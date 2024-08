Sabalenková o první titul od ledna, Pegulaová může ukončit 51leté čekání. Tiafoe vyzve ve finále Sinnera

Pondělní program Western & Southern Open odhalí šampiony letošního ročníku. Aryna Sabalenková (26) bude usilovat o první titul od úspěšné obhajoby na lednovém Australian Open, Jessica Pegulaová (30) může jako první po 51 letech ovládnout v rámci jedné sezony podnik WTA 1000 v Kanadě i Cincinnati. Frances Tiafoe (26) odehraje své premiérové finále na turnajích Masters a vyzve v něm světovou jedničku Jannika Sinnera (23).

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 19. 8.

Finále žen

Sabalenková (3-) - Pegulaová (6-USA) | Center Court (21:00 SELČ)



Finále mužů

Sinner (1-It.) - Tiafoe (USA) | Center Court (23:59 SELČ)

Sabalenková – Pegulaová | 21:00 SELČ

Aryna Sabalenková v semifinále přehrála suverénně 6:3, 6:3 Igu Šwiatekovou, nicméně potřebovala celkem 10 mečbolů. Vzájemnou bilanci s polskou rivalkou upravila na 4:8 ze svého pohledu a poprvé ji dokázala porazit ve dvou setech. V utkání trefila dvojnásobek vítězných úderů (24) než světová jednička a podobný počet nevynucených chyb.

Šestadvacetiletá Běloruska uspěla v semifinálové fázi v Cincinnati až na čtvrtý pokus. V letošním ročníku Western & Southern Open vyhrála všechny čtyři zápasy bez ztráty setu a v ani jednom neprohrála více než sedm gamů, ačkoli narazila také na Elinu Svitolinovou a Ljudmilu Samsonovovou.

Nyní má na dosah svůj první titul od úspěšné obhajoby triumfu na lednovém Australian Open. Rodačka z Minsku hrála po odjezdu z Melbourne Parku dvě finále a na antuce v Madridu i Římě podlehla Šwiatekové. Ve finále se jí už nějakou dobu nedaří, prohrála čtyři z posledních pěti a také šest z posledních osmi.

Bývalá světová jednička má navíc bilanci 1:4 ve finálových duelech na betonech v USA. Trofej pro šampionku přebírala pouze v New Havenu 2018 a pak v této zemi nezvládla čtyři následující finále, včetně těch loňských s Jelenou Rybakinovou v Indian Wells a Coco Gauffovou na US Open.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf); Brisbane (finále)

Bilance: 38:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 22:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:4 (kariérní 33:35)

Bilance ve finále WTA 1000: 0:2 (kariérní 5:3)

Bilance ve finále: 1:3 (kariérní 14:14)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (nehrála)

Sabalenková – Western & Southern Open

Kariérní bilance: 17:6

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Washington (semifinále), Toronto (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Cocciarettová (6:3, 6:4), Svitolinová (7:5, 6:2), (10) Samsonovová (6:3, 6:2), (1) Šwiateková (6:3, 6:3)

Jessica Pegulaová přežila v semifinále deštěm přerušovanou bitvu s Paulou Badosaovou a po vítězství 6:2, 3:6, 6:3 nad rozjetou Španělkou pokračuje ve stoprocentní úspěšnosti v rámci letošní US Open Series. Předchozím maximem 30leté Američanky na této domácí tisícovce bylo čtvrtfinále.

Rodačka z Buffala naopak potřebovala ve třech ze čtyř zápasů všechny tři sety, ještě proti loňské finalistce Karolíně Muchové a bývalé finalistce US Open Leylah Fernandezové. S druhou jmenovanou bojovala přes tři hodiny a udolala ji až v tie-breaku rozhodujícího dějství.

Aktuální světová šestka řešila v letošní sezoně už několik zdravotních problémů, například přišla o všechny evropské turnaje v rámci antukového jara. V posledních týdnech však exceluje. Po úspěšné obhajobě titulu na National Bank Open, kde ztratila v pěti utkáních dohromady jeden set, bude bojovat o triumf také v Cincinnati.

V pondělí se může stát první ženou od roku 1973 (Evonne Goolagongová), která v jedné sezoně ovládne podnik WTA 1000 v Kanadě a také Cincinnati. Ve finálových zápasech má stejně jako Sabalenková (14:14) poloviční úspěšnost (6:6), nicméně vyhrála čtyři z posledních šesti a oba v probíhající sezoně.

Vizitka Jessicy Pegulaové. (@ Livesport)

Pegulaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Berlín (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (triumf)

Bilance: 30:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 18:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 20:27)

Bilance ve finále WTA 1000: 1:0 (kariérní 3:1)

Bilance ve finále: 2:0 (kariérní 6:6)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (nehrála), Wimbledon (2. kolo)

Pegulaová – Western & Southern Open

Kariérní bilance: 11:5

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Toronto (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Muchová (5:7, 6:4, 6:2), Townsendová (6:2, 6:3), Fernandezová (7:5, 6:7, 7:6), Badosaová (6:2, 3:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 4:2. Jejich rivalita začala před čtyřmi roky a pouze v úvodním souboji byly k vidění tři sety. Poslední dvě střetnutí se uskutečnila na severoamerickém kontinentu na Turnaji mistryň v letech 2022-23 a v tom posledním měla navrch Pegulaová. Sabalenková v tomto týdnu v Cincinnati dominuje a je favoritkou.

Sinner – Tiafoe | 23:59 SELČ

Jannik Sinner prožívá v posledních 12 měsících nejlepší fázi své kariéry a Alexander Zverev byl jediným hráčem z užší špičky, kterého v tomto období nepotkal. To se změnilo v semifinále na probíhajícím Masters v Cincinnati, kde s německým soupeřem přerušil po těsném vítězství 7:6, 5:7, 7:6 sérii čtyř porážek.

Třiadvacetiletý Ital není v posledních týdnech stoprocentně fit, což sám přiznal. O to jsou jeho těsné výhry v Cincinnati nad Andrejem Rubljovem a Zverevem působivější. Ukazuje tedy, že dokáže porážet nejúspěšnější tenisty na světě i při absenci své nejlepší možné formy. Od světových jedniček se takto důležitá schopnost očekává a rodák z Innichenu by se měl snažit ji nadále rozvíjet.

Po skončení loňského US Open sbírá vynikající výsledky a světovou jedničkou je naprosto zaslouženě. Na druhou stranu by ale měl vzhledem ke své výkonnosti a žebříčkovému postavení častěji vyhrávat ty největší turnaje. Jedinečnou šanci přidat další velký triumf má nyní v Cincinnati, jelikož ve finále potkává až 20. muže světového hodnocení. Nezdar v souboji o titul by mohl mít velmi negativní vliv na jeho působení na blížícím se závěrečném grandslamu sezony US Open, kde bude spolu s Carlosem Alcarazem a Novakem Djokovičem mezi největšími favority.

Ve finálových zápasech má vynikající bilanci 14:4 a letos je v těchto duelech stoprocentní (4:0). Polovinu ze čtyř nezdarů zaregistroval na podnicích Masters v USA, konkrétně v Miami, kde v roce 2021 prohrál s Hubertem Hurkaczem a loni nestačil na Daniila Medveděva.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Halle, Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Australian Open (triumf)

Bilance: 47:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 22:2

Bilance proti hráčům TOP 20: 15:5 (kariérní 55:40)

Bilance ve finále Masters: 1:0 (kariérní 2:2)

Bilance ve finále: 4:0 (kariérní 14:4)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (semifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

Sinner – Western & Southern Open

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Montreal (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Michelsen (6:4, 7:5), Thompson (bez boje), (6) Rubljov (4:6, 7:5, 6:4), (3) Zverev (7:6, 5:7, 7:6)

Frances Tiafoe je nejspíše definitivně venku z krize, jelikož v posledních týdnech nabral formu i sebevědomí a na výsledcích a výkonech je to vidět. Bez toho by nejspíše semifinálovou bitvu v Cincinnati s Holgerem Runem nezvládl. V rozhodujícím setu dohnal manko 3:5 a odvrátil sérii dvou mečbolů na vlastním servisu. Dánského mladíka nakonec zdolal 4:6, 6:1, 7:6.

Právě sebevědomí v dosavadním průběhu letošní sezony postrádal, jeho trápení začalo už po skončení loňského US Open. Na probíhající Masters v Cincinnati dorazil s negativní letošní bilancí a před pár dny nebyl bývalý 10. hráč světa daleko od vypadnutí z TOP 30 žebříčku.

Šestadvacetiletý Američan se začal zlepšovat teď během US Open Series a nyní ho čeká premiérové finále na akcích větších než ATP 500. Rodák z Hyattsville má ve finálových duelech úspěšnost 3:5 a teprve podruhé v něm vyzve někoho z TOP 10 pořadí, v hale ve Vídni 2021 prohrál s Alexanderem Zverevem.

Tiafoe je prvním domácím finalistou Masters v Cincinnati od roku 2013, kdy John Isner podlehl Rafaelovi Nadalovi. Na domácího šampiona čeká Western & Southern Open už 18 let, ve finále ročníku 2006 Andy Roddick porazil Juana Carlose Ferrera.

Vizitka Francese Tiafoea. (@ Livesport)

Tiafoe – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Houston (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (finále)

Bilance: 24:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 15:9

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:1 (kariérní 11:34)

Bilance ve finále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance ve finále: 0:1 (kariérní 3:5)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Tiafoe – Western & Southern Open

Kariérní bilance: 11:7

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Atlanta (čtvrtfinále), Washington (semifinále), Montreal (1. kolo)

Cesta turnajem: Davidovich (6:3, 7:6), (14) Musetti (6:3, 6:2), Lehečka (6:4, 6:7, 7:5), (5) Hurkacz (6:3 skreč), (15) Rune (4:6, 6:1, 7:6)

Vzájemná bilance: Sinner vede 3:1. Ital je zaslouženou světovou jedničkou, má v posledním roce mnohem lepší formu i výsledky než Tiafoe a je jasným favoritem. Jeho kondice a výkonnost v posledních týdnech však nejsou nejlepší a Tiafoe by toho klidně mohl využít. Američan totiž exceluje zejména na domácích turnajích a bude mít podporu publika, která ho dokáže vyburcovat k nejlepšímu možnému výkonu.

Všech šest dohraných podniků Masters v letošním roce mělo jiného vítěze a Sinner, který kraloval v březnu v Miami, může tuto sérii ukončit. Tiafoe se naopak může stát zbrusu novým šampionem prestižních tisícovek a zajistit pokračování letošního trendu.

Pondělní program

CENTER COURT (od 19:00 SELČ)

1. McDonald/Michelsen (USA) - Arévalo/Pavič (4-Salv./Chorv.)

2. Sabalenková (3-) - Pegulaová (6-USA) / nejdříve ve 21:00 SELČ

3. Sinner (1-It.) - Tiafoe (USA) / nejdříve ve 23:59 SELČ

