s hráčkami TOP 10 žebříčku.
Sinner a Alcaraz by měli dominovat
Jannik Sinner prožívá od podzimu 2023 životní období a dominuje hlavně na tvrdých površích. Jen velice mírně jeho nadvládu narušil ve třetím kole na Masters v Cincinnati rozjetý Gabriel Diallo, ale setbol na vlastním servisu nevyužil a světové jedničce set nesebral. Sinner by k tak výrazné šanci rozhodně neměl pustit Adriana Mannarina v osmifinále. Francouzský veterán sice v Cincinnati překvapuje, když porazil Tomáše Macháče a také domácího Tommyho Paula, nicméně na těch největších turnajích a v soubojích s nejlepšími hráči na světě je obvykle poloviční. Se Sinnerem prohrál všechny tři předchozí souboje, a to ještě před zmíněným životním obdobím Itala. Mannarino má se zástupci TOP 10 hrozivou bilanci 10:59.
Očekávalo se, že Carlos Alcaraz nastoupí v osmifinále k utkání s Jakubem Menšíkem. Nejlepší český tenista v žebříčku ATP ale nebyl stoprocentně fit a skrečoval souboj s Lucou Nardim. Alcaraz tak nepotkává výraznější hrozbu ani ve třetím zápase. V Cincinnati začal třísetovou výhrou nad Damirem Džumhurem a pak mu proti Hamadovi Medjedovičovi stačily dvě sady. Proti Nardimu nastoupí jako obrovský favorit, nicméně letos v Dauhá s ním nečekaně ztratil set. Ital se do hlavní soutěže dostal až jako lucky loser a bude bojovat o své teprve druhé čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Jediné předchozí zaznamenal letos v Dubaji a v duelech s hráči TOP 10 má úspěšnost 1:4, porazil pouze Novaka Djokoviče loni v Indian Wells.
Ve středu se v Cincinnati odehraje většina osmifinálových soubojů, ale kvůli počasí nakonec bez české účasti. Původně měl nastoupit Jiří Lehečka, ovšem zatím ani nezná dalšího soupeře. V akci budou také Iga Šwiateková či Taylor Fritz a zajímavou podívanou slibuje duel grandslamových šampionek mezi Jelenou Rybakinovou a Madison Keysovou.
Středeční program
P&G CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Tiafoe (10-USA) - Rune (7-Dán.)
2. Linetteová (31-Pol.) - Pegulaová (4-USA) 7:6, 3:6 / dohrávka / nejdříve v 18:00 SELČ
3. Sinner (1-It.) - Mannarino (Fr.)
4. Sabalenková (1-) - Bouzasová (Šp.) / nejdříve ve 21:00 SELČ
5. Alcaraz (2-Šp.) - Nardi (It.) / nejdříve ve čtvrtek v 01:00 SELČ
6. Alexandrovová (12-) - Kalinská (28-) / nejdříve ve čtvrtek v 02:30 SELČ
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Šwiateková (3-Pol.) - Cirsteaová (Rum.)
2. Nakashima (27-USA) - Zverev (3-Něm.) 4:6, 4:5 / dohrávka / nejdříve v 18:00 SELČ
3. Shelton (5-USA) - Bautista (Šp.)
4. Rybakinová (9-Kaz.) - Keysová (6-USA)
5. Chačanov (14-) - Nakashima (27-USA), nebo Zverev (3-Něm.) / nejdříve ve 23:00 SELČ
COURT 3 (od 18:00 SELČ)
1. Tausonová (16-Dán.) - V. Kuděrmetovová (-)
2. Stearnsová/Vondroušová (USA/ČR) - Babosová/Stefaniová (7-Maď./Braz.) 6:3, 4:3 / dohrávka
COURT 10 (od 18:00 SELČ)
1. H. Guo/Panovová (Čína/-) - Muhammadová/Schuursová (5-USA/Niz.) 6:1, 0:3 / dohrávka
2. Krejčíková/Ostapenková (ČR/Lot.) - V. Kuděrmetovová/Mertensová (4-/Belg.)
